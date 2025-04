Formal e casual: nova coleção da Lacoste chega ao Brasil

Trench coats que funcionam como corta-vento, vestidos polo acinturados e com versões para a noite, camisa polo oversized, crochê, transparências em tons de amarelo, verde e marrom, em referência às bolas de tênis, quadras de grama e saibro. A coleção primavera/verão 2025 da Lacoste, apresentada durante a Paris Fashion Week em setembro, chega ao Brasil na NK Store.

Esta é a segunda coleção assinada pela diretora criativa Pelagia Kolotouros, que reforça o posicionamento da Lacoste, com inspirações nos momentos de lazer do fundador da marca, René Lacoste, que celebrava sensações de liberdade e leveza, além da elegância francesa contemporânea.

Fotos de René em momentos descontraídos, com amigos, numa praia do sudoeste da França, e o clima contagiante de um estilo de vida autêntico fora das quadras, levaram Pelagia e a equipe de design da Lacoste a homenagear a herança atlética da marca do crocodilo e, ao mesmo tempo, destacar a elegância francesa moderna e como ela se manifesta no dia a dia.

O guarda-roupa se torna versátil, com equilíbrio entre o formal e o casual, o esporte e o lazer. As silhuetas femininas e esportivas apresentam pregas, recortes e detalhes de lingerie, enquanto o sportswear masculino incorpora o emblemático blazer do fundador, agora uma peça de assinatura, com ombros marcados e combinado com shorts de alta performance.

Interpretações modernas dos trajes de banho e roupas de praia dos anos 1920 e 1930 da Lacoste revelam detalhes de pele. Há também estampas criadas por um amigo próximo de René Lacoste, o artista Robert George, que desenhou o crocodilo original. Uma abundância de pregas homenageia outra grande amiga de Lacoste, a campeã de tênis Suzanne Lenglen.

As peças estarão primeiro nas araras de uma pop-up shop da Lacoste na loja da NK Store no shopping JK Iguatemi durante os dias 7, 8 e 9 de abril.