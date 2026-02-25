A Rolex escolhe 5 mulheres para liderar o futuro do planeta

Há exatamente meio século, em 1976, a Rolex decidia celebrar os 50 anos de uma de suas maiores inovações, o Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d’água do mundo, de uma forma diferente. Em vez de apenas olhar para o passado, a marca suíça lançou um programa para financiar o futuro. Nascia o Rolex Awards, uma iniciativa que, ao longo de cinco décadas, transformou-se em um dos pilares mais sólidos de fomento à conservação, ciência e saúde no planeta.

Na data em que celebra um século do lançamento do Oyster e 50 anos do prêmio, a Rolex anuncia dois feitos históricos. O primeiro é que o Rolex Awards passa agora a ser anual (antes, era realizado a cada dois anos). E o segundo é que o grupo vencedor de 2026 é formado exclusivamente por mulheres.

As ganhadoras são cientistas e conservacionistas de meio ambiente da Indonésia, Nigéria, Peru, China e Estados Unidos, que lideram projetos de impacto imediato na saúde, na biodiversidade e na tecnologia.

As cinco faces da mudança em 2026

As vencedoras deste ano foram também escolhidas, além da área de pesquisa que desenvolvem, pelo impacto direto de suas lideranças em comunidades locais. Veja abaixo:

Rosa Vásquez Espinoza (Peru) — o segredo das abelhas amazônicas

Bióloga química, Rosa foi a primeira a provar cientificamente a ligação entre o desmatamento na Amazônia e o declínio das abelhas sem ferrão. Esses polinizadores são vitais para a flora endêmica e para a segurança alimentar das comunidades indígenas.

Com o apoio da Rolex, ela vai expandir corredores de habitats protegidos liderados por povos originários no norte da Amazônia peruana, transformando a pesquisa de laboratório em uma barreira física contra a destruição da floresta.

Pardis Sabeti (EUA) — prevenindo a próxima pandemia

Enquanto o mundo ainda tenta se recuperar dos efeitos de crises sanitárias recentes, a geneticista médica Pardis Sabeti trabalha na linha de frente na África Ocidental. Ela utiliza algoritmos de ponta para detecção precoce de doenças infecciosas.

O Rolex Award permitirá que ela teste ferramentas de diagnóstico portáteis em comunidades remotas da Serra Leoa, com o potencial de conter surtos virais antes que eles se tornem epidemias globais.

Farwiza Farhan (Indonésia) — a última fronteira de Sumatra

No ecossistema de Leuser, na Indonésia, elefantes, tigres, orangotangos e rinocerontes ainda convivem na natureza — um cenário quase extinto no resto do Sudeste Asiático. Farwiza Farhan mobiliza comunidades de base para monitorar e defender essa floresta contra o avanço predatório do desenvolvimento.

O trabalho dela prova que a voz local deve ser a protagonista nas decisões ambientais.

Rachel Ikemeh (Nigéria) — o renascimento do Delta do Níger

Em uma região marcada pela indústria do petróleo e pouco estudada pela biodiversidade, Rachel Ikemeh conseguiu o impossível: trazer o macaco colobus vermelho de volta da beira da extinção.

Ela já protegeu mais de 5.800 hectares de floresta e melhorou a vida de 2.500 pessoas. Agora, com o suporte da marca, criará um centro de treinamento móvel para replicar esse sucesso em comunidades vizinhas.

Binbin Li (China) — o equilíbrio entre o gado e o Panda

Com menos de 2.000 pandas gigantes vivendo soltos na China, a competição por território com a pecuária local é o maior desafio. A cientista Binbin Li desenvolve métodos de pastoreio sustentável que beneficiam a economia das famílias rurais sem destruir o habitat das montanhas de bambu.

O prêmio ajudará a escalar essa solução por diversas cadeias montanhosas no centro da China.

O tempo não para

Desde a sua fundação, o Rolex Awards já apoiou 165 Laureados em mais de 67 países. Como resultado, foram mais de 50 milhões de árvores plantadas, 137 espécies ameaçadas salvas e 32 grandes ecossistemas protegidos — incluindo uma área da Floresta Amazônica equivalente a quase 60 mil quilômetros quadrados.

Para além das estatísticas, o prêmio se destaca por oferecer acesso a uma rede global de especialistas e o prestígio que abre portas em governos e instituições internacionais.