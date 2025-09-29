Tecnologia

Jaguar Land Rover recebe US$ 2 bilhões do governo britânico para retomar produção após ciberataque

Controlada pela indiana Tata, montadora britânica terá empréstimo garantido para evitar demissões e sustentar fornecedores; produção estava paralisada há quase um mês

Dona das marcas Land Rover, Jaguar e Range Rover, montadora é considerada estratégica para o Reino Unido, com 34 mil pessoas empregadas diretamente e cerca de 120 mil trabalhadores indiretos (Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13h23.

Após um ciberataque paralisar sua produção por quase um mês, a montadora britânica Jaguar Land Rover, controlada pelo conglomerado indiano Tata, começará a reativar parte de suas operações industriais nos próximos dias. A retomada será gradual e envolve também a reabilitação de sistemas digitais, incluindo os de faturamento, que estavam fora do ar desde o fim de agosto.

A notícia foi divulgada um dia após o governo britânico anunciar uma garantia para um empréstimo de £1,5 bilhão (cerca de US$ 2 bilhões), viabilizado por um banco comercial e respaldado pela agência de crédito à exportação do Reino Unido. O financiamento deverá ser quitado em até cinco anos.

Segundo a ministra do Tesouro, Rachel Reeves, o objetivo é proteger milhares de empregos e manter ativa a cadeia de fornecedores da empresa. Dona das marcas Land Rover, Jaguar e Range Rover, a JLR é considerada estratégica para o Reino Unido: ela emprega diretamente 34 mil pessoas e sustenta a maior cadeia de suprimentos do setor automotivo local, com cerca de 120 mil trabalhadores indiretos.

Desde o ataque, técnicos da empresa, especialistas internacionais, a agência National Cyber Security Centre e a polícia britânica atuam na contenção dos danos. O incidente afetou os sistemas de TI e forçou a paralisação das fábricas em Solihull, Wolverhampton e Halewood.

Em nota, a empresa informou já ter notificado parceiros e fornecedores sobre o avanço na restauração da rede digital e promete acelerar o pagamento de faturas atrasadas.

Governo reage após pressão de sindicatos

Com a paralisação da produção, sindicatos como o Unite, que representa milhares de empregados da JLR e de sua cadeia de suprimentos, vinham pressionando o governo britânico por medidas emergenciais. O bilionário empréstimo anunciado no domingo, 28, é considerado um importante primeiro passo para proteger a empresa e seus trabalhadores.

Em um comunicado, a secretária-geral da entidade, Sharon Graham, disse que o dinheiro deve ser usado para garantir empregos, proteger competências e assegurar os salários no grupo e entre seus fornecedores.

