Restaurante dentro da importadora Cellar é convite para harmonizar boa comida com vinhos premium

A Cellar Vinhos tem mais de 1.500 rótulos em seu portfólio, a maioria de origem francesa. São vinhos exclusivos, de importação única, provenientes de cerca de 300 produtores que oferecem o que há de mais premium ao consumidor brasileiro. Além de poder adquirir esses rótulos, o cliente também pode degustá-los no ato da compra, no restaurante Cellar Cave, que é uma extensão da importadora, sob o comando de Rodrigo Malizia e Julia Frishtak.

A operação do restaurante tem como sócios Ana Lembo e Zé Soares, da plataforma Do Pão ao Caviar, e já está em funcionamento há quase um ano. O cardápio apresenta uma gastronomia internacional, com influências italianas, alguns sabores brasileiros e técnicas clássicas da cozinha francesa, tudo em harmonia.

Além de poder harmonizar os pratos com a seleta carta de vinhos da importadora, um dos grandes diferenciais é a possibilidade de degustar os rótulos em taça. São cerca de 30 opções que podem ser apreciadas em uma dose menor que uma garrafa.

As propriedades e características do vinho são preservadas graças a um equipamento que garante a vedação da bebida com ar, permitindo a extração de apenas uma taça. Os preços começam em R$ 25.

Outro destaque é o time de sommeliers da importadora, disponível para orientar os clientes na harmonização ideal entre os pratos e os vinhos.

O Menu

Entre as opções do menu, vale começar pelo couvert: pão de fermentação natural, manteiga defumada da casa e nuts com especiarias e mel (R$ 35). Como entrada, destacam-se o crudo de peixe do dia (R$ 75), com ponzu e karashi, e o pastel de cebola com queijo comté e vinagre de Jerez (R$ 30).

Entre os pratos principais, uma ótima escolha é o spaghetti feito no caldo de camarão com camarões salteados (R$ 105), elaborado em parceria com Ana e Zé. Outra opção é a costela bovina (R$ 115), acompanhada de salada de feijão manteiguinha, cebola tostada e vinagre de Jerez.

Para finalizar, o carro-chefe é a compota de tangerina, ricota fresca e pistache tostado (R$ 50). Outra sobremesa imperdível é o mousse de chocolate meio amargo com conhaque e crumble de nibs (R$ 35).

De segunda a sexta-feira, o restaurante oferece o "Menu da Semana", que inclui entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 95. Além disso, há a opção do "Vinho do Dia", em taça, por R$ 25.

Serviço: Rua Diogo Jácome, 372, Vila Nova Conceição. Telefone: (11) 93260-2000. Horário de funcionamento: terça, das 19h às 22h30; quarta a sábado, das 12h às 15h30, e das 19h às 22h30; domingo, das 12h às 15h30.