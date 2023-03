Quer tomar um café da manhã no Hotel Fasano Rio de Janeiro?

O Hotel Fasano Rio de Janeiro está de cara nova, pelo menos no período da manhã. Até o mês passado, os hóspedes tomavam café onde antes funcionava o bar Baretto-Londra, um pub com decoração de posters de rock. Um ambiente muito charmoso, que acabou fechando na pandemia e foi adaptado para o desjejum dos hóspedes.

Mas tinha cara de bar. Agora o icônico prédio do Hotel Fasano Rio de Janeiro, em frente à praia de Ipanema, acaba de inaugurar o Fasano Caffè, novo local de serviço de café da manhã do hotel. Um ambiente mais arejado, com teto retrátil e que passa a ser aberto também a não-hóspedes e pode ser reservado à tarde e à noite para eventos privativos.

O novo espaço para café da manhã era um antigo business center. Com 165 metros quadrados, o Fasano Caffè está dividido entre salão e área externa, com mesas ao ar livre, e acomoda confortavelmente 90 pessoas. O menu é assinado pelo chef executivo do hotel, Luigi Moressa, e inclui buffet variado e seleção de pratos à la carte.

O preço do café: 146 reais por pessoa

Não espere só pãozinho francês e pão de queijo. Diferentes tipos de pães, doces e bolos são feitos artesanalmente no hotel. Entre as criações do chef está o “cruffin”, uma mistura de croissant com muffin, além de novidades como o bostok, uma espécie de rabanada de brioche com amêndoas.

Outa novidade é o bombolone, receita clássica italiana semelhante a um sonho, recheado com creme confeiteiro, raspas de limão siciliano e baunilha. Quer outra opção? O brioche lua de mel, recheado com creme de confeiteiro coberto com coco ralado fresco. Tem pão de queijo, claro, mas de tapioca. E um pão de mel com cobertura de chocolate.

O café da manhã dá direito ao buffet completo, para o cliente se servir conforme desejar. Quem não está hospedado o hotel pode optar pelo prato à la carte, a 146 reais por pessoa mais taxa de serviço. Para o serviço foram escolhidas novas louças de cerâmica com curadoria de Ana Joma Fasano, que também estão disponíveis para venda no próprio hotel e no Empório Fasano, em São Paulo.

Nos períodos da tarde e da noite, o Fasano Caffè também recebe eventos privativos em diferentes formatos, de reuniões e apresentações corporativas até lançamentos de produtos, comemorações e eventos sociais. Um espaço para promover e celebrar. E até se hospedar.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.