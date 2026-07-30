24 horas em Madri: o roteiro de turismo para conhecer a capital da Espanha

Um dia é tempo suficiente para se apaixonar por Madri, desde que se saiba para onde olhar. A mistura de arquitetura histórica e contemporânea, as cores vibrantes a cada esquina e os bairros charmosos, ótimos para uma pausa com tapas e bons vinhos, são um convite para desbravá-la a pé.

Museus como o Prado e o Reina Sofía, com obras de Goya, Velázquez, Picasso e Dalí, e que podem ser visitados com os guias da plataforma de turismo Civitatis, são apenas uma parte da cena artística da cidade. Fora deles e para além do Palácio Real, há um mundo de opções menos conhecidas para viver arte, gastronomia, moda e cultura urbana. Se você tiver pelo menos 24 horas livres na cidade, estas são boas dicas.

La Fonda de los Príncipes: conforto no centro da cidade (La Fonda de los Príncipes/Divulgação)

Um hotel: La Fonda de los Príncipes

Localizado na região central de Madri, na Puerta del Sol, o hotel combina uma atmosfera sofisticada com praticidade logística. Partindo dele, é possível fazer quase todo o circuito histórico e cultural a pé. Em operação desde 1861, traz uma arquitetura clássica com muito conforto. O destaque fica para o café da manhã, com o tradicional churro madrilenho. Diárias a partir de 400 euros.

Uma parada estratégica: Madri como os locais

Frequentar mercados públicos faz parte da rotina dos locais. Embora o Mercado San Miguel seja o mais famoso, há outras opções menos turísticas e até mais interessantes espalhadas pela cidade. No bairro de Salamanca, o Mercado de la Paz é ideal para provar charcutaria e pescados, e ainda conta com boas ofertas de adegas de vinhos. Não saia de lá sem um bom Priorat ou Basa Rueda.

Gabinete Goya: acervo exclusivo do artista espanhol (Gabinete Goya/Divulgação)

Um passeio: Gabinete Goya

Madri é um privilégio para quem gosta de artes plásticas. Além dos museus clássicos, uma dica é conhecer o Novo Gabinete Goya, que abriga uma exposição permanente de 228 placas de cobre restauradas, utilizadas pelo artista espanhol para a gravação dos desenhos que fazia. É o maior acervo de matrizes e estampas da arte gráfica da Espanha.

Um brechó: Vintalogy

A capital espanhola não brinca quando o assunto é moda. E não é necessário ir às lojas originais para garantir boas peças: o mercado de segunda mão é bastante forte em Madri. O Vintalogy, por exemplo, é um dos melhores brechós para encontrar coleções antigas de Gucci, Versace e Prada, além de roupas esportivas raras de Nike, Puma e Fila.

Um restaurante: DSTAgE

Na hora do jantar, a escolha é o DSTAgE, instalado em um loft industrial no charmoso bairro de Salesas. Com duas estrelas Michelin, o restaurante é comandado pelo chef Diego Guerrero e aposta na culinária criativa com elementos mediterrâneos. O menu degustação Dtaste (195 euros), com 16 pratos, é ideal

para experimentar. Não deixe de pedir a harmonização de vinhos.

*A repórter viajou a convite da Netflix