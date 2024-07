Fones de ouvido com fio já são vintage e tendência; entenda

Ainda que os fones de ouvido sem fio tenham se tornado mais acessíveis e atraentes, a tendência atual se volta aos fones de ouvido com fio. Sim, fones de ouvido com fio capazes de se enrolarem, mas nunca descarregarem, estão de volta como o mais novo acessório da moda.

Os ciclos da moda, que de tempos em tempos retorna com tendências, são impulsionados pela Geração Z. Recentemente, voltou às ruas o Y2K, ou a cultura do início do milênio. Calças de cintura baixa, blusas cropped e bonés da Von Dutch são algumas das peças que retornaram às ruas.

Enquanto isso, a tecnologia acompanha esta tendência com o retorno dos fones de ouvido com fios, assim como câmeras digitais e discos de vinil. Os dispositivos habilitados para Bluetooth não são mais considerados "modernos" por serem tão comuns.

Além disso, celebridades como Bella Hadid, Paul Mescal, Gigi Hadid, Justin Bieber, Jacob Elordi, Emily Ratajkowski e Dua Lipa trouxeram os fones de ouvido com fio de volta aos holofotes e capturaram a atenção das gerações mais jovens, assim tornando os fones de ouvido com fio populares.

Marcas como a SKIMS, de Kim Kardashian incluiu em sua última campanha uma adolescente ouvindo música em um discman em seu quarto. Enquanto a Dior já colocou modelos com esses fones em coleções há dois anos.

Na alta costura, durante a Semana de Moda de Londres, a marca Conner Ives apresentou um vestido de noiva confeccionado com muitos fones de ouvido.

Como uma nostalgia por uma época pré-redes sociais e pelo charme "analógico", os apetrechos tecnológicos do início dos anos 2000 são escolhidos pela estética e não pela funcionalidade. Ainda que os fones com fio estejam retornando, nem todos os processos analógicos parecem estar de volta. Com um catálogo quase infinito de músicas disponíveis no Spotify e Deezer, parece irreal o processo de baixar músicas para sincronizar no iPod.