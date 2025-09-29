Robôs massagistas chegam ao mercado de bem-estar com parceria de Tom Brady

Com eficácia comprovada no tratamento de dores e no relaxamento muscular, as massagens agora ganham um toque futurista: podem ser realizadas por robôs graças à inteligência artificial. A proposta vem da Aescape, empresa pioneira em robótica de bem-estar, fundada em 2017 por Eric Litman, com a missão de “capacitar indivíduos de todas as esferas da vida a assumir o controle do seu bem-estar”.

Em 2025, a empresa anunciou a captação de US$ 85 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Valor Equity Partners, totalizando US$ 128 milhões já levantados para expandir os negócios nos Estados Unidos. O movimento ocorre em meio à ascensão do mercado global de wellness, com faturamento atual de US$ 830 bilhões, segundo a Global Wellness Institute.

O primeiro produto da Aescape chegou ao mercado sete anos após a criação da companhia: uma mesa de massagem equipada com dois braços robóticos. Presente apenas nos EUA, os preços variam conforme a duração das sessões. Interessados podem escolher entre 30, 45 ou 60 minutos, com valores entre US$ 39 e US$ 69. A empresa planeja oferecer sessões de até 120 minutos em breve. Desde o lançamento, já foram realizadas mais de 30 mil massagens robóticas.

Experiência personalizada com tecnologia de ponta

Antes de cada sessão, o cliente veste o Aerwear, traje especial que gera mais de 1 milhão de pontos de dados para mapear o corpo. O acessório, disponível em tamanhos do 2XS ao 4XL, é obrigatório: os braços do robô não foram projetados para entrar em contato direto com a pele ou roupas comuns, o que poderia causar lesões.

A personalização também está no controle do cliente, que pode ajustar a intensidade dos movimentos, incluir músicas e até projetar imagens no ambiente. Com pressão simultânea e constante, os robôs prometem entregar em 30 minutos resultados equivalentes a uma massagem tradicional completa.

Tom Brady como parceiro estratégico

Para acelerar sua expansão, a Aescape anunciou Tom Brady, ídolo do futebol americano e sete vezes campeão do Super Bowl, como Chief Innovation Officer. O ex-atleta levará seus protocolos de longevidade e flexibilidade para a empresa, com a meta de democratizar práticas antes restritas a atletas de elite.

“Expandiremos os protocolos do Tom para as massas, democratizando o que antes só estava disponível para atletas profissionais”, disse Litman. O executivo também destacou que Brady será peça-chave para a entrada da Aescape no universo dos esportes profissionais e universitários.

Brady, que atribui parte de sua longevidade no esporte ao uso contínuo de massagens e protocolos de recuperação, afirmou em entrevista à CNBC: “A razão pela qual ainda sou capaz de fazer o que amo é por causa do trabalho corporal, dos cuidados que recebi diariamente e semanalmente, e eu quero tornar isso acessível para todos”.

Com o novo aporte, a Aescape — que já disponibiliza suas mesas de massagem em unidades do Equinox, centro de atividades físicas estadunidense — deve acelerar sua presença em grandes cidades do país, mas ainda não definiu a chegada dos robôs massagistas no mercado internacional.