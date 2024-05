Mercado de luxo desacelera e lucros da Burberry desabam 40% em um ano

Resultado da desaceleração na procura de bens de luxo, os lucros da Burberry caíram 40% em um ano, com destaque para queda nas vendas na Ásia e Américas.

Segundo reportagem do Guardian, a marca britânica de roupas, acessórios e cosméticos registou um lucro antes de impostos de £ 383 milhões para o ano até 30 de março, segundo resultados divulgados nesta quarta-feira. Nos 12 meses anteriores, esse número foi de £ 634 milhões. As vendas globais caíram 8% no segundo semestre do ano passado.

Em comunicado, a empresa diz "esperar um primeiro semestre desafiador do próximo ano", prometendo equilibrar o investimento em áreas direcionadas para o consumidor com um controle de custos.

Esse balanço surge depois da empresa prever lucros operacionais entre £ 410 milhões e £ 460 milhões ao longo do ano, culpando a crise do custo de vida e as taxas de juro mais elevadas pelo declínio do consumo. O lucro operacional foi ajustado para £ 418 milhões nos resultados divulgados nesta quarta-feira.

O preço das ações da empresa caíam mais de 3,5% no pregão em Londres nesta quarta-feira. Os papéis já perderam 53% do seu valor em relação ao ano passado.

As vendas gerais de 2023 caíram 1% em comparação com os 12 meses anteriores, mas o segundo semestre do ano passado apresentou vendas particularmente lentas, com queda de 8% ano a ano. Isto foi em grande parte impulsionado por uma queda significativa nas vendas nas Américas, onde as vendas caíram 14% no segundo semestre de 2023 e 12% ao longo de todo o ano.

Na Ásia e no Pacífico as vendas aumentaram 3% ao longo do ano, mas caíram 7% no segundo semestre em comparação com o ano anterior. Isto foi impulsionado pela China, onde as vendas caíram 19% no último trimestre do ano passado.