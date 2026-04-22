Project Nightingale: o carro de R$ 17,5 milhões que você não pode comprar

Em um mercado em que superesportivos de sete dígitos são presenças constantes em bairros nobres e marinas no exterior, a indústria do ultraluxo automobilístico enfrenta o desafio de fazer um carro de milhões de dólares parecer, de fato, especial.

A Rolls-Royce, nos últimos tempos, encontrou a resposta no resgate de uma tradição centenária de exclusividade radical: o coachbuilding. E vai desafiar o modelo de exclusividade que manteve a Ferrari em bons lençóis financeiros por tantos anos.

O lançamento do Project Nightingale marca a estreia da Coachbuild Collection, um programa restrito a convidados, no qual a marca britânica convida os clientes mais leais a colaborarem, ao longo de anos, no desenvolvimento de veículos singulares.

Com um preço estimado em US$ 3,5 milhões (R$ 17,5 milhões), o modelo foi vendido "no escuro" para apenas 100 colecionadores que, desde 2024, acompanham o desenvolvimento do projeto em segredo absoluto.

O retorno da carroceria artesanal

O termo coachbuilding remete à era de ouro do automobilismo, quando era comum adquirir o chassi e o motor de fabricantes como Rolls-Royce ou Bugatti e contratar estúdios especializados para desenhar uma carroceria sob medida.

Essa prática, que caiu em desuso com a ascensão da linha de montagem de Henry Ford, agora volta como a estratégia definitiva das marcas para se diferenciarem.

O Nightingale é uma escultura sobre rodas de quase seis metros de comprimento. Inspirado nos modelos experimentais "EX" dos anos 1920, ele ostenta um design "torpedo" com cockpit aberto e uma traseira que afunila como a cauda de uma ave (referência à casa Le Rossignol, de Henry Royce).

A grande virada tecnológica é que, sob o visual Jazz Age, bate um coração 100% elétrico. Uma sinalização de que a exclusividade artesanal sobrevive à transição energética.

A moeda da exclusividade

Para o novo consumidor de luxo, possuir o carro é apenas metade do prazer. A outra metade é o acesso ao ecossistema da marca.

"O luxo não é apenas ter o motorcar, é a experiência de saber que eles estiveram presentes desde o início", afirmou Chris Brownridge, CEO da Rolls-Royce, em entrevista à Bloomberg. Esse acesso garante que os compradores participem até de testes dinâmicos de engenharia em climas extremos antes da entrega final, prevista para 2028.

Essa mudança de postura — de fabricante para parceira criativa — é o que sustenta as margens de lucro recordes do setor, que hoje rivalizam com gigantes da moda como a Hermès. Segundo Antoine Tessier, CEO do duPont Registry Group, em entrevista à Bloomberg, há um forte componente psicológico nessa busca: "Se a marca diz que você terá acesso a um de apenas três [ou cem], você deixa de ser parte do topo de 1% para ser parte do 0,1%".

Seguindo os passos da Ferrari e seu programa de Projetos Especiais, a Rolls-Royce parte em busca de uma transformação do automóvel em um espelho das afinidades do dono. De cores criadas exclusivamente para um único cliente a interiores que utilizam tecidos tramados como tapeçarias clássicas, o Project Nightingale prova que o futuro do luxo automotivo não será decidido nas esteiras de produção, mas em ateliês privativos.