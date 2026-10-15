Netflix aumenta o preço das assinaturas no Brasil; plano salta para R$ 71,90

A Netflix confirmou nesta quinta-feira, 15, um reajuste geral nos preços dos planos de assinatura no Brasil. A mudança ocorre apenas um dia após desligamento de 6% da equipe global — cerca de 1.000 pessoas, na maior rodada de demissões da empresa desde 2022.

Com a nova tabela, o plano Padrão com anúncios passa de R$ 20,90 para R$ 25,90, o plano Padrão sobe de R$ 44,90 para R$ 51,90 e a opção Premium (sem anúncios e com transmissão em 4K) atinge a marca dos R$ 71,90 mensais.

O aumento no mercado brasileiro segue a atualização já aplicada nos Estados Unidos no início do ano e antecede a divulgação dos resultados financeiros da empresa, prevista para a próxima semana. O Brasil representa um dos maiores mercados da Netflix no mundo.

Por trás dos comunicados oficiais e das mensagens enviadas aos acionistas pelos co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters, a gigante do streaming atravessa uma reestruturação silenciosa, desencadeada pela queda no engajamento dos usuários, reveses estratégicos e a tentativa falha da compra da Warner Bros.

Como ficam os novos preços da Netflix no Brasil?

Com o reajuste anunciado nesta quinta-feira, 15, as mensalidades do serviço no país foram atualizadas em todas as modalidades de assinatura:

Padrão com anúncios: passa de R$ 20,90 para R$ 25,90 por mês (reajuste de R$ 5,00)

passa de R$ 20,90 para por mês (reajuste de R$ 5,00) Padrão (sem anúncios, 2 telas simultâneas em Full HD): passa de R$ 44,90 para R$ 51,90 por mês (reajuste de R$ 7,00)

passa de R$ 44,90 para por mês (reajuste de R$ 7,00) Premium (sem anúncios, 4 telas simultâneas em 4K + HDR): passa de R$ 59,90 para R$ 71,90 por mês (reajuste de R$ 12,00)

A assinatura da Netflix ao longo dos anos

A trajetória de preços da Netflix no país reflete a evolução do mercado de streaming. Quando desembarcou no Brasil, em 2011, a empresa cobrava uma assinatura única de R$ 14,90 por mês. Com a chegada das transmissões em HD e 4K, em 2013, o serviço estruturou os primeiros planos em diferentes categorias, formato que passou por reajustes sucessivos em 2015 (Padrão a R$ 22,90), 2017 (R$ 27,90), 2019 (R$ 32,90) e 2021, quando o plano Premium alcançou R$ 55,90.

No final de 2022, para diversificar receitas e atrair clientes mais sensíveis a preço, a empresa introduziu o plano com anúncios por R$ 18,90, o que culminou no fim do plano Básico original. Em maio de 2024, a penúltima atualização levou a modalidade com anúncios para R$ 20,90, a Padrão para R$ 44,90 e a Premium para R$ 59,90.

Com a nova tabela de outubro de 2026, que eleva o plano Premium para R$ 71,90, a assinatura mais avançada da pioneira do streaming acumula uma alta de mais de 170% desde a chegada ao mercado brasileiro.