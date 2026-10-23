Fome de Futuro abre edital para apoiar 15 negócios sustentáveis na Amazônia

Hub Fome de Futuro busca apoiar até 15 iniciativas de bioeconomia e economia circular na Amazônia, com seis vagas para aceleração (Ricardo Lima/Getty Images)
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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07h00.
O Fome de Futuro, hub criado pelo Instituto Fome de Tudo, busca até 15 iniciativas de bioeconomia, biotecnologia e economia circular na Amazônia em sua primeira edição. Seis projetos serão escolhidos para desenvolvimento e aceleração. As inscrições serão realizadas pela plataforma Bússola Social, e a iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA.
Criado pelo instituto Fome de Tudo, o Fome de Futuro é um hub de bioeconomia, biotecnologia e inovação que se baseia em uma provocação: como transformar conhecimento, recursos e criatividade amazônica em negócios que podem garantir o futuro de quem vive na região?
Em sua primeira edição, o programa busca iniciativas com respostas para um desafio de usar melhor os recursos disponíveis, reduzir desperdícios e transformar resíduos e oportunidades.
O instituto promete apoio integral e acompanhamento de acordo com o estágio e as necessidades de cada projeto. Podem se inscrever iniciativas de economia circular e sustentabilidade na Amazônia, incluindo soluções relacionadas a:
A proposta é ajudar cada iniciativa a responder perguntas concretas, compreendendo:
Ao longo da jornada, os selecionados poderão contar com mentoria, educação financeira, estruturação do negócio, estratégia, gestão, inovação, desenvolvimento de mercado, posicionamento e preparação para escala, além de conexões com especialistas, empresas e organizações.
A chamada é aberta a empreendedores, startups, cooperativas, organizações, pesquisadores e outras iniciativas que atendam aos critérios definidos no edital e desenvolvam soluções relacionadas à economia circular e à sustentabilidade na Amazônia.
As inscrições serão realizadas pela Bússola Social, plataforma responsável pelo recebimento das candidaturas e pelo apoio à gestão e organização das informações do processo de seleção.
A iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA), no âmbito do apoio ao Hub Fome de Futuro — Incubadora de Economia Circular do Amazonas.
“Estamos ajudando a fortalecer a bioeconomia amazônica, modelos de negócios, operações e soluções circulares, estimular o empreendedorismo e gerar trabalho e renda de forma sustentável”, declara Jean Benevides, Diretor de Sustentabilidade e Cidadania da Caixa, apoiadora do projeto.
Em muitos programas, o empreendedor recebe formação, mas continua sozinho quando precisa estruturar e escalar o negócio, encontrar clientes, acessar parceiros ou buscar capital. O Fome de Futuro pretende construir essa ponte.
A jornada combina desenvolvimento empresarial, conhecimento técnico, conexão com mercado e investimento, aproximando os participantes para o empreendedorismo e autonomia em seu desenvolvimento .
Essas conexões poderão acontecer por meio de mentorias, conhecimento técnico, tecnologia, desenvolvimento comercial, acesso a mercados, parcerias comerciais, em uma agenda transversal comercial..
A ideia é simples: uma boa solução não deveria morrer porque faltou estrutura para transformá-la em negócio.
Resíduos podem se transformar em matéria-prima. Cadeias produtivas podem ganhar eficiência. Novos materiais podem substituir modelos tradicionais.
Tecnologias podem reduzir desperdícios. Conhecimentos locais podem gerar produtos e serviços. E negócios podem crescer criando valor dentro dos próprios territórios.
É nesse ponto de encontro entre impacto, inovação e mercado que o hub Fome de Futuro pretende atuar.
“A nossa pergunta não é apenas ‘como preservar?’. É também ‘como criar valor sem destruir o que queremos preservar?’. Vamos somar e construir juntos essa estrutura para que nossas soluções possam crescer”, diz Úrsula Corona, fundadora do Instituto Fome de Tudo e criadora do Hub Fome de Futuro.
O Fome de Futuro é um hub de bioeconomia, biotecnologia e inovação criado pelo Instituto Fome de Tudo. A iniciativa busca transformar conhecimentos, recursos e criatividade da Amazônia em negócios sustentáveis que gerem oportunidades para a população da região.
O edital do Fome de Futuro prevê apoio a até 15 iniciativas em sua primeira edição. Desse total, seis serão selecionadas para uma jornada de desenvolvimento e aceleração de negócios.
Podem participar empreendedores, startups, cooperativas, organizações, pesquisadores e outras iniciativas que atendam aos critérios definidos no edital. Os projetos devem desenvolver soluções relacionadas à economia circular e à sustentabilidade na Amazônia.
O programa busca soluções relacionadas ao aproveitamento de resíduos, novos materiais, alimentos, agricultura, bioeconomia, reciclagem, tecnologias ambientais e produção sustentável. Também contempla iniciativas que tornem as cadeias produtivas mais eficientes e regenerativas.
Os projetos selecionados poderão receber mentoria, educação financeira, apoio à estruturação do negócio, estratégia, gestão, inovação e preparação para ganhar escala. O programa também prevê conexões com especialistas, empresas e organizações, além de apoio ao desenvolvimento comercial e ao acesso a mercados e parceiros.
As inscrições serão realizadas pela Bússola Social, plataforma responsável pelo recebimento das candidaturas e pela organização das informações do processo seletivo. A iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA), no âmbito do apoio ao Hub Fome de Futuro — Incubadora de Economia Circular do Amazonas.