Lula x Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe para o preço da gasolina, do diesel e da conta de luz?

RESUMO ＋ Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam propostas diferentes para reduzir os preços dos combustíveis e da energia elétrica nas eleições de 2026. Lula defende manter a política de preços da Petrobras, ampliar investimentos e fortalecer programas de combate à pobreza energética. Flávio propõe reduzir impostos sobre combustíveis e eletricidade, além de revisar encargos e subsídios do setor elétrico. Nenhum dos dois programas estabelece metas numéricas para a redução do preço da gasolina, do diesel ou da conta de luz.

O preço dos combustíveis e da energia elétrica está entre os temas que afetam diretamente o orçamento das famílias brasileiras.

No segundo turno das eleições de 2026, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam propostas para tentar reduzir esses custos, com medidas diferentes para a gasolina, o diesel e a conta de luz.

Os dois candidatos registraram seus programas de governo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com as diretrizes que pretendem implementar em um eventual mandato de 2027 a 2030.

Lula defende manter a estratégia de reduzir a exposição dos preços dos combustíveis às oscilações internacionais e ampliar a discussão sobre o barateamento da energia elétrica. Flávio propõe reduzir impostos sobre energia e combustíveis e rever encargos e subsídios que compõem a tarifa de eletricidade.

O que Lula propõe para o preço da gasolina e do diesel?

O programa de governo de Lula prevê a continuidade da política de preços da Petrobras e de medidas para reduzir a volatilidade dos combustíveis no mercado interno.

O documento afirma que a política de preços da estatal, combinada a subvenções governamentais, contribuiu para diminuir a transmissão das oscilações internacionais do petróleo aos preços domésticos.

Para o próximo mandato, a proposta é continuar atuando para reduzir os efeitos de choques externos sobre o mercado brasileiro.

A estratégia também inclui ampliar os investimentos da Petrobras em exploração de petróleo, refino e derivados.

O programa prevê ainda o retorno da estatal ao segmento de distribuição de combustíveis, além da expansão da infraestrutura de transporte de gás natural.

O plano, porém, não estabelece um valor específico para a redução do litro da gasolina ou do diesel, nem apresenta uma meta de preço para os combustíveis nas bombas.

Investimentos em biocombustíveis

Outra frente é ampliar a produção e o uso de combustíveis de menor intensidade de carbono, como etanol, biodiesel, biometano e diesel verde.

O programa prevê dar continuidade à política de incentivo aos biocombustíveis e aprimorar o RenovaBio, iniciativa federal voltada à expansão da produção e do uso desses combustíveis.

A proposta está relacionada à transição energética e à redução da dependência de combustíveis fósseis. O documento não fixa, entretanto, uma redução específica no preço da gasolina ou do diesel como resultado dessas medidas.

O que Lula propõe para a conta de luz?

Na área de energia elétrica, o programa de Lula prevê ampliar os investimentos em geração, transmissão e armazenamento de energia, além dediscutir medidas para baratear a conta de luz de residências e empresas

O documento relaciona a redução dos custos à chamada justiça tarifária e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor elétrico. A proposta também prevê ampliar o uso de fontes renováveis e reforçar a infraestrutura de transmissão.

Outra medida destacada é o Luz do Povo, programa que ampliou a gratuidade da energia para famílias elegíveis inscritas no Cadastro Único, com consumo mensal de até 80 quilowatts-hora (kWh), conforme as regras da política de Tarifa Social.

O plano prevê dar continuidade ao enfrentamento da pobreza energética, com iniciativas voltadas à população de baixa renda e à ampliação do acesso à eletricidade.

O que Flávio Bolsonaro propõe para o preço da gasolina e do diesel?

O programa de governo de Flávio Bolsonaro prevê reduzir impostos sobre energia elétrica e combustíveis como parte de uma estratégia para diminuir os custos das famílias e das empresas.

A proposta está incluída no eixo chamado Brasil Mais Barato, que reúne medidas para reduzir a carga tributária sobre o consumo e alterar a estrutura de impostos no país.

O documento afirma que a redução dos tributos deve contribuir para diminuir os preços pagos pelos consumidores, inclusive na bomba dos postos. No entanto, o programa não informa quanto os impostos sobre a gasolina e o diesel seriam reduzidos, nem estabelece um valor para o litro dos combustíveis.

Na área de infraestrutura, Flávio também propõe modernizar o refino, ampliar o transporte de combustíveis e gás natural e incentivar o aproveitamento da produção nacional de petróleo e gás.

O plano prevê ainda estimular o transporte de combustíveis para o Centro-Oeste por modais considerados mais baratos do que o rodoviário. A proposta busca reduzir custos logísticos e ampliar a infraestrutura de distribuição.

O que Flávio propõe para a conta de luz?

Para a energia elétrica, Flávio propõe simplificar a composição da conta de luz por meio da revisão de encargos e subsídios cruzados que incidem sobre a tarifa.

O programa prevê a redução gradual da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo setorial que financia políticas públicas do setor elétrico, e dos incentivos destinados a determinadas fontes de energia.

O documento afirma que a Tarifa Social será mantida.

Outra medida é reduzir os impostos sobre a eletricidade e buscar o menor preço final possível para os consumidores.

O plano também prevê ampliar a infraestrutura de transmissão, incentivar investimentos privados e criar um programa de armazenamento de energia com baterias de grande porte.

A intenção é aumentar a segurança do abastecimento e ampliar o aproveitamento das fontes renováveis.

O programa não apresenta uma estimativa de quanto a conta de luz poderá diminuir com as mudanças propostas.

Qual é a principal diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Os dois programas apresentam propostas para reduzir os custos de energia, mas partem de instrumentos diferentes.

Lula defende manter a política de preços da Petrobras e medidas para amortecer os efeitos das oscilações internacionais sobre os combustíveis.

Na energia elétrica, propõe-se discutir o barateamento das tarifas, ampliar investimentos e dar continuidade às políticas de combate à pobreza energética.

Flávio Bolsonaro propõe reduzir impostos sobre combustíveis e energia elétrica, rever encargos e subsídios do setor e ampliar investimentos privados em infraestrutura e armazenamento.

Em ambos os casos, os programas apresentam diretrizes para reduzir custos, mas não estabelecem metas numéricas para o preço da gasolina, do diesel ou para a redução média da conta de luz durante um eventual mandato.