Sabe aqueles filmes em que o personagem principal está andando na rua normalmente e, de repente, passa por um portal onde toda a história se desenrola e a magia acontece? Essa sensação pode ser sentida ao entrar no Exímia, o novo bar do premiado bartender Márcio Silva e da Manu Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022. O empreendimento faz parte do grupo Locale, dos irmãos e sócios Gabriel e Nicholas Fullen.

O bar fica em uma rua discreta no Itaim Bibi, em São Paulo, e quase passa despercebido para quem passa por ali desavisado. Mas ao entrar, é como se todo o entorno se transformasse, fazendo você se sentir em um universo paralelo da alta coquetelaria e da boa gastronomia. Márcio Silva explica que a ideia central foi trazer influências dos botecos brasileiros tradicionais e, ao mesmo tempo, mostrar os sabores, contrastes e a cultura do nosso país.

"Em São Paulo não podemos errar. Foram seis meses de obra para tudo ficar pronto", diz o bartender, que está na lista das 100 pessoas mais influentes da indústria mundial de bares, feita pela renomada revista londrina Drinks International - Bar World 100. A palavra Exímia, inclusive, tem origem latina e significa a busca constante pela perfeição.

Entre os drinks criados por Márcio estão o Kakau (R$ 53), feito com Bourbon Whiskey Maker’s Mark, Roku gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja. Outra boa pedida é o Odisséia (R$ 57), elaborado com The Macallan Sherry Oak 12Y, cambuci, tangerina, laranja, flor de sabugueiro e palo santo.

Exímia Bar: os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen (Grupo Locale), com Márcio Silva (com boné), e Manu Buffara.

2 /6 Exímia Bar. (Exímia Bar.)

3 /6 Exímia Bar. (Exímia Bar.)

4 /6 Exímia Bar. (Exímia Bar.)

Exímia Bar: lula na brasa.

Exímia Bar: hot cavaquinha.

Pratos de Manu

Além da carta de drinks, um outro show à parte é o menu de comidas. Tudo foi criado pela chef Manu Buffara, dona do restaurante Manu, em Curitiba, eleito o décimo melhor do Brasil pelo ranking Casual EXAME 100 Melhores Restaurantes do Brasil. É a primeira empreitada dela em São Paulo.

Manu explica que usou muitas referências do cardápio atual do restaurante curitibano, trazendo muitos sabores brasileiros. "Mas eu queria que todos os pratos fossem feitos para compartilhar", explica. O cardápio é enxuto, o que ajuda nas escolhas, e traz uma série de elementos que misturam a alta gastronomia de forma descomplicada e fácil de comer.

A dica é ir a dois e provar vários pratos, com destaque para a língua e arroz papado (R$ 68), feito com Wagyu, arroz bismati, mel, entre outros ingredientes. Não deixe de pedir também o hot cavaquinha (R$ 68), que vem com três unidades de um minissanduíche feito com cavaquinha na brasa, creme de limão e pimenta de cheiro.

A casa tem dois andares e uma arquitetura intimista. De quinta a sábado, no piso superior, haverá DJ para deixar o ambiente mais descontraído.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, São Paulo. Horário de funcionamento: terça a sábado, das 18h à 1h. Cartões: Amex, Hipercard, Mastercard (crédito e débito), Visa (crédito e débito) e Elo (crédito e débito).