Technos resgata o clássico Skydiver em edição limitada

Foi o assunto mais comentado nesta semana nos blogs de relojoaria, pelo histórico da marca no Brasil e pelo modelo icônico. A Technos acaba de anunciar o relançamento do Skydiver Automático 500M.

Trata-se de um dos modelos mais emblemáticos da marca que nasceu na Suíça, foi japonesa e hoje é brasileira. Desenvolvido originalmente na década de 1960, o relógio retorna ao mercado em uma edição especial limitada e numerada de apenas 1.000 unidades (700 com mostrador preto e 300 com mostrador branco).

O novo Skydiver é resultado de um projeto de pesquisa iniciado em 2024 para reproduzir com fidelidade as características do modelo original.

Tendência de caixas menores

A nova edição preserva a caixa histórica de 37,5 mm, em linha com a tendência atual de tamanhos menores, um resgate dos modelos do passado. A espessura é de 13,6mm. O movimento é o automático suíço Sellita SW200-1, com reserva de marcha de até 41 horas.

O cristal é de safira em domo com acabamento antirreflexo. O relógio vem com coroa rosqueada, aro giratório unidirecional e resistência à água de 500 metros. O novo Skydiver vem em pulseira em aço inoxidável e outra de borracha FKM com sistema de troca rápida (quick-release). O fundo é rosqueado, com a âncora inspirada no modelo original.

O relógio vem em ótimo custo benefício, pelo preço de R$ 5.500, e pode ser comprado pelo site.

O Skydiver é um ícone da Technos desde os anos 1960, quando nasceu na Suíça. Depois, com a mudança de comando do grupo, passou a ser produzido no Japão. Em uma versão mais condizente com os anos 1980, ganhou então a versão analógica com digital, com o visor na parte de baixo do mostrador e o efeito de sorriso. Em 1986, chegou ao mercado brasileiro.

O Skydiver nunca foi descontinuado. Em abril passado, a Technos lançou uma coleção celebrando a história do modelo e os 40 anos no Brasil, com as cores e o tamanho de caixa bem próximos aos da época.

Agora, chega em uma releitura fiel ao modelo criado na Suíça, na década de 1960, no auge dos lançamentos dos relógios profissionais de mergulho. Trata-se de um tool watch por excelência, um instrumento desenvolvido para oferecer precisão, confiabilidade e resistência em ambientes extremos.

O relançamento da Technos: resistência a 500 metros (Technos/Divulgação)

Pesquisa histórica

Para desenvolver a reedição, a Technos realizou um amplo trabalho de pesquisa histórica, consultando especialistas e colecionadores brasileiros e internacionais para reproduzir os elementos que definiram a identidade do primeiro Skydiver. Estiveram em discussão tanto aspectos estéticos como funcionais, como a espessura necessária e o calibre escolhido.

O resultado é uma releitura bastante fiel ao projeto original, preservando proporções, linguagem visual e características técnicas que marcaram o modelo desde sua criação.

"O Skydiver ocupa um lugar único na trajetória da Technos”, diz Laura Goretti, diretora de marca do grupo. “Esta reedição representa nosso compromisso em preservar um dos maiores patrimônios da marca, respeitando a essência do projeto original e atualizando sua engenharia para os padrões contemporâneos."