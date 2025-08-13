Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Ricardo Almeida inaugura loja conceito peças de diferentes marcas

Além dos produtos Ricardo Almeida, o espaço também apresenta a linha RA2, tocada pelos filhos de Almeida Ricardo e Arthur, com o amigo Gabriel Pascolato

Ricardo Almeida: loja conceito no shopping Higienópolis (Divulgação/Divulgação)

Ricardo Almeida: loja conceito no shopping Higienópolis (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16h20.

Após quatro décadas de história, a Ricardo Almeida dá mais um passo na moda. A marca, conhecida pela qualidade das peças, inaugura uma loja conceito no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

Com 137 metros quadrados, o espaço foi projetado para proporcionar uma experiência imersiva ao universo da marca. O espaço é um desdobramento do conceito do Studio aberto em 2023, localizado na Cidade Matarazzo.

Além dos produtos Ricardo Almeida, o espaço também apresenta a linha RA2, tocada pelos filhos de Almeida Ricardo e Arthur, com o amigo Gabriel Pascolato.

Anunciada havia alguns anos, a marca foi um meio de Almeida inserir seus dois filhos mais novos, Ricardo e Arthur, na empresa. Com Pascolato, o trio assina peças de malharia e alfaiataria.

Ricardo Almeida: loja conceito no shopping Higienópolis (Divulgação/Divulgação)

“Funcionamos como um laboratório testando modelagens e cores, com peças atemporais, que não seguem tendências ou padrões”, diz o filho Ricardo sobre peças que misturam influências de dentro de casa e do streetwear, com calças e camisas amplas com valores a partir de 4.000 reais.

Na loja conceito será apresentada uma nova paleta de cores e um logotipo atualizado, intitulado de “Pilares”. O símbolo representa os oito fundamentos que sustentam a marca: compromisso inegociável com a qualidade; olhar que transforma pessoas; identidade atemporal; passado como impulso; vanguardismo como propósito; exclusividade na medida; não é sobre status, é sobre essência e criamos arte em forma de roupa.

A nova loja está localizada no piso Vilaboim do Shopping Pátio Higienópolis, com funcionamento de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.

Acompanhe tudo sobre:ModaShopping centersLojas

Mais de Casual

O novo luxo não é sobre escassez. Nem sobre preço

O chá japonês que está substituindo o matcha e pode conquistar o Brasil

Quer ser vizinho do Neymar? Cobertura mais alta da América Latina está à venda por R$ 125 milhões

46 anos de maturação e apenas 112 unidades: o novo rótulo da The Macallan

Mais na Exame

Economia

Linha de R$ 30 bi por tarifaço: taxa de juros, prazos e condições serão definidas na semana que vem

Future of Money

Pantera Capital investe R$ 1,6 bilhão em empresas com reservas de criptomoedas

Negócios

Shopee lança programa para facilitar exportações via ERP e expandir mercado para vendedores chineses

Mercados

Segredo de Warren Buffett pode ser revelado nesta quinta-feira, 14