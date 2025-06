As quadras de tênis com as vistas mais impressionantes do mundo

Para tenistas, sejam amadores ou profissionais, que buscam não apenas uma boa partida, mas também um cenário deslumbrante, alguns resorts oferecem experiências únicas. De ilhas paradisíacas às costas mediterrâneas, conheça sete destinos pelo mundo com quadras de tênis com paisagens impressionantes.

Verdura Resort, Rocco Forte Hotels (Itália)

O Verdura Resort possui um complexo esportivo com seis quadras de saibro em condições de torneio — cercadas por pomares de laranjeiras e vistas panorâmicas do Mediterrâneo — um clubhouse que serve bebidas refrescantes e snacks energéticos, além de uma loja especializada. Os hóspedes podem alugar raquetes e bolas, agendar aulas particulares ou em grupo com profissionais de alto nível.

Nos mais de 4.000 metros quadrados, o Verdura Resort oferece o Irene Forte Spa com instalações de última geração, incluindo piscinas de talassoterapia, saunas finlandesa e infravermelha, academia com pé-direito duplo e tratamentos personalizados que combinam botânicos sicilianos com terapias avançadas. O valor das aulas custa entre 45 euros e 640 euros para adultos.

Niyama Private Islands (Maldivas)

Em meio a uma ilha privativa nas Maldivas, o Niyama Private Islands possui uma quadra de tênis em meio à vegetação exuberante da ilha. Cercada por palmeiras e a poucos passos da areia branca, a quadra permite que os hóspedes mantenham seu ritmo de jogo em um cenário paradisíaco. O resort providencia tanto raquetes e bolas, quanto a possibilidade de contratar um fotógrafo para capturar os momentos. Aulas a partir de 135 dólares por adulto.

As quadras de tênis estão disponíveis gratuitamente para todos os hóspedes, desde que não haja aulas agendadas. As reservas devem ser feitas com antecedência. Raquetes e bolas estão incluídas. Também é possível contratar um fotógrafo para registrar a experiência por 250 dólares por hora.

Necker Island (Ilhas Virgens Britânicas)

Em Necker Island, ilha particular de Sir Richard Branson nas Ilhas Virgens Britânicas, as partidas de tênis acontecem em meio à brisa tropical e à vista do oceano. Com duas quadras cercadas por palmeiras, as clínicas e partidas são feitas por treinadores profissionais que adaptam a intensidade a cada convidado. A ilha também sedia torneios internos, partidas amistosas de duplas e treinos ao pôr do sol.

Il San Pietro di Positano (Itália)

Disponível apenas para hóspedes, a quadra de tênis do resort Il San Pietro di Positano, na Itália, está situada entre a parede rochosa com exuberante vegetação mediterrânea e a praia. Por lá, a sensação é de uma partida à beira-mar.

Kasbah Tamadot (Marrocos)

Jogar tênis em quadras de grama com vista para as montanhas Atlas, no Marrocos, só é possível no hotel Kasbah Tanadot. Por lá, relaxar é uma obrigação a ser seguida, seja na piscina infinita com vista para as montanhas, nos tratamentos de spa, como o tradicional hammam, ou em aulas de culinária ou de tênis.

Mont Rochelle (África do Sul)

Os terrenos da propriedade do Mont Rochelle cobrem 39 hectares, que os hóspedes podem explorar tranquilamente. Uma das atividades favoritas de muitos hóspedes é fazer piqueniques no hotel e jogar partidas de tênis nas quadras de grama com vista para as montanhas.

Son Bunyola (Maiorca, Espanha)

O Son Bunyola Hotel & Villas oferece diferentes atividades de bem-estar aos hóspedes, incluindo tratamentos de spa relaxantes com a marca local Gaia Natural Products, sessões de ioga gratuitas durante a semana, aulas particulares ao ar livre, sessões de treinamento personalizado, uma variedade de trilhas de diferentes níveis, com ou sem guia local, e é claro, aulas de tênis com a brisa do mar.

A localização do hotel oferece acesso tanto às montanhas quanto à praia, com seu próprio trecho privativo de litoral.