Da moda à hotelaria: o novo negócio de Ricardo Almeida

Após redefinir a moda masculina no Brasil nos últimos 40 anos e vestir de grandes nomes à Seleção Brasileira de Futebol, Ricardo Almeida vai partirá para um novo negócio: o hoteleiro. E os dois primeiros alvos serão os estados de São Paulo e Alagoas.

O anúncio foi divulgado pela revista Forbes Brasil e confirmado pela Casual EXAME. A marca inaugura um complexo de hotéis e condomínios de luxo no Nordeste e uma casa wellness em São Paulo, com a expectativa de ampliar o repertório e montar um ecossistema completo de lifestyle.

Na capital paulista, a previsão é que a primeira unidade seja inaugurada ainda em 2026, no bairro dos Jardins.

'Caribe brasileiro' sob medida

No Nordeste, o complexo terá sede em Alagoas. Foi desenhado como ecossistema que integra hotel, condomínio e fazenda em uma proposta de vida sinérgica. A fazenda, em particular, terá um papel estratégico de sustentabilidade e autossuficiência, com energia solar e uma estação de tratamento de água para reuso.

O local exato ainda não foi revelado, mas ficará no litoral do estado alagoano, considerado o "Caribe brasileiro". A expectativa da marca é que o espaço reúna o turismo de bem-estar e esportivo, com kitesurf. O complexo ainda não iniciou as obras, mas deve contar com beach club, academia de última geração e atendimento personalizado dentro da piscina.

Calmaria na selva de pedra

Na capital paulista, a primeira etapa dessa expansão receberá o nome de Alma Kan. Com inauguração prevista ainda para este ano na Rua Estados Unidos, nos Jardins, o espaço será comandado por Ricardo e sua esposa, Kaisla Almeida. Terá mais de 40 atividades voltadas à reconexão entre corpo e mente — do reiki e ioga ao head spa e banheiras de gelo e thetahealing — e promete funcionar como um clube exclusivo.

Além da casa de bem-estar, a planta conta ainda com um café e uma loja que vai oferecer os produtos da Kan, linha de athleisure e easywear, e da Natural Kan, produtos naturais de wellness (com foco em massagem, corpo e cabelos) e suplementos.

Com ambos os espaços, Ricardo Almeida avança entre as demais marcas brasileiras para se tornar um ecossistema de lifestyle. Neste ano, além das novas coleções da marca, o alfaiate marcará presença na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira com o traje social da equipe técnica e dos jogadores. O grande diferencial é a introdução da linha RA2, com calça social de modelagem desconstruída e mais ampla, e o caban, a peça-chave do conjunto, desenvolvido sem estruturas internas ou ombreiras.

Para suportar as diferentes exigências climáticas e garantir o máximo conforto, a matéria-prima selecionada foi uma lã fria italiana. A cor escolhida é um tom de petróleo suave, levemente acinzentado, que nasce da mescla entre nuances de azul e verde. O forro acompanha a mesma proposta cromática, desenvolvido especialmente para dialogar com a alfaiataria oficial e reforçar a unidade estética das peças, que levam o brasão da CBF.