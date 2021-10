Rainha Elizabeth tem primeiro compromisso oficial após internação

A rainha britânica Elizabeth realizou seu primeiro compromisso oficial nesta terça-feira desde que passou uma noite internada em um hospital e recebeu ordens de seus médicos para descansar.

A monarca de 95 anos, que é a mais velha e há mais tempo no trono, passou a noite no hospital privado King Edward VII de Londres na quarta-feira após passar por "exames preliminares" por uma doença não especificada, mas sem relação com a Covid-19.

Foi a primeira noite que Elizabeth passou internada em anos, mas as autoridades reais disseram que ela estava com bom ânimo e que retornou no dia seguinte ao seu lar no Castelo de Windsor, onde voltou a realizar tarefas leves.

Nesta terça-feira, ela realizou duas audiências virtuais para dar as boas-vindas aos novos embaixadores da Coreia do Sul e da Suíça no Reino Unido. As fotos mostram a monarca de vestido amarelo, sorrindo e com a aparência de sempre durante o compromisso.

Elizabeth, que também é rainha de outros 15 países, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia e comemora no próximo ano 70 anos no trono, é conhecida por sua saúde robusta e por ainda desempenhar muitas funções públicas.

No entanto, ela foi forçada a cancelar uma viagem oficial para a Irlanda do Norte na semana passada após sua equipe médica dizer que ela deveria descansar por alguns dias.