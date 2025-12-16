Restaurantes com pratos refrescantes para o verão

O aumento das temperaturas no fim do ano anuncia a chegada do verão. Além da busca por ambientes mais arejados e com sombra para se refrescar, nessa época do ano também aumenta a procura por comidas que combinem mais leveza e frescor em seus preparos. Na cena gastronômica de São Paulo, diversos restaurantes apresentam em seus menus pratos que traduzem muito bem a estação mais quente do ano.

Passando por saladas mais elaboradas, carpaccios, sanduíches, massas e até por itens com ingredientes mais primorosos como a vieira, há opções para todos os gostos na capital paulista que agregam na busca por uma gastronomia mais refrescante. Confira um roteiro com restaurantes que servem ótimos pratos para o verão.

Gero Jardins

Gero Jardins: carpaccio de abobrinha, alcaparras, parmesão e amêndoas (Bruno Geraldi/Divulgação)

O restaurante Gero Jardins é um marco gastronômico desde sua inauguração em 1994, em um dos bairros mais nobres da cidade. O restaurante apresenta, em um ambiente mais informal e descontraído, a mesma excelência em serviço, hospitalidade e gastronomia presente em todas as casas do prestigiado Grupo Fasano.

Entre os pratos, as saladas despontam como excelentes escolhas para o verão, com destaque para a Insalatina Mista con Calamaretti (R$ 107), salada verde com aspargos e lulas grelhadas. Com diversos sabores, os carpaccios também fazem a combinação perfeita com a estação. O Carpaccio di Zucchine (R$ 83) é uma excelente opção e é feito com abobrinha, alcaparras, parmesão e amêndoas.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1629 – Jardins. Telefones: (11) 3064-6317; (11) 3064-0005; (11) 3081-0499; (11) 99305-6056. E-mail: gero@fasano.com.br Horário: Segunda a Quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta-feira e Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h à 0h.

Gero Panini

Com três unidades em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim, Itaim Bibi e Catarina Fashion Outlet, o Gero Panini é o restaurante mais descontraído do Grupo Fasano. Especializada nos clássicos panini, a casa também serve pratos, saladas, pizzas e focaccias. A refrescante salada Salmone Affumicato (R$ 95) leva salmão defumado com cream cheese, tomate e mix de folhas.

Na focaccia, há opções de sanduíches como o Prosciutto Crudo (R$ 92) com presunto cru, stracciatella, rúcula, figo e redução de balsâmico, e no pão ciabatta, o panini de Salame e Pecorino (R$ 89) com tomate e mix de folhas.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 96632-2088. E-mail: geropanini@fasano.com.br Horário: Segunda e Terça-feira, das 12h às 22h. Quarta a Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12 às 21h. Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso – Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9491 E-mail: geropaniniscj@fasano.com.br Horário: Segunda a Quinta-feira, das 12h às 22h. Sexta-feira e Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 20h. Rodovia Castello Branco, Km 60 – São Roque Telefone: (11) 4130-4750 E-mail: geropaninicatarina@fasano.com.br Horário: Todos os dias, das 12h às 21h.

Roi Méditerranée

ROI: Atum Caesar (R$ 78), que leva fatias finas de atum com picles de funcho, baby romane e molho caesar (Feltran /Divulgação)

Na cobertura do Shops Jardins, o Roi Méditerranée dá início a uma nova fase no ano em que comemora seu quinto aniversário. No cardápio, novidades que combinam com a estação que se aproxima, como o Bikini Club de Salmão (R$ 84), sanduíche de gravlax de salmão com caviar e creme azedo, e o Atum Caesar (R$ 78), que leva fatias finas de atum com picles de funcho, baby romane e molho caesar.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1626 - 3° Andar - Cerqueira César. Telefone: (11) 4040-7622 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Leila

SLeila: tracciatela (R$ 90) com tomates orgânicos frescos, laranja doce, pistache e manjericão, acompanhada de baguette (GUI GALEMBECK/Divulgação)

O menu do Leila aposta em uma gastronomia variada, com opções para todos os gostos. Entre as entradas estão opções para refrescar o paladar durante o verão como a Stracciatela (R$ 90) com tomates orgânicos frescos, laranja doce, pistache e manjericão, acompanhada de baguette, e o Gravlax de Salmão (R$ 80) com salmão curado na beterraba por 14 dias, sour cream e creme de avocado.

Além das entradas, a casa conta com duas saladas: a Salada Leila (R$ 90) com mini alface romana, presunto cru, lascas de queijo de ovelha, erva doce laminada e vinagrete de toranja; e a Salada de Alcachofras (R$ 80), um mix de folhas selvagens com alcachofras grelhadas e caesar de Canastra.

Serviço: Rua Colômbia, 270 - Jardim América. WhatsApp: (11) 91591-1595. Horário de funcionamento: Segunda-feira a Sábado, das 12h às 19h. Domingo, das 12h às 17h.

Astor

Astor: Steak Tartare (R$ 92) acompanhado de salada e batata frita ( Laís Acsa/Divulgação)

O Astor é um bar que reúne desde o tradicional chope gelado até os petiscos mais aclamados pelo público de alma boêmia. E como tudo é questão de equilíbrio, entre um drinque e outro vale conferir alguns pratos da casa que combinam com a estação.

Além de ótimas saladas, como a Thai (R$ 62) e a Oscar (R$ 62), a casa também serve pratos refrescantes como o Steak Tartare (R$ 92) acompanhado de salada e batata frita. Na seção de petiscos, também vale se deliciar com a Burrata Caprese (R$ 79), com burrata Almeida Prado, manjericão, tomates crus e tostados, no azeite extravirgem, a Berinjela à moda Casablanca (R$ 52), com coalhada, romã e ervas frescas, e o Tartare de Atum (R$ 79 individual – R$ 99 para compartilhar).

Serviço: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 12h às 23h. Terça e Quarta-feira, das 12h à 0h. Quinta-feira, das 12h à 1h. Sexta-feira e Sábado, das 12h à 1h30. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Bacalhau, Vinho & Cia

Bacalhau, Vinho & Cia: Salada de Bacalhau com grão de bico (R$ 79) (Divulgação/Divulgação)

Com mais de 50 anos de história e já na terceira geração no comando do restaurante, o Bacalhau, Vinho & Cia apresenta um cardápio extenso repleto de pratos da culinária lusitana.

Entre as opções para o verão, os clientes podem encontrar quatro tipos diferentes de saladas, que refrescam os dias quentes. A Salada Completa (R$ 65) leva alface, cebola, tomate, palmito, azeitona, ervilha, queijo e ovos, enquanto a Salada de Palmito (R$ 55), é feita com palmito, cebola e azeitonas. Quem quiser saborear a estrela da casa, pode pedir a Salada de Bacalhau com grão de bico (R$ 79).

Serviço: Avenida Pacaembu, 71 – Barra Funda. Telefone: (11) 3666-0381. WhatsApp: (11) 3826-7634 Email: contato@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h. R. Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi Telefone: (11) 3071-4077 Email: itaimbibi@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h30. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h.

Coliseum

Com a segunda unidade recém-inaugurada no Shopping Pátio Higienópolis e muitas novidades no cardápio, o Coliseum apresenta opções para o verão. Além dos paninis, carros-chefes da casa, o menu ainda conta com saladas que podem ser pedidas sozinhas ou meia porção em um combo com os sanduíches (por mais R$ 12). Entre as opções, destacam-se a Verde (R$ 32) com mix de folhas, pangrattato com crispy de parma, croutons, parmesão ralado e molho picante Coliseum, e a Risoni (R$ 48) com risoni ao pesto, couve, tomate cereja, cebola roxa, azeitona preta, pimenta calabresa, alho frito e mozzarella de búfala cerejinha.

Endereço: R. Fernão Dias, 37 – Pinheiros. Telefone: (11) 99222-4554 Horário de funcionamento: Terça a Quinta-feira, das 12h às 22h. Sexta-feira, das 12h às 23h. Sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 10h às 22h.

Fasano

Fasano: vieiras cruas do Canadá, purê de maçã verde, couve-flor crocante e ovas de salmão (Bruno Geraldi/Divulgação)

Desde 1982, o restaurante Fasano é reconhecido por sua alta gastronomia italiana. O cardápio comandado pelo chef Luca Gozzani apresenta pratos diversos com toque de refrescância necessária para essa época do ano. Bom exemplo é a Vieira Crua do Canadá (R$ 263) com purê de maçã verde, couve-flor crocante e ovas de salmão.

Quem prefere as massas, pode saborear opções como o Spaghetti Ai Frutti di Mare (R$ 272) ou o Fettuccine All’astice (R$ 441) com molho de lagosta canadense, tomate cereja e manjericão.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista Telefone: (11) 3896-4000 Horário: Segunda a Quarta-feira, das 19h à 0h. Quinta-feira a Sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 17h

Ama.zo - Cozinha Peruana

Sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, a primeira unidade do restaurante, nos Campos Elíseos, é revestida de verde, com jabuticabeiras por todo o ambiente. Nos dias quentes, vale provar o Trio de Cebiches (R$ 156), uma degustação com três estilos de ceviche: pescado do dia, camarão e polvo. Acompanha leite de tigre tradicional, pimenta vermelha de rocoto e pimenta amarela de ají amarillo. Para acompanhar, o Maracujá Sour (R$ 42) é um drinque refrescante que leva pisco peruano, concentrado de maracujá e clara de ovo.

Serviço:Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30

LIDO – Amici di Amici

O Lido – Amici di Amici traz os sabores da Ligúria com toque autoral. Na casa de salão acolhedor, o cenógrafo e chef genovês Roberto Rebaudengo interpreta clássicos de sua terra e de outras regiões do país. Na calçada, há mesinhas para aproveitar as entradinhas e os drinques da casa. Para começar, vale provar o Cozze alla Marinara (R$ 88), mexilhões com caldinho ao vinho branco e finalizados com dill fresco, vem acompanhado de focaccia genovese crocante. Para acompanhar, o drinque Acqua Tofana (R$ 52), é feito com caju infusionado no gin Amazzoni por 24h, limão, açúcar e aroma da flor de manjericão.

Serviço:Rua Fradique Coutinho, 282 - Pinheiros, São Paulo/SP | Fone: (11) 99023-9890 | Horário de funcionamento: terça das 18h30 às 23h, quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 17h

Marena Cucina

Marena Cucina: Vitello Tonnato (R$ 97), feito com fatias finas de vitello, servido com salsa tonnata e alcaparras (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Denis Orsi fica no Itaim Bibi se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia. Em 2025, a casa entrou na lista de recomendados pelo Guia Michelin. O salão do restaurante se abre para a Piazza Garibaldi, um jardim conectado à cozinha, aberto e ventilado. Para abrir o apetite, a sugestão é o Vitello Tonnato (R$ 97), feito com fatias finas de vitello, servido com salsa tonnata e alcaparras. Para acompanhar o Limoncello Spritz (R$ 60) traz frescor nos dias quentes e é feito com limoncello, prosecco e limão siciliano.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

Palermo

Palermo: Crudo di Tonno (R$69), um atum cru, servido com molho de tomate fresco (Raul da Mota/Divulgação)

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, em uma praça que promete se tornar um novo ponto de encontro na cidade, nasce o Palermo, bar com inspirações sicilianas. O endereço traz coquetéis refrescantes servidos em mesas na calçada. Para abrir o apetite, a sugestão é o Crudo di Tonno (R$69), um atum cru, servido com molho de tomate fresco. Para acompanhar, o Fiore di Palermo (R$72) é um dos drinques autorais, que leva St. Germain, jerez fino, hortelã e soda limonada.

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda e terça das 11h30 às 14h30, quarta e quinta das das 11h30 às 14h30 e das 17h às 22h. Sexta das 11h30 às 15h e das 17h às 22h. Sábado das 12h às 18h

Taraz

Taraz: happy hour com vinhos tinto e branco à vontade, acompanhados por empanadas de milho, choripanes e canapés de wagyu (Ruy Teixeira/Divulgação)

O fogo é o centro da culinária do Taraz. Sob a assinatura do chef Felipe Bronze e da equipe gastronômica do Rosewood São Paulo, as chamas ganham destaque para imprimir ao ambiente vibrante do restaurante os autênticos sabores da América do Sul.

De terça a sexta, os happy hours ganham um novo formato no Taraz com o “Brasa & Taça”, uma experiência pensada para aproveitar o fim do dia com boa comida e vinho em meio as oliveiras do jardim do restaurante. A experiência custa R$180 por pessoa e inclui vinhos tinto e branco à vontade, acompanhados por empanadas de milho, choripanes e canapés de wagyu — para compartilhar à mesa.

O “Brasa & Taça” acontece das 17h às 19h, sem necessidade de realizar reserva. Já aos domingos, acontece o “Domingos no Taraz”, um evento em formato de menu degustação com pratos para compartilhar, boas bebidas e muita música latina. O “Domingos no Taraz” acontece das 12h às 17h e sai no valor de R$350 por pessoa.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 00h. Aos domingos, das 12h às 17h, acontece o “Domingos no Taraz”, somente com reserva (funcionamento da casa das 19h às 23h)