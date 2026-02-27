Um ícone vestido de preto: a IWC lança Portugieser em material ultra resistente

Falta pouco mais de um mês para o Watches & Wonders, o principal salão mundial da relojoaria, realizado anualmente em Genebra, na Suíça. Ainda assim, algumas marcas já começam a antecipar as novidades para a temporada de lançamentos de 2026. Uma delas é a IWC Schaffhausen.

A IWC tem forte influência da engenharia. O uso de novos materiais é uma de suas marcas. A manufatura suíça acaba de apresentar uma nova interpretação de um de seus modelos mais emblemáticos, o Portugieser Chronograph, em um material próprio chamado Ceratanium.

O novo Portugieser é apresentado pela primeira vez em uma execução totalmente preta. A edição é limitada a 1.500 peças e aposta nessa estética monocromática para reforçar as linhas limpas e reconhecíveis do cronógrafo, que desde 1998 se tornou um dos designs mais reconhecidos da alta relojoaria.

Segundo Christian Knoop, diretor de criação da marca, a proposta foi destacar a silhueta do relógio. “Com sua estética limpa, pura e atemporal, o Portugieser Chronograph sempre me cativou. A execução totalmente preta é diferente de tudo o que já fizemos e garante que nada distraia o olhar de sua forma característica”, diz.

IWC Portugieser Chronograph Ceratanium: material leve e resistente (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Titânio com resistência de cerâmica

Nem bem foi lançado, o relógio já apareceu no pulso do cantor Ed Sheeran, em show realizado em Melbourne, Austrália.

O grande destaque do lançamento é o uso do Ceratanium, material proprietário da IWC. Desenvolvido a partir de uma liga especial de titânio submetida a altas temperaturas, combina a leveza e a resistência estrutural do metal com a dureza e a proteção contra riscos típicas da cerâmica.

No novo modelo, a caixa, a coroa, os botões do cronógrafo e a fivela da pulseira são produzidos nesse material, que apresenta acabamento naturalmente escuro e metálico. O visual monolítico é reforçado pelo mostrador preto, com numerais arábicos aplicados, índices e escala de 1/4 de segundo em relevo discreto, além de ponteiros também escurecidos. A pulseira é de borracha preta com padrão quadriculado.

Especificações completas

O Portugieser Chronograph Ceratanium (ref. IW371631) tem caixa de 41 mm de diâmetro e 13,1 mm de espessura. O vidro é de safira convexo, com tratamento antirreflexo em ambos os lados, e o fundo também é em safira transparente, permitindo observar o movimento. A resistência à água é de 30 metros.

No interior está o calibre de manufatura IWC 69355, um movimento mecânico automático com frequência de 28.800 vibrações por hora (4 Hz), composto por 27 joias e com reserva de marcha de 46 horas.

O relógio oferece medição de minutos e segundos do cronógrafo, pequenos segundos com função de parada e sistema de corda automática bidirecional. O preço é R$ 88.900.

No momento em que a indústria relojoeira se prepara para o principal evento do ano, a IWC exibe novamente a propensão à inovação. Mesmo que seja em um relógio vestido de preto.