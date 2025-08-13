Ricardo Almeida inaugura loja conceito peças de diferentes marcas

Após quatro décadas de história, a Ricardo Almeida dá mais um passo na moda. A marca, conhecida pela qualidade das peças, inaugura uma loja conceito no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

Com 137 metros quadrados, o espaço foi projetado para proporcionar uma experiência imersiva ao universo da marca. O espaço é um desdobramento do conceito do Studio aberto em 2023, localizado na Cidade Matarazzo.

Além dos produtos Ricardo Almeida, o espaço também apresenta a linha RA2, tocada pelos filhos de Almeida Ricardo e Arthur, com o amigo Gabriel Pascolato.

Anunciada havia alguns anos, a marca foi um meio de Almeida inserir seus dois filhos mais novos, Ricardo e Arthur, na empresa. Com Pascolato, o trio assina peças de malharia e alfaiataria.

Ricardo Almeida: loja conceito no shopping Higienópolis (Divulgação/Divulgação)

“Funcionamos como um laboratório testando modelagens e cores, com peças atemporais, que não seguem tendências ou padrões”, diz o filho Ricardo sobre peças que misturam influências de dentro de casa e do streetwear, com calças e camisas amplas com valores a partir de 4.000 reais.

Na loja conceito será apresentada uma nova paleta de cores e um logotipo atualizado, intitulado de “Pilares”. O símbolo representa os oito fundamentos que sustentam a marca: compromisso inegociável com a qualidade; olhar que transforma pessoas; identidade atemporal; passado como impulso; vanguardismo como propósito; exclusividade na medida; não é sobre status, é sobre essência e criamos arte em forma de roupa.

A nova loja está localizada no piso Vilaboim do Shopping Pátio Higienópolis, com funcionamento de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.