Com os pés à mostra, os 'ugly shoes' chegaram no guarda-roupa masculino

Há poucos dias, Alexander Skarsgård chegou à exibição de Wicker no 70º BFI London Film Festival, no BFI Southbank, e o visual escolhido rapidamente virou assunto do evento. O ator sueco usava um terno dourado da Saint Laurent sem camisa por baixo, mas o que mais repercutiu nas redes sociais foram os pés. Ele calçava oxfords pretos transparentes, com cadarços de vinil, que deixavam os dedos visíveis através do material.

A relação de Skarsgård com a marca vem de antes. No Festival de Cannes de 2025, na estreia de O Esquema Fenício, ele usou as botas de couro acima do joelho do desfile masculino de inverno 2025 da Saint Laurent. Em Wicker, interpreta um homem feito de vime que ganha vida para realizar as fantasias românticas das mulheres solitárias que o teceram, em um filme que tem Olivia Colman no elenco.

Alexander Skarsgård na exibição de 'Wicker', em Londres, e com as botas da Saint Laurent em Cannes, em 2025 (Reprodução/Instagram)

Do desfile ao tapete vermelho

Oxfords de PVC transparente da coleção masculina de verão 2027 da Saint Laurent, assinados por Corrado De Biase (Reprodução/Instagram)

Os oxfords fazem parte da coleção de verão 2027 da Saint Laurent e estrearam em junho, na semana de moda masculina de Paris. O desfile aconteceu na rotunda da Pinault Collection, onde uma instalação da artista japonesa Fujiko Nakaya liberava nuvens de vapor d'água pelo chão. A cidade passava por uma onda de calor, e o PVC, que praticamente não deixa a pele respirar, chegou a embaçar por dentro durante a apresentação. Antes do desfile, Anthony Vaccarello já havia publicado uma foto do par no Instagram como prévia, mas o modelo ainda não tinha aparecido em nenhum tapete vermelho até a noite de Skarsgård em Londres.

Assinado por Corrado De Biase, chefe de calçados da maison, o sapato nasceu de uma provocação de Vaccarello, que questionou nos bastidores por que os homens não deveriam seguir as mulheres no uso de saltos de PVC. Ao WWD, o estilista disse que se perguntou por que torturar as mulheres com sapatos de plástico e poupar os homens. O oxford transparente está entre os últimos trabalhos dele na casa. A Kering confirmou a saída de Vaccarello após uma década à frente da Saint Laurent, e o desfile de verão 2027 foi o último dele pela marca.

Pés à mostra nas passarelas

Sapato "barefoot heel cap" da Chanel, apresentado no desfile Cruise 2027 (Divulgação)

Nos últimos anos, as coleções femininas recolocaram em circulação calçados que antes pareciam feios demais para voltar, como chinelos, sapatos transparentes, tabis e sapatilhas, enquanto o masculino seguia mais comportado até a temporada de verão 2027. Na Dior, Jonathan Anderson, que já havia levado sapatilhas ao guarda-roupa dos homens, apresentou mules de malha metálica, e a Setchu mostrou tamancos geta com salto alto.

O calçado mais discutido do ano, no entanto, veio da Chanel. Em seu primeiro desfile Cruise pela maison, em 28 de abril, em Biarritz, cidade onde Gabrielle Chanel fundou sua primeira casa de costura, Matthieu Blazy apresentou sandálias quase sem estrutura. O modelo se resume a uma capa rígida de couro sobre o calcanhar, presa por tiras finas de couro ou fitas de seda amarradas no tornozelo. Margaret Qualley usou o par preto na pré-estreia londrina de The Dog Stars.

MM6 Maison Margiela e Havaianas: durante o desfile, foram apresentadas duas interpretações: a Slim 6Toe e a Top 6Layers (Havaianas/Divulgação)

Em setembro, no desfile de verão 2027 da Maison Margiela na semana de moda de Milão, a marca antecipou uma colaboração com a brasileira Havaianas. A Slim 6Toe redesenha a tira e a palmilha da sandália de borracha no contorno de um pé descalço e acrescenta um encaixe para um sexto dedo, em preto e branco. O número faz referência ao 6, motivo que acompanha a identidade da Margiela. Já a Top 6Layers empilha seis solados diferentes de Havaianas em uma plataforma e deve ficar restrita à passarela. A coleção completa chega às lojas em maio de 2027, e as marcas ainda não anunciaram o preço.