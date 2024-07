Temporada das trufas: 12 restaurantes em São Paulo para provar pratos com a iguaria

As trufas são um dos ingredientes mais cobiçados na gastronomia mundial, conhecidas por seu sabor e aroma intensos e distintos. Este fungo subterrâneo cresce em associação com raízes de certas árvores, como carvalhos e avelaneiras, principalmente em regiões da França e Itália. Existem várias espécies de trufas, sendo as mais valorizadas a trufa negra e a trufa branca. A colheita, muitas vezes realizada com a ajuda de cães especialmente treinados, é um processo delicado e artesanal, o que contribui para o alto valor desse ingrediente no mercado.

No Brasil, a temporada de trufas é aguardada com entusiasmo pelos apreciadores da alta gastronomia. Em São Paulo, diversos restaurantes aproveitam este período para criar pratos especiais que destacam a riqueza e a complexidade das trufas. Estas iguarias são incorporadas em receitas variadas, desde massas e risotos até carnes e sanduíches.

Para quem deseja desfrutar dessa delicadeza e explosão de sabores, Casual EXAME fez uma seleção com 12 restaurantes na capital paulista para você provar.

Enosteria

Enosteria. (Divulgação/Divulgação)

A seleção de pratos foi criada pelo chef Douglas Benatti, para destacar o sabor inigualável das trufas negras. O menu estará disponível por tempo limitado, de 23 de julho a 4 de agosto. O menu completo conta com 7 opções. Destaque para uma das entradas, o Uovo in Raviolo con Tartufo Nero (ravióli de gema caipira com fonduta de grana padano e trufas negras raladas/R$170), e para uma das opções de prato principal: Spaghetti alla Carbonara con Tartufo Nero (panceta, gema, pecorino e trufas negras raladas/R$ 260).

Em cada prato, as trufas serão colocadas e pesadas na frente do cliente, sendo 10g nas entradas, 15g nos primeiros pratos e 20g nos segundos pratos. Os clientes que desejarem uma experiência ainda mais intensa podem solicitar trufas adicionais, ao custo de R$12 por grama ralada.

Serviço: Rua Oscar Freire, 574– Cerqueira Cesar | Tel.: (11) 5039-5084 | Horário: Terça a quinta das 12h às 15h30 e 18h30 às 23h, Sexta e Sábado das 12h às 16h e 18h30 às 23 e Domingo das 12h às 16h | Jacques Félix, 626A - Vila Nova Conceição | Tel.:(11) 2774-1710 | Horário: Terça a quinta das 12h às 15h30 e 18h30 às 23h, Sexta e Sábado das 12h às 16h e 18h30 às 23 e Domingo das 12h às 16h.

Piccini Cucina

O restaurante italiano comandado pelo chef Ney Alves oferece pratos de todas as regiões da Itália. Para o prato principal, uma pedida é o Gnocchi Gratinati al Tartufo (R$120), gnocchi de batatas, porcini, pecorino e cebola roxa. Outro prato com trufas é o Polpo Alla Crema Tartufata (R$160), polvo grelhado e creme de batatas com tartufo. Entre as opções de entradas, vale pedir também a Polenta al Funghi Tartufato (R$89), polenta cremosa trufada com mix de cogumelos e ovo pochê.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à meia-noite, sábado das 12h às 17h e das 19h à meia-noite, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Flora Bar

O bar escondido atrás de uma charmosa floricultura está com uma nova carta de coquetéis assinada por Chula Barmaid e um menu reformulado por Rubens Catarina e Vinicius Pires. O novo cardápio traz opções de lanches para acompanhar os drinks, como o Truffle Sliders (R$70), com patty, queijo gruyére, mayo trufada e maçã verde, e o Misto Quente (R$59) com queijo taleggio, presunto parma e manteiga de trufas.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à meia-noite.

Tuy, Cocina

Tuy, Cocina (Rubens Kato/Divulgação)

O restaurante de gastronomia ibérica oferece uma variedade de entradas e petiscos espanhóis, como a Coca de Mussarela com Trufas (R$73), feita com muçarela de búfala e salsa tartufata. Entre as opções de crudos, ideais para os dias mais quentes, vale pedir o Crudo de Salmão com Trufa (R$105), lâminas de salmão, molho de limão e salsa tartufata.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 – Jardins, São Paulo | Telefone: (11) 91641-1309 ou (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: domingo e segunda, das 12h às 22h, terça a sábado, das 12h às 24h.

Donna

O restaurante italiano da Peixoto Gomide, comandado pelo chef Andre Mifano, traz no menu o ravióli de Grana Padano na manteiga de trufas negras (R$149), ideal para quem aprecia trufas.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, Sexta das 19h às 23h, Sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45.

Ella|Fitz

O mediterrâneo Ella|Fitz, comandado pela chef Ana Cremonezi, traz uma boa pedida no menu, que leva trufas na composição. O Mignon de Black Angus (R$115) é servido com purê de batata baroa, crosta de amêndoas e trufas.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

ICI Brasserie

A badalada brasserie francesa tem quatro unidades na capital paulista e traz um ambiente charmoso e descontraído. Uma boa pedida do menu é o Risoto de Cogumelo Trufado (R$87), que harmoniza com cervejas maltadas e belgas.

Serviço: 3 unidades + Av. Pres. Juscelino Kubitschek 2041 - Vila Olímpia | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h45 às 15h30 e das 17h30 às 23h, sexta das 11h45 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 22h.

Manduque Massas

A casa é dedicada à gastronomia italiana, muito disputada principalmente no horário do almoço. Entre as boas pedidas do menu está o Rigatoni com Cogumelos trufado (R$64), massa com molho à base de creme de leite e cogumelos, finalizado com azeite trufado.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros | Horário de funcionamento: segunda à sábado das 11h às 18h.

Modern Mamma Osteria

Modern Mamma Osteria. (Rodolfo Regini/Divulgação)

O italiano queridinho dos paulistanos, dos chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, deve sua fama às famosas massas frescas da casa. Entre elas, a Lasanheta Vitelo com creme de grana padano e trufas negras (R$96), que é o carro-chefe do restaurante.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

O italianissimo Nonna Rosa, comandado pelo chef Gabriel Marques, traz opções de pratos no menu que levam trufas. Das entradas, há a Carne Cruda trufada com alcaparras, gema de ovo caipira e avelã, servida com torradas (R$57) e a Burrata cremosa com pistache tostado e mel trufado (R$90). Dos principais, vale provar o Tagliolini al Tartufo (R$84), massa fresca com fonduta de parmesão, cogumelos frescos e salsa trufada.

Serviço: Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à meia-noite, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h;

Yū

Ingrediente tão celebrado pelos chefs, a trufa está presente nos preparos do restaurante Yū. Nas duplas de sushis, o Jo Atum Trufado traz salsa tartufata, codorna empanada e ovas de massago (R$50). O menu da casa apresenta entre os principais o Carpaccio de Barriga de Salmão, com finas lâminas de barriga de salmão com azeite trufado, raspas de limão siciliano e flor de sal (R$94) e o Salmão Butter (R$48).

Serviço: Rua Jerônimo da Veiga, 121 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 à meia-noite, sexta das 12h às 15h e 18h30 à 0h30, sábado das 19h à 0h30.

Tartuferia San Paolo

Tartuferia San Paolo, (Pedro Shutter/Divulgação)

A Tartuferia San Paolo está presente em três bairros de São Paulo – Jardins, Pinheiros e Morumbi – e que traz novidades criadas pela Chef Daiane Chad ao cardápio. O menu é coroado pelas trufas e tem entre as opções o Raviole de Vitelo (R$89), com molho de cogumelos e queijo Grana Padano. Os pratos de inverno estão disponíveis no cardápio até 21 de setembro.

Serviço: Jardins: Rua Oscar Freire, 155 | Horário de funcionamento: de segunda a quinta, de 12h-15h e 18h30-23h; às sextas, entre 12h-15h e 18h30-00h; aos sábados, das 12h à meia-noite; e, aos domingos, das 12h às 21h.