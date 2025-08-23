Casual

O chinelo de R$ 5 mil que é a cara da Havaianas — e invadiu o red carpet

Dune Sandal, da The Row, se tornou um verdadeiro ícone de luxo, apontado pelo índice Lyst como o "produto mais quente" da estação

Da Redação
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 17h58.

Fundada em 2006 pelas irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, a The Row vem se destacando nos últimos anos por sua estética minimalista e peças atemporais. Recentemente, a marca chamou atenção ao transformar um item tradicionalmente casual — o chinelo — em um acessório de luxo, agora presente até mesmo no tapete vermelho.

Dune Classic Sandal | The Row

O modelo mais famoso, o Dune Sandal, é feito em borracha e tem um design que lembra as clássicas Havaianas. Celebridades como Kendall Jenner, Jennifer Lawrence, Zoë Kravitz e Jonathan Bailey já foram vistas usando o modelo em eventos de alto perfil. Bailey, por exemplo, usou o chinelo durante a estreia do filme Jurassic World: Rebirth em Londres, em junho de 2025.

Sua escolha gerou debates sobre a adequação de chinelos em eventos formais. Com preço em torno de £670 (aproximadamente R$ 5.100), o Dune Sandal se tornou um verdadeiro ícone de luxo, apontado pelo índice Lyst como o "produto mais quente" do segundo trimestre de 2025, com aumento expressivo nas buscas online, especialmente durante este verão europeu.

A comparação com as Havaianas é natural. Enquanto a marca brasileira é mais acessível — com faturamento global estimado em R$ 3,5 bilhões em 2024 —, a The Row fatura mais de US$ 100 milhões por ano, mesmo com produção limitada e preços altos.

