Perdigão vai sortear ingressos para o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro

A Perdigão Na Brasa anunciou uma promoção que vai sortear dez pares de ingressos para o NFL Rio Game, partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, marcada para 27 de setembro, no Maracanã.

A ação "Touchdown Perdigão Na Brasa", que começa em 23 de julho, integra a estratégia da empresa para capitalizar o crescimento do futebol americano no Brasil, hoje considerado o segundo maior mercado internacional da liga em número de fãs.

Além dos ingressos para o jogo, a campanha também distribuirá prêmios instantâneos e kits voltados ao universo do churrasco.

Como funciona a campanha

Podem participar consumidores dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro que comprarem R$ 45 em produtos da linha Perdigão Na Brasa. Após a compra, o cliente deve cadastrar o cupom fiscal no site da promoção até 10 de setembro. As linguiças da linha dão chances em dobro para o sorteio dos ingressos.

Além dos dez pares de entradas para o jogo, sem inclusão de transporte ou hospedagem, a campanha prevê sorteios semanais de kits para churrasco e distribuição de vouchers para compra de produtos oficiais da NFL.

De acordo com a companhia, a promoção também foca em ampliar o uso de ferramentas digitais já disponíveis em seu ecossistema, como a Calculadora Manda Brasa, no WhatsApp, que estima a quantidade de alimentos para encontros, e a funcionalidade de reconhecimento de ingredientes por imagem para sugerir receitas.

NFL amplia valor comercial no Brasil

A partida no Rio de Janeiro acontece em um momento em que a NFL intensifica sua presença no país. Depois de estrear partidas oficiais em São Paulo, a liga passou a atrair investimentos de patrocinadores interessados em uma audiência que, segundo dados da própria NFL, já soma cerca de 36 milhões de pessoas.

Para a Perdigão, patrocinadora da competição na categoria de churrasco, a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de associação entre consumo, entretenimento e esporte.

"O futebol americano conquistou definitivamente o público brasileiro e temos orgulho de fazer parte dessa trajetória. Nossa parceria com a liga reforça o compromisso de conectar a marca aos momentos de celebração e paixão dos consumidores", afirma Luiz Franco, diretor de marketing e inovação da BRF.

Segundo o executivo, a promoção marca o início das ativações da empresa para a temporada da NFL e busca aproximar os consumidores da primeira partida da liga disputada no Rio.