LVMH entra na Moncler, a marca italiana em que o luxo não esfriou

Sucesso no TikTok e queridinha de celebridades como Anne Hathaway, Kate Moss e Naomi Campbell, a fabricante de casacos e equipamentos de esportes de neve Moncler chamou atenção da gigante de luxo LVMH.

O conglomerado francês anunciou a compra de uma participação de 10% na Double R, o veículo de investimento do CEO da Moncler, Remo Ruffini. O valor não foi revelado.

A Double R tem 15,8% de participação da Moncler e planeja aumentar essa fatia para 18,5% ao longo do próximo ano, com a ajuda do financiamento da LVMH.

Com isso, a LVMH tem a opção de aumentar sua participação na Double R para até 22%, o que elevaria sua participação indireta na Moncler para mais de 4%.

Como parte do acordo, a LVMH terá o direito de nomear dois membros para o conselho da Double R e um para o conselho da Moncler.

Uma verdadeira house of brands, a empresa do bilionário Bernard Arnault tem expandido seu império de luxo com aquisições, como a joalheria Tiffany & Co. e a grife de óculos Barton Perreira.

Mas o investimento na italiana tem um diferencial: a Moncler é das poucas empresas que têm escapado da onda de desânimo que o segmento de luxo tem enfrentado.

Em 2023, a Moncler reportou aumento de 17% nas vendas, chegando a quase 3 bilhões de euros, acima das estimativas dos analistas. O valor é quase quatro vezes maior do que registrava há dez anos.

Na contramão das outras maisons, a Moncler tem crescido justamente na Ásia, região que cuja recuperação lenta das vendas tem pesado para o restante das empresas do segmento.

Mesmo sendo a grande líder do mercado de luxo, a LVMH não tem conseguido escapar do ambiente de fragilidade das vendas. Por isso a participação na Moncler é vista como uma forma de se proteger de futuras recessões.

Conhecida pela qualidade técnica e a alta capacidade de aquecimento de seus casacos de plumas, a Moncler viu a demanda por suas ações se aquecer nesta sexta-feira.

O papel saltou quase 11% em Milão, para 57,74 euros. Em Paris, as ações da LVMH chegaram a 703,40 euros, avançando 3,67%.