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A Rolex abriu a butique de relógios mais alta do mundo nos Alpes suíços

Loja fica a mais de 3.000 metros de altitude no Monte Titlis, na Suíça, dentro de uma torre projetada pelo Herzog & de Meuron

Interior da boutique Rolex no Titlis Tower, em Engelberg, com relógios expostos em pedestais de granito escuro

Interior da boutique Rolex no Titlis Tower, em Engelberg, com relógios expostos em pedestais de granito escuro

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 17 de junho de 2026 às 11h02.

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A Rolex inaugurou a butique de relógios de luxo mais alta do mundo. O espaço fica a 3.020 metros de altitude no Monte Titlis, nos Alpes suíços, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Lucerna, acessível apenas por meio de um bondinho. Lá dentro, janelas do piso ao teto enquadram uma vista de 360 graus sobre a geleira e os Alpes Berneses. A loja é operada pela Bucherer, distribuidora de propriedade da própria Rolex desde 2023.

O Monte Titlis atrai mais de um milhão de visitantes por ano e é conhecido pelo bondinho rotativo Rotair, pela Titlis Cliff Walk e por uma caverna glacial de cinco mil anos. Com a butique, a montanha ganha mais um ponto de interesse.

Uma torre reaproveitada

Rolex no Titlis Tower

O Titlis Tower, projeto do Herzog & de Meuron, transformou uma torre de telecomunicações dos anos 1980 numa estrutura envidraçada em forma de cruz

O espaço onde a loja está instalada é a Titlis Tower, projeto do escritório Herzog & de Meuron, vencedor do Prêmio Pritzker. Em vez de demolir a torre de telecomunicações de aço dos anos 1980, os arquitetos inseriram dois volumes horizontais envidraçados que se cruzam com a estrutura original de 56 metros, resultando numa forma de cruz visível de longe e que já virou referência da arquitetura alpina europeia. O edifício usa aço galvanizado, aço inoxidável, concreto e vidro desenvolvidos para resistir às condições climáticas do alto alpino.

Além da butique, o Titlis Tower abriga o deck de observação Horizon Deck, a 55 metros acima da geleira, o restaurante Joseph's com 140 lugares e o Alpine Lounge. O restaurante começou a funcionar em 3 de junho.

Mármore e geleira

Rolex no Titlis Tower

A butique segue a identidade visual padrão da Rolex, com parede de mármore Verde Alpi, teto de madeira ripada e balcão central de pedra

A butique segue a identidade visual padrão da Rolex, com parede de mármore Verde Alpi e combinação de madeiras e pedras naturais. A loja fica no volume inferior da torre, enquanto o restaurante ocupa o superior.

A abertura no Titlis integra uma sequência de movimentos da Rolex com a Bucherer. Recentemente, a dupla abriu lojas em Stuttgart e em Xangai. A expansão segue uma lógica clara: lojas maiores, com hospitalidade, serviços de manutenção e o programa Certified Pre-Owned, que revende relógios usados certificados pela marca.

Bucherer como braço de expansão

A Rolex adquiriu a Bucherer em 2023 numa operação que consolidou décadas de parceria entre as duas empresas. Com a compra, a marca passou a ter controle direto sobre uma das maiores redes de relojoaria do mundo, presente em mais de dez países. Com Bucherer dentro de casa, a Rolex passou a ter um braço de expansão dedicado, com infraestrutura para abrir em locais que vão do centro financeiro de Xangai ao topo de uma montanha suíça.

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