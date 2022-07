Emporio Fasano: conheça o supermercado mais luxuoso do Brasil

Existe uma nova opção de mercado para quem não está satisfeito com os “populares” St Marche e Casa Santa Luzia – ou até mesmo o Eataly, ainda que essa não seja exatamente a proposta: o novo Emporio Fasano, recém-inaugurado no bairro paulistano dos Jardins, que tem todas características para ser considerado o empreendimento mais luxuoso desse setor de varejo no Brasil.

É verdade que a abertura ao público será apenas na quinta-feira, 14, mas o grupo já deu o gostinho dessa experiência nos últimos dois anos, quando manteve a loja Selezione Fasano no Shops Jardins (que antes era chamado CJ Shops). Só que, desta vez, o espaço cresceu e a inspiração veio de Milão, na Itália, de onde Gero Fasano trouxe referências do centenário Peck, criado em 1883.

“Todos os detalhes – desde bancadas, prateleiras, produtos, serviços e até mesmo o atendimento – foram pensados para que o cliente pudesse não somente adquirir os melhores produtos nacionais e importados, mas também ter experiência especial com degustações”, diz Vanessa Sandrini, diretora responsável pela operação, que atua junto ao responsável comercial, Gaston Hamaou.

Com projeto assinado pelo Estúdio Obra Prima, da arquiteta Carolina Proto, o Emporio Fasano teve como inspiração os próprios hotéis e restaurantes do grupo. No fim das contas, há mais de 1.000 m² de área construída, com três pavimentos abertos ao público, divididos por temas: itens para dia a dia no térreo; bebidas, frios e artigos Fasano no 1° andar; decoração e cafeteria no 2° andar.

Logo na entrada está uma das principais novidades do Emporio Fasano quando comparado ao finado Selezione: frutas e verduras cultivadas por pequenos produtores – e que permitem até rastreamento da origem e dados da colheita. Também há geladeiras com carnes e laticínios de curadoria do grupo, além de padaria, prateleira de massas frescas e rotisserie com produtos dos restaurantes.

No primeiro andar está a adega com mais de 720 rótulos e 6 mil garrafas com preços que variam dos 71 reais (Quinta dos Bons Ventos 2022) até 17.474 reais (Chateau Haut-Brion 2010), sob a curadoria dos especialistas Dânio Braga e Manoel Beato. Existe até uma estação para degustação, que mantém as garrafas sob condições controladas, e uma área de frios importados com exclusividade.

É neste pavimento que também estão alguns dos itens que já existiam no Selezione, como as massas secas (a partir de 49 reais), arroz arbório para risoto (79 reais) e mel com pedaços de favo (79 reais). Existe espaço até para itens “mundanos”, como a garrafa d’água Minalba de 1,5 litro e latas de Coca-Cola – quase escondidos na prateleira –, próximos ao atum trazido da Itália (45 reais a lata).

No último andar, os clientes são recebidos pelos itens de decoração da linha Fasano Casa, escolhidos pessoalmente por Ana Joma Fasano, esposa do empresário Gero Fasano. Não bastassem os pijamas e velas inspirados na rede de hotelaria, também estão à venda travesseiros e até mesmo a poltrona igual à utilizada nos empreendimentos do grupo, que já tem 26 restaurantes e nove hotéis.

É também na cobertura que estão o Caffè e Panetteria, com blend de café criado especialmente pela Orfeu – moído e torrado na hora, diante dos clientes –, além de doces, salgados e sorvetes. Também existe um terraço com capacidade para até 30 pessoas para que os clientes possam consumir alguns dos produtos comercializados no Emporio Fasano, marcar reuniões e até mesmo trabalhar.

Com horário de funcionamento das 7h30 às 21h entre segunda-feira e sábado (aos domingos, reduz o expediente de 8h a 17h), o empreendimento também estreia o atendimento por delivery, que tem plataforma própria e concierge via WhatsApp. Para garantir que os produtos terão o mesmo cuidado da loja física, haverá um veículo próprio dedicado às entregas no raio de até dez quilômetros.

