A marca que transforma memórias em perfume

Quem passar pelo número 30 da Cheshire Street, no leste de Londres, até 25 de outubro vai encontrar uma máquina de tubos aparentes, frascos cônicos e líquidos coloridos que pergunta ao visitante qual memória ele gostaria de reviver. Com base na resposta, o equipamento compõe uma fragrância em tempo real e a despeja em um pequeno frasco de vidro de 6 ml diante do cliente.

A instalação pertence à Index, casa de perfumes fundada em 2025 por Tigris Li e Isabella Smith, ambas de 28 anos. O endereço atual é a segunda loja temporária da marca, que estreou em setembro com uma pop-up na Columbia Road, também na capital inglesa. Em entrevista à revista britânica Dazed, Smith contou que muita gente entrou por curiosidade, vinda da rua, e terminou a experiência em lágrimas.

Como a conversa vira fórmula

A Index combina de uma a três das nove bases criadas pela perfumista Isabella Smith a partir da conversa com o cliente (Reprodução/Instagram)

O atendimento dura entre três e cinco minutos. A máquina, equipada com um agente de inteligência artificial, faz a pergunta inicial e segue com novas questões para extrair detalhes da lembrança, como as pessoas presentes, o lugar e os sons. Durante a conversa, o sistema realiza duas etapas de análise, segundo Li. Na primeira, identifica a estrutura narrativa do relato e calcula a proporção das emoções detectadas. Na segunda, mapeia os elementos físicos da história.

Os ingredientes saem de nove bases formuladas por Smith, que é a perfumista da marca. O agente recebeu um perfil detalhado de cada uma delas, com notas olfativas, o cenário a que pertencem e as emoções associadas. Se o cliente fala de uma tarde no litoral, por exemplo, a máquina tende a puxar a base que reúne brisa do mar e madeira trazida pela maré. As sócias também estabeleceram regras ao sistema, que sempre combina de uma a três bases e nunca associa uma emoção a uma única palavra. Mencionar chuva, portanto, não resulta automaticamente em um perfume melancólico.

A Index afirma que as conversas completas não ficam armazenadas. A empresa guarda apenas a fórmula de cada fragrância e um resumo da memória, para que o cliente possa repetir a compra no futuro.

Da sinestesia para o robô

O projeto nasceu como obra de arte. Li tem sinestesia, condição neurológica que provoca experiências sensoriais involuntárias, e sente gosto ao ver determinadas cores. À Dazed, ela contou que o roxo profundo tem para ela sabor de sangue e metal, e que chegou a quase desmaiar ao ver um vestido roxo vibrante. A partir disso, passou a investigar como seria provar uma memória, ideia que deu origem à instalação Emotional Alchemy, encomendada pela Converse durante a London Fashion Week da temporada outono-inverno 2024.

Como reproduzir sabores se mostrou pouco prático, o perfume virou o caminho escolhido. Novas encomendas de Google, YouTube e Replit levaram Li a converter a instalação em um robô portátil, que ela mesma soldou.

Um arquivo de lembranças

Cada fragrância recebe um nome ligado à história que a originou, e muitos desses relatos ficam reunidos em um arquivo online mantido pela marca. Uma das criações da primeira pop-up foi batizada com um palavrão dirigido ao boné de um dos envolvidos na história, inspirada no primeiro encontro de duas pessoas que se conheceram por mensagens. No fim da noite, o boné voou pela janela do carro, os dois pararam para buscá-lo e acabaram trocando um beijo na beira da estrada.

O ponto de partida também pode fugir das lembranças reais. Segundo Li, uma cliente usou como base um sonho que havia tido e se surpreendeu com a precisão das perguntas feitas pela máquina ao longo da conversa.

Sobre o papel da tecnologia no processo, Smith afirmou à Dazed que a Index não pretende substituir o trabalho do perfumista, função que ela mesma exerce, e destacou que todas as bases foram formuladas manualmente. Li acrescentou que, diferentemente de celulares e computadores, que acompanham o usuário o tempo todo, o perfume pode ser levado para casa enquanto o registro digital fica de lado, se o cliente preferir.