Revolução do Churrasco: Ex-lavador de panelas inventa filé incomparável

Neste 32º episódio da série Revolução do Churrasco, invadimos a cozinha do Uiki Parracho, em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia, para revelar os segredos e a história do chef Salmo Oliveira.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Cozinheiro de origem humilde criado pela avó, Salmo é famoso na região pela criatividade e qualidade dos pratos, principalmente, as carnes e os frutos do mar feitos em fogão ou na churrasqueira a gás de 7 mil reais.

O baiano de Itabuna também é conhecido pela história de superação: de lavador de panelas a proprietário de dois restaurantes com 80 funcionários. Mas, antes do sucesso, ele passou 14 anos na cozinha do luxuoso hotel Arraial Eco Resort aprendendo e fazendo carreira como auxiliar de cozinha, sub-chef, chef e chef executivo, até decidir abrir o próprio negócio.

Nem taça, nem nada

“Não tínhamos taça, nem nada. Usávamos coquinho do mangue e flores da rua para decorar as mesas”, lembra, sobre a parceria com a mulher, Ana, na abertura do primeiro estabelecimento próprio, o Bistrô do Oliveira, no canal da balsa, à beira do rio Burenhém. Segundo ele, em três meses, veio o primeiro funcionário e os clientes começaram a lotar o espaço. “Até outros chefs e meus ex-patrões (do Arraial Eco Resort) vêm comer aqui e dizem que sentem orgulho de mim”, alegra-se.

Susto na pandemia

Bem-humorado e até piadista, o chef apenas mostra preocupação com a pandemia de covid-19. “Muitas famílias dependem de mim. Levamos um soco no peito com o fechamento dos restaurantes e tive que afastar meus funcionários. Mas, agora, estão todos de volta e trabalhando”, diz, com certo alívio.

Sabor e maciez: o churrasco de filé curado

Fã declarado do churrasco à beira-mar, Salmo prepara parrillada e uma inusitada carne de sol de filé mignon curado, destaque do Festival Gastronômico Esquina do Mundo. São receitas incomparáveis em sabor, suculência e maciez.

“Aqui, carne seca também é carne de sol ou de sal. Faço a receita que minha avó fazia, mas, naquela época, não era com filé mignon, claro, que é um corte que fica muito mais macio e menos gorduroso. Dá até pra fazer a receita com picanha ou peixe”, adianta.

Assista ao episódio:

Porto mais seguro

O Festival Gastronômico é mais um evento de fomento e incremento de público, principalmente, no distrito de Arraial D’Ajuda. “É um evento de relevância para geração de emprego, renda, acolhimento aos turistas e aos moradores naquilo que compete à atividade turística e ao segmento de alimentos e bebidas. O Esquina do Mundo veio pra ficar e Arraial realmente se consolidou como a esquina do mundo pra gastronomia”, analisa Patricia Martins, Superintendente de Turismo de Porto Seguro, sobre a diversidade culinária.

Ela ainda destaca que a expectativa para o período de festas de fim de ano, janeiro e fevereiro é muito boa, apesar da pandemia.

“Trabalhamos o ano inteiro com o programa denominado Porto Mais Seguro, que inclui todos os protocolos sanitários, plano de contingência e de retomada por fase em todo o funcionamento de cada setor da economia município. Então, esse plano nos dá sustentação para um verão com segurança”, garante Patricia.

E, aí, curtiu? Então deixe seu comentário nas nossas redes sociais e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem!

Apoio: @LojasRenner e @Goprobr