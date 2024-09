Saiba como usar inteligência artificial para planejar a sua próxima viagem

Planejar conhecer um novo destino pode ser um desafio, principalmente se há diversos locais para visitar. Dicas de amigos e sites de viagens podem úteis para montar o itinerário. No entanto, o ChatGPT também pode sugerir boas dicas para começar a planejar uma viagem. Para isso, basta saber quais prompts usar para fazer um esboço do roteiro.

No ano passado, o buscador de viagens Kayak incluiu a função do ChatGPT dentro do site para funcionar como um assistente virtual de viagem. Em poucas palavras, usuários da América do Norte podem se dirigir ao ChatGPT e fazer perguntas da mesma forma que faria a um ser humano.

“Implementar Inteligência Artificial faz todo sentido para o Kayak, já que sempre nos esforçamos para ter todas as mais recentes inovações tecnológicas disponíveis para nossos usuários, a fim de melhorar os processos de planejamento de viagens. Esperamos poder expandir a nova tecnologia para outras regiões e mercados da América Latina no futuro", destacou Carolina Montenegro, GM & VP do Kayak Latam.

Confira 8 prompts do ChatGPT para planejar sua próxima viagem.

"Ajude-me a planejar uma viagem de [número de dias] para [destino], incluindo os principais pontos turísticos, restaurantes recomendados e atividades imperdíveis."

"Quais são as melhores épocas do ano para visitar [destino] e por quê?"

"Sugira um roteiro de viagem para [número de dias] em [destino], levando em consideração um orçamento econômico."

"Quais são os melhores meios de transporte para se locomover em [cidade/destino]?"

"Recomende hotéis ou opções de hospedagem em [cidade] com bom custo-benefício."

"Quais documentos e vacinas são necessários para viajar para [país]?"

"Sugira uma lista de itens essenciais para levar em uma viagem para [destino] durante o [inverno/verão]."

"Quais são as melhores opções de passeios para quem viaja com crianças em [destino]?"