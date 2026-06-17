A Rolex abriu a butique de relógios mais alta do mundo nos Alpes suíços

A Rolex inaugurou a butique de relógios de luxo mais alta do mundo. O espaço fica a 3.020 metros de altitude no Monte Titlis, nos Alpes suíços, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Lucerna, acessível apenas por meio de um bondinho. Lá dentro, janelas do piso ao teto enquadram uma vista de 360 graus sobre a geleira e os Alpes Berneses. A loja é operada pela Bucherer, distribuidora de propriedade da própria Rolex desde 2023.

O Monte Titlis atrai mais de um milhão de visitantes por ano e é conhecido pelo bondinho rotativo Rotair, pela Titlis Cliff Walk e por uma caverna glacial de cinco mil anos. Com a butique, a montanha ganha mais um ponto de interesse.

Uma torre reaproveitada

O Titlis Tower, projeto do Herzog & de Meuron, transformou uma torre de telecomunicações dos anos 1980 numa estrutura envidraçada em forma de cruz

O espaço onde a loja está instalada é a Titlis Tower, projeto do escritório Herzog & de Meuron, vencedor do Prêmio Pritzker. Em vez de demolir a torre de telecomunicações de aço dos anos 1980, os arquitetos inseriram dois volumes horizontais envidraçados que se cruzam com a estrutura original de 56 metros, resultando numa forma de cruz visível de longe e que já virou referência da arquitetura alpina europeia. O edifício usa aço galvanizado, aço inoxidável, concreto e vidro desenvolvidos para resistir às condições climáticas do alto alpino.

Além da butique, o Titlis Tower abriga o deck de observação Horizon Deck, a 55 metros acima da geleira, o restaurante Joseph's com 140 lugares e o Alpine Lounge. O restaurante começou a funcionar em 3 de junho.

Mármore e geleira

A butique segue a identidade visual padrão da Rolex, com parede de mármore Verde Alpi, teto de madeira ripada e balcão central de pedra

A butique segue a identidade visual padrão da Rolex, com parede de mármore Verde Alpi e combinação de madeiras e pedras naturais. A loja fica no volume inferior da torre, enquanto o restaurante ocupa o superior.

A abertura no Titlis integra uma sequência de movimentos da Rolex com a Bucherer. Recentemente, a dupla abriu lojas em Stuttgart e em Xangai. A expansão segue uma lógica clara: lojas maiores, com hospitalidade, serviços de manutenção e o programa Certified Pre-Owned, que revende relógios usados certificados pela marca.

Bucherer como braço de expansão

A Rolex adquiriu a Bucherer em 2023 numa operação que consolidou décadas de parceria entre as duas empresas. Com a compra, a marca passou a ter controle direto sobre uma das maiores redes de relojoaria do mundo, presente em mais de dez países. Com Bucherer dentro de casa, a Rolex passou a ter um braço de expansão dedicado, com infraestrutura para abrir em locais que vão do centro financeiro de Xangai ao topo de uma montanha suíça.