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Fome de Futuro abre edital para apoiar 15 negócios sustentáveis na Amazônia

Programa voltado à Amazônia busca projetos de economia circular e soluções para transformar resíduos em oportunidades de mercado

Hub Fome de Futuro busca apoiar até 15 iniciativas de bioeconomia e economia circular na Amazônia, com seis vagas para aceleração (Ricardo Lima/Getty Images)

Hub Fome de Futuro busca apoiar até 15 iniciativas de bioeconomia e economia circular na Amazônia, com seis vagas para aceleração (Ricardo Lima/Getty Images)

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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07h00.

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O Fome de Futuro, hub criado pelo Instituto Fome de Tudo, busca até 15 iniciativas de bioeconomia, biotecnologia e economia circular na Amazônia em sua primeira edição. Seis projetos serão escolhidos para desenvolvimento e aceleração. As inscrições serão realizadas pela plataforma Bússola Social, e a iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA.

Criado pelo instituto Fome de Tudo, o Fome de Futuro é um hub de bioeconomia, biotecnologia e inovação que se baseia em uma provocação: como transformar conhecimento, recursos e criatividade amazônica em negócios que podem garantir o futuro de quem vive na região?

Em sua primeira edição, o programa busca iniciativas com respostas para um desafio de usar melhor os recursos disponíveis, reduzir desperdícios e transformar resíduos e oportunidades.

  • O edital irá apoiar até 15 iniciativas.
  • 6 serão selecionadas para uma jornada de desenvolvimento e aceleração.

O instituto promete apoio integral e acompanhamento de acordo com o estágio e as necessidades de cada projeto. Podem se inscrever iniciativas de economia circular e sustentabilidade na Amazônia, incluindo soluções relacionadas a:

  • Aproveitamento e valorização de resíduos,
  • Novos materiais,
  • Alimentos,
  • Agricultura,
  • Bioeconomia,
  • Reciclagem,
  • Tecnologias ambientais,
  • Produção sustentável
  • E outras formas de tornar as cadeias produtivas mais eficientes e regenerativas.

Não se trata apenas de aprender a empreender

A proposta é ajudar cada iniciativa a responder perguntas concretas, compreendendo:

  • O modelo de negócio funciona?
  • Há mercado?
  • Como crescer?
  • Como organizar a gestão?
  • Como medir impacto?
  • Como acessar parceiros?
  • Como transformar uma boa solução em um negócio preparado para ganhar escala?

Ao longo da jornada, os selecionados poderão contar com mentoria, educação financeira, estruturação do negócio, estratégia, gestão, inovação, desenvolvimento de mercado, posicionamento e preparação para escala, além de conexões com especialistas, empresas e organizações.

Quem pode participar?

A chamada é aberta a empreendedores, startups, cooperativas, organizações, pesquisadores e outras iniciativas que atendam aos critérios definidos no edital e desenvolvam soluções relacionadas à economia circular e à sustentabilidade na Amazônia.

As inscrições serão realizadas pela Bússola Social, plataforma responsável pelo recebimento das candidaturas e pelo apoio à gestão e organização das informações do processo de seleção.

A iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA), no âmbito do apoio ao Hub Fome de Futuro — Incubadora de Economia Circular do Amazonas.

“Estamos ajudando a fortalecer a bioeconomia amazônica, modelos de negócios, operações e soluções circulares, estimular o empreendedorismo e gerar trabalho e renda de forma sustentável”, declara Jean Benevides, Diretor de Sustentabilidade e Cidadania da Caixa, apoiadora do projeto.

Da ideia ao negócio e do negócio à escala

Em muitos programas, o empreendedor recebe formação, mas continua sozinho quando precisa estruturar e escalar o negócio, encontrar clientes, acessar parceiros ou buscar capital. O Fome de Futuro pretende construir essa ponte.

A jornada combina desenvolvimento empresarial, conhecimento técnico, conexão com mercado e investimento, aproximando os participantes para o empreendedorismo e autonomia em seu desenvolvimento .

Essas conexões poderão acontecer por meio de mentorias, conhecimento técnico, tecnologia, desenvolvimento comercial, acesso a mercados, parcerias comerciais, em uma agenda transversal comercial..

A ideia é simples: uma boa solução não deveria morrer porque faltou estrutura para transformá-la em negócio.

Economia circular como oportunidade

Resíduos podem se transformar em matéria-prima. Cadeias produtivas podem ganhar eficiência. Novos materiais podem substituir modelos tradicionais.

Tecnologias podem reduzir desperdícios. Conhecimentos locais podem gerar produtos e serviços. E negócios podem crescer criando valor dentro dos próprios territórios.

É nesse ponto de encontro entre impacto, inovação e mercado que o hub Fome de Futuro pretende atuar.

“A nossa pergunta não é apenas ‘como preservar?’. É também ‘como criar valor sem destruir o que queremos preservar?’. Vamos somar e construir juntos essa estrutura para que nossas soluções possam crescer”, diz Úrsula Corona, fundadora do Instituto Fome de Tudo e criadora do Hub Fome de Futuro.

'Perguntas frequentes'

O que é o Fome de Futuro e quem criou o programa? ＋

O Fome de Futuro é um hub de bioeconomia, biotecnologia e inovação criado pelo Instituto Fome de Tudo. A iniciativa busca transformar conhecimentos, recursos e criatividade da Amazônia em negócios sustentáveis que gerem oportunidades para a população da região.

Quantos projetos serão apoiados pelo Fome de Futuro? ＋

O edital do Fome de Futuro prevê apoio a até 15 iniciativas em sua primeira edição. Desse total, seis serão selecionadas para uma jornada de desenvolvimento e aceleração de negócios.

Quem pode participar do edital Fome de Futuro? ＋

Podem participar empreendedores, startups, cooperativas, organizações, pesquisadores e outras iniciativas que atendam aos critérios definidos no edital. Os projetos devem desenvolver soluções relacionadas à economia circular e à sustentabilidade na Amazônia.

Quais tipos de projetos o Fome de Futuro busca apoiar? ＋

O programa busca soluções relacionadas ao aproveitamento de resíduos, novos materiais, alimentos, agricultura, bioeconomia, reciclagem, tecnologias ambientais e produção sustentável. Também contempla iniciativas que tornem as cadeias produtivas mais eficientes e regenerativas.

Quais benefícios os projetos selecionados pelo Fome de Futuro receberão? ＋

Os projetos selecionados poderão receber mentoria, educação financeira, apoio à estruturação do negócio, estratégia, gestão, inovação e preparação para ganhar escala. O programa também prevê conexões com especialistas, empresas e organizações, além de apoio ao desenvolvimento comercial e ao acesso a mercados e parceiros.

Como se inscrever no Fome de Futuro e quem financia a iniciativa? ＋

As inscrições serão realizadas pela Bússola Social, plataforma responsável pelo recebimento das candidaturas e pela organização das informações do processo seletivo. A iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA), no âmbito do apoio ao Hub Fome de Futuro — Incubadora de Economia Circular do Amazonas.

Acompanhe tudo sobre:Amazônia

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