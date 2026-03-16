Copom vai manter juros em 15% na próxima reunião, prevê XP

A XP Investimentos mudou de ideia sobre a reunião do Copom desta quarta-feira, assim como outras instituições financeiras. A casa, que até pouco tempo apostava numa redução de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros, foi mais "radical". Agora acredita que o comitê vai deixar a Selic onde está: em 15% ao ano. O motivo da reviravolta? O petróleo a 100 dólares.

Desde a última reunião do Copom, em janeiro, o barril tipo Brent saltou cerca de 60%, impulsionado pela escalada da guerra no Oriente Médio. Na prática, isso encarece combustíveis, transporte e toda a cadeia produtiva — pressionando ainda mais uma inflação que já estava acima da meta. Em janeiro, ao manter os juros em 15% pela quinta vez consecutiva, o próprio Banco Central trabalhava com o petróleo a cerca de US$ 60 o barril.

Economia segue crescendo

Além do choque externo, economia brasileira, que havia dado sinais de desaceleração em 2025, voltou a acelerar no começo deste ano. O desemprego está nas mínimas históricas, o crédito avançou e o consumo das famílias segue robusto. A XP estima que o PIB do primeiro trimestre de 2026 cresceu a um ritmo anualizado de 4% — bem acima do que se esperava no início do ano.

Esse aquecimento complica a vida do Banco Central, avaliam os economistas. Quando a economia está a todo vapor e a inflação resiste em cair, reduzir os juros é como tirar o pé do freio antes da hora. Os núcleos do IPCA, que filtram variações mais voláteis de preços e servem como termômetro da inflação subjacente, aceleraram em fevereiro. As expectativas do mercado para a inflação futura continuam acima da meta de 3%.

"Esperar para ver"

Em janeiro, o Copom havia sinalizado que iniciaria os cortes de juros em março, desde que o cenário se confirmasse. Para a XP, ele não se confirmou — e tentar justificar um corte agora enviaria um sinal confuso ao mercado.

"Se o Copom não estiver confiante para cortar em 0,50 p.p., é melhor deixar a taxa inalterada e fazê-lo com mais embasamento em abril", avalia o relatório assinado pelo economista-chefe Caio Megale e sua equipe. A casa argumenta que pausar o ciclo diante de tantas incertezas não significa perda de credibilidade, mas sim prudência.

O mercado financeiro parece pensar de forma parecida. As apostas em bolsas de opções, que antes do conflito no Oriente Médio apontavam 80% de chance de corte em março, agora se dividem entre manutenção e um corte menor, de apenas 0,25 p.p.

Cortes ainda virão — mas dependem da guerra

A XP não descarta o início do afrouxamento monetário, apenas o adia. O cenário-base da casa prevê quatro cortes seguidos de 0,50 p.p. a partir de abril, o que levaria a Selic a 13% no fim de 2026. A condição, porém, é que a tensão no Oriente Médio arrefeça e o petróleo volte à faixa de US$ 70 a US$ 80 o barril.

Se o petróleo permanecer nas alturas, o ciclo de cortes pode começar mais devagar — ou ser adiado de novo. E mesmo no cenário otimista da XP, os juros reais no Brasil seguiriam elevados, bem acima do chamado nível neutro, que não estimula nem freia a economia.