Relógios grandes e coloridos: a Lacoste aposta em coleção vibrante

Sem a pretensão de ocupar o lugar das manufaturas tradicionais, relógios ligados a marcas de moda em geral são peças mais divertidas, com linguagem contemporânea, para uso no dia a dia. Dentro desse conceito, a Lacoste acaba de lançar novas versões do LC33.

O nome LC33 faz referência ao LC, as iniciais da marca, e ao ano de sua fundação, 1933, um endosso à tradição. As novas versões chegam em dimensões extra-grandes, com caixas de 40 e 45 milímetros fabricadas em TR90 à prova de estilhaçamento.

A caixa vem com uma pulseira de silicone integrada, para maior conforto. O LC33 é um relógio de movimento duplo, que combina funções analógicas e digitais. Vem com alarme, cronômetro, calendário e exibição de hora, minutos, segundos, mês, semana e dia.

LC33 da Lacoste: divertidos (Lacoste/Divulgação)

Homenagem à história da marca

Os relógios da Lacoste têm a assinatura da Movado, que projeta, fornece e distribui mundialmente peças da marca e Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, entre outras.

Os lançamentos da LC33 chegam com pulseiras de borracha em sete cores, entre modelos masculinos e femininos. A coleção já contava com cinco modelos. As combinações marcantes incluem laranja ou vermelho vibrante com mostrador escuro, cáqui com detalhes laranja e branco com elementos no verde icônico da Lacoste.

Os relógios femininos, com caixa de 40 milímetros, vêm nas cores em tom pastel (rosa, branco, azul, verde) e em preto e custam R$ 630. Os masculinos, com caixa de 45 milímetros, vêm no preto, no azul e em tons semitransparentes e custam R$ 560.

O nome LC33 faz referência a 1933, ano em que René Lacoste, tenista com o apelido de “crocodilo”, fundou a marca. O legado de Lacoste está na camisa polo, que ele inventou para a prática do tênis, em toda uma história ligada à moda - e até nos pulsos.