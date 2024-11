Zara tem nova CEO no Brasil

Passando globalmente por uma remodelação tanto na estrutura de gestão quanto no formato de lojas, posicionamento e estilo, o grupo Inditex Zara tem uma nova CEO no Brasil. Silvia Machado passa a liderar a operação no país e anunciou a novidade nesta semana, em uma rede social. A executiva é uma das profissionais mais influentes na indústria de varejo de moda brasileiro.

Antes de chegar à Zara, foi diretora da Arezzo&Co e diretora executiva de moda e beleza e CMO do Magazine Luisa. Embora tenha sido contratada em agosto, a executiva passou cerca de dois meses na operação européia e entre filiais, até receber o bastão definitivo no Brasil, em outubro.

Nos últimos meses, o companhia tem feito uma série de movimentos que incluiram, no Brasil, a inauguração de uma flagship no shopping Higienópolis, loja conceito a exemplo de outras unidades em Lisboa, Paris, Madri e Londres, num espaço de 2 mil m². A partir de então, outras lojas passaram a contar com inovações propostas na flagship, como caixas de autoatendimento e disposição diferenciada dos produtos.

Herdeira na presidência não executiva

Há pouco mais de um ano, Marta Ortega, filha mais nova de Armando Ortega, fundador e maior acionista do grupo Inditex, passou a ocupar uma presidência "não executiva" global. Desde então, tem sido atribuída a ela, a estratégia de aumentar preços e estabelecer novas lojas em lugares mais privilegiados, mirando consumidores de maior poder aquisitivo.

O foco da empresa, no entanto, segue na agilidade em criar e lançar novas coleções, rapidez logística - no Brasil, já vinha sendo testado o modelo de compra online para retirada horas mais tarde - e capilaridade. Atualmente, a marca está presente em 86 países, com mais de 1800 lojas. Em termos de estilo, recentemente adotou a fórmula de coleções cápsula premium e collabs com estilistas festejados e celebridades.