Project Nightingale: o carro de R$ 17,5 milhões que você não pode comprar

Design Torpedo: Com quase 19 pés de comprimento, o Project Nightingale resgata a badge vermelha dos icônicos Rolls-Royces experimentais do século passado (Rolls-Royce)
Repórter de Casual
Publicado em 22 de abril de 2026 às 09h58.
Última atualização em 22 de abril de 2026 às 09h59.
Em um mercado em que superesportivos de sete dígitos são presenças constantes em bairros nobres e marinas no exterior, a indústria do ultraluxo automobilístico enfrenta o desafio de fazer um carro de milhões de dólares parecer, de fato, especial.
A Rolls-Royce, nos últimos tempos, encontrou a resposta no resgate de uma tradição centenária de exclusividade radical: o coachbuilding. E vai desafiar o modelo de exclusividade que manteve a Ferrari em bons lençóis financeiros por tantos anos.
O lançamento do Project Nightingale marca a estreia da Coachbuild Collection, um programa restrito a convidados, no qual a marca britânica convida os clientes mais leais a colaborarem, ao longo de anos, no desenvolvimento de veículos singulares.
Com um preço estimado em US$ 3,5 milhões (R$ 17,5 milhões), o modelo foi vendido "no escuro" para apenas 100 colecionadores que, desde 2024, acompanham o desenvolvimento do projeto em segredo absoluto.
O termo coachbuilding remete à era de ouro do automobilismo, quando era comum adquirir o chassi e o motor de fabricantes como Rolls-Royce ou Bugatti e contratar estúdios especializados para desenhar uma carroceria sob medida.
Essa prática, que caiu em desuso com a ascensão da linha de montagem de Henry Ford, agora volta como a estratégia definitiva das marcas para se diferenciarem.
O Nightingale é uma escultura sobre rodas de quase seis metros de comprimento. Inspirado nos modelos experimentais "EX" dos anos 1920, ele ostenta um design "torpedo" com cockpit aberto e uma traseira que afunila como a cauda de uma ave (referência à casa Le Rossignol, de Henry Royce).
A grande virada tecnológica é que, sob o visual Jazz Age, bate um coração 100% elétrico. Uma sinalização de que a exclusividade artesanal sobrevive à transição energética.
Para o novo consumidor de luxo, possuir o carro é apenas metade do prazer. A outra metade é o acesso ao ecossistema da marca.
"O luxo não é apenas ter o motorcar, é a experiência de saber que eles estiveram presentes desde o início", afirmou Chris Brownridge, CEO da Rolls-Royce, em entrevista à Bloomberg. Esse acesso garante que os compradores participem até de testes dinâmicos de engenharia em climas extremos antes da entrega final, prevista para 2028.
Essa mudança de postura — de fabricante para parceira criativa — é o que sustenta as margens de lucro recordes do setor, que hoje rivalizam com gigantes da moda como a Hermès. Segundo Antoine Tessier, CEO do duPont Registry Group, em entrevista à Bloomberg, há um forte componente psicológico nessa busca: "Se a marca diz que você terá acesso a um de apenas três [ou cem], você deixa de ser parte do topo de 1% para ser parte do 0,1%".
Seguindo os passos da Ferrari e seu programa de Projetos Especiais, a Rolls-Royce parte em busca de uma transformação do automóvel em um espelho das afinidades do dono. De cores criadas exclusivamente para um único cliente a interiores que utilizam tecidos tramados como tapeçarias clássicas, o Project Nightingale prova que o futuro do luxo automotivo não será decidido nas esteiras de produção, mas em ateliês privativos.