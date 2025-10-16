Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Procon-SP pede informações sobre as novas tarifas 'básicas' das companhias aéreas

O Procon-SP quer entender como essa nova estrutura tarifária está sendo apresentada ao público e se não fere princípios do Código de Defesa do Consumidor

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18h10.

O Procon-SP informou que pedirá explicações das companhias aéreas que operam no Brasil sobre a nova modalidade tarifária chamada de “básica”, que limita o passageiro a levar apenas um item pessoal sem cobrança extra — e exclui até mesmo a tradicional bagagem de mão.

As companhias Gol e LATAM já adotaram este modelo em alguns de seus voos, o qual não permite marcação de assento, reembolso ou despacho de malas, ou qualquer outro serviço, que precisam ser pagos à parte.

O Procon-SP quer entender, de forma objetiva, como essa nova estrutura tarifária está sendo apresentada ao público e se não fere princípios do Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação clara e a proibição de práticas abusivas.

Segurança de voo e saúde dos passageiros

O Procon-SP disse ainda que levanta preocupações com a segurança de voo e a saúde dos passageiros, especialmente em voos mais longos. "Há dúvidas, por exemplo, se restringir o uso dos compartimentos superiores, levando a um acúmulo de itens sob os assentos, pode dificultar a evacuação da aeronave em situações de emergência — que, segundo normas internacionais, deve ocorrer em até 90 segundos."

Também estão sendo solicitadas informações sobre a realização de estudos prévios quanto a possíveis riscos à saúde dos passageiros, devido à impossibilidade de esticar as pernas quando há volumes acomodados à frente.

Outro ponto em análise é obre os custos extras: o consumidor está sendo corretamente informado sobre o que está — ou não — incluído na passagem e os custos extras, caso precise despachar volumes? E até questões práticas, como eventual necessidade de antecipar check-in por conta de demora maior para o despacho das malas, que antes seguiam direto com os passageiros.

Acompanhe tudo sobre:Gol Linhas AéreasAzulAeroportos

Mais de Invest

Dólar fecha em queda com expectativa de queda de juros nos EUA

Com compra da Tupi Mob, WEG avança no bilionário negócio de recarga de carros elétricos

Ibovespa fecha em queda, alinhado com exterior, mas mantém os 142 mil pontos

Reservas internacionais do Brasil valem menos que patrimônio de Musk e caixa das Mag7

Mais na Exame

Inovação

Santa Catarina recebe R$ 380 milhões para três novos centros tecnológicos em óleo e gás

Carreira

O segredo dos melhores líderes mostra que errar é essencial para o time crescer

Economia

Déficit orçamentário dos EUA cai 2% apesar do aumento de receitas com tarifas

Negócios

Quais são os 10 parques aquáticos mais visitados do mundo — 2 deles ficam no Brasil