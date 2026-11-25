No início do segundo semestre deste ano, quando boa parte da França estava de férias, vinicultores do departamento de Aube já colhiam uvas com autorização especial. A Bollinger começou sua vindima no dia 13, só 76 dias depois da floração, a data mais precoce já registrada pela casa. Na véspera, uma portaria da prefeitura tinha oficializado a abertura da colheita na Champagne, a mais antecipada que o Comité Champagne, entidade que reúne produtores e maisons da região, já publicou.

A antecipação mudou também as regras do espumante. Em setembro, o INAO, instituto francês que regula as denominações de origem, aprovou com o Comité uma derrogação temporária que eleva de 13% para 15% o teor alcoólico máximo dos vinhos da safra 2026. É a primeira vez que a regra é flexibilizada, e a medida foi confirmada depois por portaria no Journal officiel.

Açúcar acima do normal

A temporada começou com uma geada de primavera que atingiu cerca de 40% dos vinhedos, seguida de floração precoce, seca e cinco ondas de calor no verão. As uvas amadureceram em ritmo acelerado e acumularam mais açúcar, que as leveduras transformam em álcool durante a fermentação. Segundo o Comité, o álcool potencial médio da denominação ficou abaixo de 12%, mas algumas parcelas passaram de 13%, acima do que o caderno de regras da Champagne permite.

Lori Russo, diretora do Bureau du Champagne USA, escritório que representa os produtores da região nos Estados Unidos, disse à Robb Report que a expectativa é de que um número pequeno de vinhos chegue a algo entre 13,1% e 13,2% de álcool, principalmente por causa da segunda fermentação, que forma as bolhas na garrafa. Segundo ela, isso não deve alterar características sensoriais, qualidade ou estilo dos rótulos. As garrafas dessa safra só devem chegar às prateleiras a partir de 2028.

Metade da colheita

O volume foi o maior prejuízo do ano. A geada destruiu 43% do potencial de produção, e a previsão é de uma colheita cerca de 48% menor. O rendimento comercializável já tinha sido fixado em 8.800 quilos por hectare, contra 9.000 em 2025 e 10.000 em 2024. Para dar conta da colheita antecipada, algumas equipes interromperam as férias de agosto. Na Champagne, toda a vindima é feita à mão.

A sanidade das uvas é o que anima os produtores. "Não há absolutamente nenhum apodrecimento. Este ano foi completamente livre de doenças, como nunca vimos antes", disse Mathieu Roland-Billecart, CEO da Billecart-Salmon e sétima geração da família. Russo afirma que os níveis de álcool, acidez e pH das uvas lembram os das safras históricas de 1921, 1947 e 1959.

Ajustes na adega

A concentração alta veio acompanhada de acidez mais baixa, e as casas mudaram parte do processo para preservar o frescor. Na Palmer & Co, o CEO e enólogo Rémi Vervier adotou prensagem suave, débourbage preciso (a clarificação natural do mosto por decantação) e fermentações a temperaturas mais baixas. Segundo ele, a escolha das leveduras e o uso da fermentação malolática também ajudam a manter o equilíbrio.

No campo, a Billecart-Salmon converteu todos os vinhedos ao cultivo orgânico ou biodinâmico e proíbe herbicidas para fortalecer as raízes das videiras. A casa, como a maioria das maisons, mantém um estoque grande de vinhos de reserva, que permite misturar safras diferentes e manter o estilo dos rótulos sem safra. A região foi a primeira do mundo a medir sua pegada de carbono, entre 2002 e 2003, e há mais de 40 anos investe em pesquisa sobre porta-enxertos, plantio e variedades adaptadas ao calor.

O Comité diz que a derrogação vale só para 2026 e não indica uma mudança permanente no limite. Maxime Toubart, copresidente da entidade, disse à France 24 que colheitas como a deste ano podem se tornar comuns em 10 a 15 anos.