Revolução do Churrasco: porterhouse, a nova aposta do Fogo de Chão

O 28º episódio da série Revolução do Churrasco, que vai ao ar às quintas, às 19h, apresenta um queridinho do universo da carne: o porterhouse.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Considerado o Rei dos Steaks nas casas especializadas em preparos na brasa, o corte envolve tanto o filé mignon como o contrafilé. Preparada com o osso e servida na bandeja, a carne é uma novidade da churrascaria rodízio Fogo de Chão.

Há 40 anos no Brasil – e com unidades nos Estados Unidos, México e Oriente Médio – , o tradicional restaurante de espeto corrido inova logo na reabertura pós-quarentena.

Fomos conferir o novo cardápio no espaço deslumbrante da casa à beira da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E também o menu de saladas e acompanhamentos, e, claro, os espetos de picanha, fraldinha, costela prime e cordeiro.

Assista ao episódio:

Novidade sem perder a identidade

Em conversa com a coluna, Cassio Silva, gerente de operações da rede, afirmou que a proposta do churrasco gaúcho segue a mesma. “Com certeza, o rodízio continua e vimos a necessidade de agregar algo diferente. Mas nosso serviço é um grande balé exatamente por ter esse estilo de churrascaria tradicional, que preza pela qualidade, há muito tempo”, opina ele, acrescentando que existe uma diferença na churrasqueira. “Como é um corte com osso, não levamos no espeto e a melhor forma de fazer é na grelha sobre a brasa”.

De acordo com o gerente, apesar da redução da capacidade de mesas do salão, a restrição de serviço do bufê (funcionários servem os clientes) e do uso de álcool em gel e máscaras nos ambientes, a rede acredita que o serviço segue para a normalidade. “Aqui no Rio, uma das cidades mais bonitas do mundo, temos ainda o privilégio de ter essa vista que une dois ambientes: tem o mar e aquela coisa do churrasco da fazenda, da festividade e da família”, completa.

E, aí, curtiu? Então, deixe seu comentário nas nossas redes sociais e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem!

Apoio: @Goprobr