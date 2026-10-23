O MasterChef dos perfumes? Reality show vai revelar novos talentos da perfumaria

L'Artisan Parfumeur, casa francesa de perfumes de nicho que completa 50 anos em 2026, vai levar a criação de fragrâncias para o formato dos programas de competição. A marca do grupo espanhol Puig desenvolveu "Le Nez", apresentado como o primeiro talent show do mundo dedicado à perfumaria, segundo informações publicadas com exclusividade pelo WWD. O programa estreia em dezembro na plataforma de streaming francesa TF1+, que tem parceria com a Netflix na França, e deve ganhar expansão internacional em 2027.

O projeto foi criado em parceria com a suíça Givaudan, uma das maiores fornecedoras de fragrâncias do mundo, e coproduzido pela 909 Productions, subsidiária do estúdio independente Mediawan. São seis episódios de 30 minutos com 30 estudantes de duas das escolas de perfumaria mais respeitadas da França, a École Supérieure du Parfum (ESP) e o ISIPCA. O vencedor terá a própria fragrância produzida e comercializada mundialmente pela L'Artisan Parfumeur.

De olho na geração Z

Gravado em Paris e no sul da França, o programa reúne 30 estudantes da ESP e do ISIPCA na disputa por um lançamento global (Reprodução/Instagram)

A ideia partiu de Thomas James, presidente de marcas de nicho e bem-estar da Puig, que acompanhou o aumento do interesse por perfumes no TikTok e em outras redes sociais, puxado por um público jovem cada vez mais entendido no assunto. Ao WWD, o executivo contou que buscava uma forma mais pop de conversar com essas pessoas e, ao mesmo tempo, de explicar como alguém se torna perfumista, profissão ainda cercada de mistério. Com essa proposta, procurou a Mediawan para criar o primeiro programa do gênero.

O formato também funciona como uma vitrine para novos talentos. Segundo James, o briefing entregue aos participantes pedia uma grande ideia, capaz de mostrar o que cada um tem a dizer, em vez de um floral frutado pronto para chegar às prateleiras no dia seguinte. "É um risco. Também é muito Puig", afirmou. Para estudantes que normalmente começam a carreira como assistentes de perfumista ou avaliadores, ele descreve a oportunidade como única. O programa não é considerado conteúdo de marca, embora o slogan faça referência direta ao nome da casa ao perguntar quem será o melhor "artisan parfumeur".

Uma villa no sul da França

As gravações aconteceram entre o fim de agosto e setembro, começando em Paris com todos os candidatos, cada um com uma fragrância própria apresentada na entrada da competição. A partir do segundo episódio, dez estudantes seguem para uma villa no sul da França, onde recebem uma bancada de perfumista e acesso a centenas de matérias-primas olfativas da Givaudan.

O júri reúne Antoine Maisondieu, mestre perfumista da Givaudan, a jornalista e especialista em olfato Sarah Bouasse, Reyes Lezcano, gerente-geral da L'Artisan Parfumeur, e o próprio James. Depois da estreia, cada episódio gira em torno de um tema, com um minidesafio e uma prova eliminatória. A escritora Maïa Mazaurette conduz o capítulo sobre sexo e desejo, enquanto Naïla Hamayed, avaliadora de fragrâncias da Givaudan, propõe uma investigação sobre o apelo inesperado de cheiros desagradáveis. Com o chef Thierry Marx, a gourmandise aparece por um caminho molecular e salgado, pensado para tirar os candidatos da zona de conforto.

O último episódio recebe Jean-Claude Ellena, que participa como convidado e não integra o júri. O perfumista ajudou Jean Laporte, fundador da L'Artisan Parfumeur, a chegar ao acorde de Mûre et Musc, lançado em 1978 e considerado um dos primeiros perfumes de nicho, com a combinação de amora e almíscar branco.

Meio século de nicho

Fundada em Paris em 1976, a L'Artisan Parfumeur passou para as mãos da Puig em janeiro de 2015, numa aquisição que incluiu a britânica Penhaligon's. Desde o início, a marca grava nos frascos o nome do perfumista responsável por cada criação. James disse ao WWD que, como líder de mercado, a empresa também tem o papel de ampliar a categoria e transmitir a ideia de perfumaria artesanal a uma nova geração.

Na fase final de "Le Nez", cada candidato apresenta aos jurados a fragrância inicial reformulada com o aprendizado da residência. Conteúdos extras sobre os participantes serão publicados nas redes sociais antes e depois dos episódios. O vencedor já trabalha com a Givaudan e a marca na finalização do perfume, que deve chegar ao mercado em meados de 2027.