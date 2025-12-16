Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Restaurantes com pratos refrescantes para o verão

Na cena gastronômica de São Paulo, diversos restaurantes apresentam em seus menus pratos que traduzem muito bem a estação mais quente do ano

Amazo: Trio de Cebiches servido em ambiente cercado por árvores no centro de São Paulo (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Amazo: Trio de Cebiches servido em ambiente cercado por árvores no centro de São Paulo (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h54.

Tudo sobreGastronomia
Saiba mais

O aumento das temperaturas no fim do ano anuncia a chegada do verão. Além da busca por ambientes mais arejados e com sombra para se refrescar, nessa época do ano também aumenta a procura por comidas que combinem mais leveza e frescor em seus preparos. Na cena gastronômica de São Paulo, diversos restaurantes apresentam em seus menus pratos que traduzem muito bem a estação mais quente do ano.

Passando por saladas mais elaboradas, carpaccios, sanduíches, massas e até por itens com ingredientes mais primorosos como a vieira, há opções para todos os gostos na capital paulista que agregam na busca por uma gastronomia mais refrescante. Confira um roteiro com restaurantes que servem ótimos pratos para o verão.

Gero Jardins

Gero Jardins: carpaccio de abobrinha, alcaparras, parmesão e amêndoas (Bruno Geraldi/Divulgação)

O restaurante Gero Jardins é um marco gastronômico desde sua inauguração em 1994, em um dos bairros mais nobres da cidade. O restaurante apresenta, em um ambiente mais informal e descontraído, a mesma excelência em serviço, hospitalidade e gastronomia presente em todas as casas do prestigiado Grupo Fasano.

Entre os pratos, as saladas despontam como excelentes escolhas para o verão, com destaque para a Insalatina Mista con Calamaretti (R$ 107), salada verde com aspargos e lulas grelhadas. Com diversos sabores, os carpaccios também fazem a combinação perfeita com a estação. O Carpaccio di Zucchine (R$ 83) é uma excelente opção e é feito com abobrinha, alcaparras, parmesão e amêndoas.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1629 – Jardins. Telefones: (11) 3064-6317; (11) 3064-0005; (11) 3081-0499; (11) 99305-6056. E-mail: gero@fasano.com.br Horário: Segunda a Quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta-feira e Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h à 0h.

Gero Panini

Com três unidades em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim, Itaim Bibi e Catarina Fashion Outlet, o Gero Panini é o restaurante mais descontraído do Grupo Fasano. Especializada nos clássicos panini, a casa também serve pratos, saladas, pizzas e focaccias. A refrescante salada Salmone Affumicato (R$ 95) leva salmão defumado com cream cheese, tomate e mix de folhas.

Na focaccia, há opções de sanduíches como o Prosciutto Crudo (R$ 92) com presunto cru, stracciatella, rúcula, figo e redução de balsâmico, e no pão ciabatta, o panini de Salame e Pecorino (R$ 89) com tomate e mix de folhas.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 96632-2088. E-mail: geropanini@fasano.com.br Horário: Segunda e Terça-feira, das 12h às 22h. Quarta a Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12 às 21h. Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso – Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9491 E-mail: geropaniniscj@fasano.com.br Horário: Segunda a Quinta-feira, das 12h às 22h. Sexta-feira e Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 20h. Rodovia Castello Branco, Km 60 – São Roque Telefone: (11) 4130-4750 E-mail: geropaninicatarina@fasano.com.br Horário: Todos os dias, das 12h às 21h.

Roi Méditerranée

ROI: Atum Caesar (R$ 78), que leva fatias finas de atum com picles de funcho, baby romane e molho caesar (Feltran /Divulgação)

Na cobertura do Shops Jardins, o Roi Méditerranée dá início a uma nova fase no ano em que comemora seu quinto aniversário. No cardápio,  novidades que combinam com a estação que se aproxima, como o Bikini Club de Salmão (R$ 84), sanduíche de gravlax de salmão com caviar e creme azedo, e o Atum Caesar (R$ 78), que leva fatias finas de atum com picles de funcho, baby romane e molho caesar.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1626 - 3° Andar - Cerqueira César. Telefone: (11) 4040-7622 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Leila

SLeila: tracciatela (R$ 90) com tomates orgânicos frescos, laranja doce, pistache e manjericão, acompanhada de baguette (GUI GALEMBECK/Divulgação)

O menu do Leila aposta em uma gastronomia variada, com opções para todos os gostos. Entre as entradas estão opções para refrescar o paladar durante o verão como a Stracciatela (R$ 90) com tomates orgânicos frescos, laranja doce, pistache e manjericão, acompanhada de baguette, e o Gravlax de Salmão (R$ 80) com salmão curado na beterraba por 14 dias, sour cream e creme de avocado.

Além das entradas, a casa conta com duas saladas: a Salada Leila (R$ 90) com mini alface romana, presunto cru, lascas de queijo de ovelha, erva doce laminada e vinagrete de toranja; e a Salada de Alcachofras (R$ 80), um mix de folhas selvagens com alcachofras grelhadas e caesar de Canastra.

Serviço: Rua Colômbia, 270 - Jardim América. WhatsApp: (11) 91591-1595. Horário de funcionamento: Segunda-feira a Sábado, das 12h às 19h. Domingo, das 12h às 17h.

Astor

Astor: Steak Tartare (R$ 92) acompanhado de salada e batata frita ( Laís Acsa/Divulgação)

O Astor é um bar que reúne desde o tradicional chope gelado até os petiscos mais aclamados pelo público de alma boêmia. E como tudo é questão de equilíbrio, entre um drinque e outro vale conferir alguns pratos da casa que combinam com a estação.

Além de ótimas saladas, como a Thai (R$ 62) e a Oscar (R$ 62), a casa também serve pratos refrescantes como o Steak Tartare (R$ 92) acompanhado de salada e batata frita. Na seção de petiscos, também vale se deliciar com a Burrata Caprese (R$ 79), com burrata Almeida Prado, manjericão, tomates crus e tostados, no azeite extravirgem, a Berinjela à moda Casablanca (R$ 52), com coalhada, romã e ervas frescas, e o Tartare de Atum (R$ 79 individual – R$ 99 para compartilhar).

Serviço: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 12h às 23h. Terça e Quarta-feira, das 12h à 0h. Quinta-feira, das 12h à 1h. Sexta-feira e Sábado, das 12h à 1h30. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Bacalhau, Vinho & Cia

Bacalhau, Vinho & Cia: Salada de Bacalhau com grão de bico (R$ 79) (Divulgação/Divulgação)

Com mais de 50 anos de história e já na terceira geração no comando do restaurante, o Bacalhau, Vinho & Cia apresenta um cardápio extenso repleto de pratos da culinária lusitana.

Entre as opções para o verão, os clientes podem encontrar quatro tipos diferentes de saladas, que refrescam os dias quentes. A Salada Completa (R$ 65) leva alface, cebola, tomate, palmito, azeitona, ervilha, queijo e ovos, enquanto a Salada de Palmito (R$ 55), é feita com palmito, cebola e azeitonas. Quem quiser saborear a estrela da casa, pode pedir a Salada de Bacalhau com grão de bico (R$ 79).

Serviço: Avenida Pacaembu, 71 – Barra Funda. Telefone: (11) 3666-0381. WhatsApp: (11) 3826-7634 Email: contato@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h. R. Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi Telefone: (11) 3071-4077 Email: itaimbibi@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h30. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h.

Coliseum

Com a segunda unidade recém-inaugurada no Shopping Pátio Higienópolis e muitas novidades no cardápio, o Coliseum apresenta opções para o verão. Além dos paninis, carros-chefes da casa, o menu ainda conta com saladas que podem ser pedidas sozinhas ou meia porção em um combo com os sanduíches (por mais R$ 12). Entre as opções, destacam-se a Verde (R$ 32) com mix de folhas, pangrattato com crispy de parma, croutons, parmesão ralado e molho picante Coliseum, e a Risoni (R$ 48) com risoni ao pesto, couve, tomate cereja, cebola roxa, azeitona preta, pimenta calabresa, alho frito e mozzarella de búfala cerejinha.

Endereço: R. Fernão Dias, 37 – Pinheiros. Telefone: (11) 99222-4554 Horário de funcionamento: Terça a Quinta-feira, das 12h às 22h. Sexta-feira, das 12h às 23h. Sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 10h às 22h.

Fasano

Fasano: vieiras cruas do Canadá, purê de maçã verde, couve-flor crocante e ovas de salmão (Bruno Geraldi/Divulgação)

Desde 1982, o restaurante Fasano é reconhecido por sua alta gastronomia italiana. O cardápio comandado pelo chef Luca Gozzani apresenta pratos diversos com toque de refrescância necessária para essa época do ano. Bom exemplo é a Vieira Crua do Canadá (R$ 263) com purê de maçã verde, couve-flor crocante e ovas de salmão.

Quem prefere as massas, pode saborear opções como o Spaghetti Ai Frutti di Mare (R$ 272) ou o Fettuccine All’astice (R$ 441) com molho de lagosta canadense, tomate cereja e manjericão.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista Telefone: (11) 3896-4000 Horário: Segunda a Quarta-feira, das 19h à 0h. Quinta-feira a Sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 17h

Ama.zo - Cozinha Peruana

Sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, a primeira unidade do restaurante, nos Campos Elíseos, é revestida de verde, com jabuticabeiras por todo o ambiente. Nos dias quentes, vale provar o Trio de Cebiches (R$ 156), uma degustação com três estilos de ceviche: pescado do dia, camarão e polvo. Acompanha leite de tigre tradicional, pimenta vermelha de rocoto e pimenta amarela de ají amarillo. Para acompanhar, o Maracujá Sour (R$ 42) é um drinque refrescante que leva pisco peruano, concentrado de maracujá e clara de ovo.

Serviço:Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30

LIDO – Amici di Amici

O Lido – Amici di Amici traz os sabores da Ligúria com toque autoral. Na casa de salão acolhedor, o cenógrafo e chef genovês Roberto Rebaudengo interpreta clássicos de sua terra e de outras regiões do país. Na calçada, há mesinhas para aproveitar as entradinhas e os drinques da casa. Para começar, vale provar o Cozze alla Marinara (R$ 88), mexilhões com caldinho ao vinho branco e finalizados com dill fresco, vem acompanhado de focaccia genovese crocante. Para acompanhar, o drinque Acqua Tofana (R$ 52), é feito com caju infusionado no gin Amazzoni por 24h, limão, açúcar e aroma da flor de manjericão.

Serviço:Rua Fradique Coutinho, 282 - Pinheiros, São Paulo/SP | Fone: (11) 99023-9890 | Horário de funcionamento: terça das 18h30 às 23h, quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 17h 

Marena Cucina

Marena Cucina: Vitello Tonnato (R$ 97), feito com fatias finas de vitello, servido com salsa tonnata e alcaparras (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Denis Orsi fica no Itaim Bibi se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia. Em 2025, a casa entrou na lista de recomendados pelo Guia Michelin. O salão do restaurante se abre para a Piazza Garibaldi, um jardim conectado à cozinha, aberto e ventilado. Para abrir o apetite, a sugestão é o Vitello Tonnato (R$ 97), feito com fatias finas de vitello, servido com salsa tonnata e alcaparras. Para acompanhar o Limoncello Spritz (R$ 60) traz frescor nos dias quentes e é feito com limoncello, prosecco e limão siciliano.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

Palermo

Palermo: Crudo di Tonno (R$69), um atum cru, servido com molho de tomate fresco (Raul da Mota/Divulgação)

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, em uma praça que promete se tornar um novo ponto de encontro na cidade, nasce o Palermo, bar com inspirações sicilianas. O endereço traz coquetéis refrescantes servidos em mesas na calçada. Para abrir o apetite, a sugestão é o Crudo di Tonno (R$69), um atum cru, servido com molho de tomate fresco. Para acompanhar, o Fiore di Palermo (R$72) é um dos drinques autorais, que leva St. Germain, jerez fino, hortelã e soda limonada.

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda e terça das 11h30 às 14h30, quarta e quinta das das 11h30 às 14h30 e das 17h às 22h. Sexta das 11h30 às 15h e das 17h às 22h. Sábado das 12h às 18h

Taraz

Taraz: happy hour com vinhos tinto e branco à vontade, acompanhados por empanadas de milho, choripanes e canapés de wagyu  (Ruy Teixeira/Divulgação)

O fogo é o centro da culinária do Taraz. Sob a assinatura do chef Felipe Bronze e da equipe gastronômica do Rosewood São Paulo, as chamas ganham destaque para imprimir ao ambiente vibrante do restaurante os autênticos sabores da América do Sul.

De terça a sexta, os happy hours ganham um novo formato no Taraz com o “Brasa & Taça”, uma experiência pensada para aproveitar o fim do dia com boa comida e vinho em meio as oliveiras do jardim do restaurante. A experiência custa R$180 por pessoa e inclui vinhos tinto e branco à vontade, acompanhados por empanadas de milho, choripanes e canapés de wagyu — para compartilhar à mesa.

O “Brasa & Taça” acontece das 17h às 19h, sem necessidade de realizar reserva. Já aos domingos, acontece o “Domingos no Taraz”, um evento em formato de menu degustação com pratos para compartilhar, boas bebidas e muita música latina. O “Domingos no Taraz” acontece das 12h às 17h e sai no valor de R$350 por pessoa.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 00h. Aos domingos, das 12h às 17h, acontece o “Domingos no Taraz”, somente com reserva (funcionamento da casa das 19h às 23h)

 

Acompanhe tudo sobre:GastronomiaRestaurantes

Mais de Casual

Semana da moda do Rio de Janeiro volta em 2026 após hiato de uma década

Por que a Zara está abrindo uma pop-up no Quadrado de Trancoso

Por que marcas nacionais estão investindo em roupas de esqui

Memórias do cárcere: Jafar Panahi combate violência com otimismo em novo filme

Mais na Exame

Negócios

Praia há 25 anos sem lançamentos entra na rota dos imóveis em Floripa

Mercados

B3 lançou um ETF novo por semana em 2025, de olho em queda da Selic

Mercado Imobiliário

Fim do home office: 7 empresas que anunciaram volta ao presencial em 2025

Brasil

Genial/Quaest: 54% acham que Bolsonaro errou ao escolher Flávio