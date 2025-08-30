Gigante de departamentos no Reino Unido, M&S supera ataque hacker e mantém crescimento no varejo

Marks & Spencer (M&S) enfrentou em abril um ataque cibernético que afetou grande parte de seus sistemas, incluindo lojas, armazéns e o site da varejista, que ficou fora do ar por cerca de seis semanas. A M&S é a maior rede de lojas de departamentos do Reino Unido.

O incidente prejudicou a logística de produtos, resultando em desperdício de alimentos e queda nas ações em quase 14%. A empresa estimou uma perda de £ 300 milhões em lucro operacional, cerca de um terço do total do ano anterior.

Apesar do impacto inicial, a M&S conseguiu sustentar sua recuperação, apoiada em uma estratégia de transformação do portfólio de produtos e investimentos em infraestrutura.

Transformação de produtos e infraestrutura tecnológica

No setor de alimentos, responsável por mais de 60% das vendas, a Marks & Spencer aumentou sua participação de mercado de 3,4% para 3,8% nos últimos quatro anos.

A varejista reduziu preços de itens essenciais, como bananas e biscoitos, e introduziu produtos em embalagens maiores para compras semanais.

Na linha de moda, a empresa eliminou produtos tidos como ultrapassados, elevou preços e apostou em colaborações com nomes conhecidos, atraindo consumidores mais jovens e aumentando as vendas pelo preço integral.

A M&S também reforçou a infraestrutura tecnológica e de distribuição, incluindo reformas em lojas e o anúncio de um novo centro de distribuição automatizado de alimentos de 120.770 metros quadrados, com investimento de £ 340 milhões.