Fome de Futuro abre edital para apoiar 15 negócios sustentáveis na Amazônia

RESUMO ＋ O Fome de Futuro, hub criado pelo Instituto Fome de Tudo, busca até 15 iniciativas de bioeconomia, biotecnologia e economia circular na Amazônia em sua primeira edição. Seis projetos serão escolhidos para desenvolvimento e aceleração. As inscrições serão realizadas pela plataforma Bússola Social, e a iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA.

Criado pelo instituto Fome de Tudo, o Fome de Futuro é um hub de bioeconomia, biotecnologia e inovação que se baseia em uma provocação: como transformar conhecimento, recursos e criatividade amazônica em negócios que podem garantir o futuro de quem vive na região?

Em sua primeira edição, o programa busca iniciativas com respostas para um desafio de usar melhor os recursos disponíveis, reduzir desperdícios e transformar resíduos e oportunidades.

O edital irá apoiar até 15 iniciativas.

6 serão selecionadas para uma jornada de desenvolvimento e aceleração.

O instituto promete apoio integral e acompanhamento de acordo com o estágio e as necessidades de cada projeto. Podem se inscrever iniciativas de economia circular e sustentabilidade na Amazônia, incluindo soluções relacionadas a:

Aproveitamento e valorização de resíduos ,

, Novos materiais ,

, Alimentos,

Agricultura,

Bioeconomia ,

, Reciclagem ,

, Tecnologias ambientais ,

, Produção sustentável

E outras formas de tornar as cadeias produtivas mais eficientes e regenerativas.

Não se trata apenas de aprender a empreender

A proposta é ajudar cada iniciativa a responder perguntas concretas, compreendendo:

O modelo de negócio funciona?

funciona? Há mercado?

Como crescer?

Como organizar a gestão?

Como medir impacto?

Como acessar parceiros?

Como transformar uma boa solução em um negócio preparado para ganhar escala?

Ao longo da jornada, os selecionados poderão contar com mentoria, educação financeira, estruturação do negócio, estratégia, gestão, inovação, desenvolvimento de mercado, posicionamento e preparação para escala, além de conexões com especialistas, empresas e organizações.

Quem pode participar?

A chamada é aberta a empreendedores, startups, cooperativas, organizações, pesquisadores e outras iniciativas que atendam aos critérios definidos no edital e desenvolvam soluções relacionadas à economia circular e à sustentabilidade na Amazônia.

As inscrições serão realizadas pela Bússola Social, plataforma responsável pelo recebimento das candidaturas e pelo apoio à gestão e organização das informações do processo de seleção.

A iniciativa conta com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA CAIXA), no âmbito do apoio ao Hub Fome de Futuro — Incubadora de Economia Circular do Amazonas.

“Estamos ajudando a fortalecer a bioeconomia amazônica, modelos de negócios, operações e soluções circulares, estimular o empreendedorismo e gerar trabalho e renda de forma sustentável”, declara Jean Benevides, Diretor de Sustentabilidade e Cidadania da Caixa, apoiadora do projeto.

Da ideia ao negócio e do negócio à escala

Em muitos programas, o empreendedor recebe formação, mas continua sozinho quando precisa estruturar e escalar o negócio, encontrar clientes, acessar parceiros ou buscar capital. O Fome de Futuro pretende construir essa ponte.

A jornada combina desenvolvimento empresarial, conhecimento técnico, conexão com mercado e investimento, aproximando os participantes para o empreendedorismo e autonomia em seu desenvolvimento .

Essas conexões poderão acontecer por meio de mentorias, conhecimento técnico, tecnologia, desenvolvimento comercial, acesso a mercados, parcerias comerciais, em uma agenda transversal comercial..

A ideia é simples: uma boa solução não deveria morrer porque faltou estrutura para transformá-la em negócio.

Economia circular como oportunidade

Resíduos podem se transformar em matéria-prima. Cadeias produtivas podem ganhar eficiência. Novos materiais podem substituir modelos tradicionais.

Tecnologias podem reduzir desperdícios. Conhecimentos locais podem gerar produtos e serviços. E negócios podem crescer criando valor dentro dos próprios territórios.

É nesse ponto de encontro entre impacto, inovação e mercado que o hub Fome de Futuro pretende atuar.

“A nossa pergunta não é apenas ‘como preservar?’. É também ‘como criar valor sem destruir o que queremos preservar?’. Vamos somar e construir juntos essa estrutura para que nossas soluções possam crescer”, diz Úrsula Corona, fundadora do Instituto Fome de Tudo e criadora do Hub Fome de Futuro.