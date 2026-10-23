Inadimplência no aluguel cai pela 3ª vez seguida e atinge menor nível desde abril

Inadimplência de Aluguéis: A taxa de 5,84% é a menor desde abril e marca a terceira queda mensal seguida. (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07h17.
De cada 100 contratos de aluguel residencial acompanhados pela Loft, quase seis estavam com mais de 15 dias de atraso em outubro. A taxa, de 5,84%, é a menor desde abril e marca a terceira queda mensal seguida do Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA), calculado pela empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias.
O recuo vem depois de quatro meses consecutivos de alta, entre abril e julho, período em que o indicador chegou a 6,20%. Desde então, a inadimplência acumula queda de 0,36 ponto percentual.
O IIA é calculado com base em cerca de 500 mil contratos ativos de Fiança Aluguel sob gestão da Loft, modalidade de garantia locatícia oferecida pela empresa. A amostra inclui imóveis de todas as regiões do país, de estúdios compactos a casas de alto padrão.
Pela metodologia, a imobiliária responsável pelo contrato tem uma janela de três meses para informar à Loft sobre o atraso no pagamento.
A trajetória de 2026 foi marcada por oscilações. O índice abriu o ano em 5,87% e caiu para 5,46% em março, o menor patamar da série histórica, iniciada em maio de 2024. Em seguida, voltou a subir por quatro meses.
Na comparação com outubro de 2025, quando a taxa estava em 6,26%, a redução é de 0,42 ponto percentual. Em relação ao pico da série, de 7,01% em julho de 2024, o recuo chega a 1,17 ponto.
O desenho dos dois anos anteriores mostra um movimento semelhante: alta no meio do ano e alívio a partir de outubro. Em 2024, a taxa saiu de 7,01% em julho para 5,83% em dezembro. Em 2025, passou de 6,80% em setembro para 5,81% no fim do ano, como a EXAME mostrou em reportagem sobre o recuo de fim de ano.
A queda no indicador nacional não foi uniforme. Sudeste e Sul concentraram os principais recuos desde julho. No Sudeste, a inadimplência passou de 6,3% para 5,9%. No Sul, de 5,8% para 5,5%.
O grupo formado por Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por outro lado, está parado em 7% há três meses. O percentual é o mais alto entre as regiões e repete o nível de outubro do ano passado.
Na comparação anual, o Sudeste registrou queda de 0,4 ponto percentual, de 6,3% para 5,9%. No Sul, o recuo foi de 0,5 ponto, de 6% para 5,5%.
Entre os sete estados monitorados individualmente, Minas Gerais tem a maior inadimplência, de 6,5%. A taxa, no entanto, caiu 1 ponto percentual desde julho, quando atingiu 7,5%.
Na outra ponta, o Rio de Janeiro manteve a menor taxa do levantamento, de 4,4%, mesmo patamar de setembro.
No mês, o comportamento foi dividido. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram queda. São Paulo, Espírito Santo e Paraná tiveram alta.
O Espírito Santo concentra o movimento mais destoante. O estado chegou a 3,9% em junho, a menor taxa entre os estados naquele mês, e desde então subiu por quatro meses seguidos, até 5,3% em outubro.
Ainda assim, todos os sete estados estão com inadimplência abaixo da registrada em outubro de 2025. As maiores quedas anuais ocorreram no Rio Grande do Sul, de 6,7% para 5,5%, e no próprio Espírito Santo, de 6,2% para 5,3%.
Inadimplência no aluguel por estado
|Estado
|Out/2025
|Set/2026
|Out/2026
|Minas Gerais
|6,9%
|6,8%
|6,5%
|São Paulo
|6,3%
|5,8%
|5,9%
|Santa Catarina
|6,1%
|6,0%
|5,8%
|Rio Grande do Sul
|6,7%
|5,7%
|5,5%
|Espírito Santo
|6,2%
|5,2%
|5,3%
|Paraná
|5,3%
|5,0%
|5,2%
|Rio de Janeiro
|4,8%
|4,4%
|4,4%
Fonte: Loft, com base em cerca de 500 mil contratos sob gestão
A Loft avalia que o movimento ainda pede cautela. As quedas mensais foram pequenas: 0,20 ponto em agosto, 0,12 em setembro e 0,04 em outubro.
"O índice completa três meses seguidos de queda. Embora as reduções mensais sejam discretas, a sequência indica uma melhora gradual no pagamento dos aluguéis. Ainda é preciso acompanhar os próximos meses para avaliar a continuidade dessa tendência", afirmou Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.