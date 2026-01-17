Conheça as 5 cafeterias mais bonitas e exclusivas da atualidade

Indo além do sabor, dos aromas, da energia e da disposição, beber café pode se tornar uma experiência enriquecedora nas cafeterias mais bonitas do mundo. Com o início do ano e as férias, nada melhor do que planejar viagens saborosas com a bebida favorita dos brasileiros.

Por isso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) selecionou estabelecimentos que unem arte, história, belas paisagens e até minigolfe com o prazer de tomar café.

Conheça as 5 cafeterias exclusivas — e saiba o porquê elas ditam tendências.

Café Majestic

A cafeteria em estilo Art Nouveau, localizada na cidade de Porto (Portugal), exibe a beleza da Belle Époque, com grandes espelhos e ornamentos.

Inaugurado na década de 1920, o Café Majestic já recebeu presidentes, como Juscelino Kubitschek, e reúne artistas em lançamentos de livros, noites musicais e exposições.

O sucesso da união entre arquitetura, arte e o café mostra que essa tendência segue forte na degustação da bebida.

Kofi&Co.

Uma das cem melhores cafeterias da América do Sul, e a terceira melhor do Brasil, segundo a Best Coffee Shops, a Kofi&Co tem duas unidades em São Paulo (Brasil), uma em parceria com a escola de gastronomia francesa Le Cordon Bleu, na Vila Madalena.

A ABIC já indicou a melhor cafeteria do mundo pelo The World’s Best Coffee Shops. Saiba mais.

No café, você pode selecionar grãos do Brasil, Colômbia e Etiópia e acompanhar a torrefação na hora, selecionando o perfil de torra desejado.

A cada dia que passa, os amantes de café buscam entender mais sobre o processo de preparação da bebida. Segundo a pesquisa Coffee Lovers 2024 da ABIC, em parceria com o São Paulo Coffee Hub, o público “demonstra interesse em conhecer a origem dos cafés e prefere métodos que valorizam os sabores mais complexos da bebida”.

Além de apreciarem a diversidade de grãos, os visitantes da Kofi&Co podem se conectar com a história do fundador, Marcello Cunha. A unidade da Chácara Santo Antônio fica na antiga casa de infância dele.

Coeda House Café

Projetado pelo escritório de arquitetura de Kengo Kuma, importante arquiteto japonês, o Coeda House Café, em Atami (Japão), é inspirado na forma de uma árvore, mas com design contemporâneo.

Na construção, vigas de cedro cruzadas surgem de uma base central no meio da casa e se espalham pelo teto, criando um efeito impressionante, ainda mais com as luzes que destacam a beleza da estrutura. Desta maneira, a Coeda House pode ser considerada uma das cafeterias mais bonitas do mundo.

Kuma busca, em seus trabalhos, dialogar com a natureza, utilizando elementos naturais de maneiras diferentes. Além disso, a cafeteria fica à beira do Oceano Pacífico, em um penhasco, o que proporciona uma bela vista.

Wonderwood Springs

Criado pelo cartunista Mike Bennett, o café e restaurante Wonderwood, em Portland (Estados Unidos), é repleto de desenhos coloridos que criam uma atmosfera divertida para a criançada e toda a família.

O espaço oferece contação de histórias e apresentações musicais voltadas ao público infantil.

Mas, o principal entretenimento fica ao lado, em um campo de minigolfe indoor que integra o universo criado pelo desenhista.

Nolita Roastery

Vencedor do Rio Coffee Nation 2025 com o microlote de robusta amazônico, o Nolita Roastery, no Rio de Janeiro, une cafés de qualidade e a experiência de fabricação de café e outras delícias.

Em um espaço de 3.500m² de um shopping na Barra da Tijuca, os visitantes podem ver um pequeno cafezal com seis pés mantido com luz artificial e irrigação. Os apreciadores de café também conseguem acompanhar o processo de torra dos grãos servidos na cafeteria.

Dica bônus: Rio Coffee House

Aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e quase ao lado do Trem do Corcovado, turistas e cariocas podem encontrar o Rio Coffee House.

Na cafeteria, é possível comprar cafés especiais e, caso o visitante tenha interesse em se aprofundar na arte de torrefação, o estabelecimento oferece capacitações sobre torra.

O espaço é moderno, aconchegante e decorado com sacas de café e outros itens como filtros e balanças.

Aproveite para tomar um cafezinho de qualidade antes de subir o Corcovado e admirar uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Fique por dentro dessas e outras dicas na nossa coluna na Exame.