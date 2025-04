Uma aquisição no meio do caos: o que levou a Prada a comprar a Versace

Em uma das semanas mais tensas da história recente dos mercados, desencadeada pelo 'tarifaço' do presidente Donald Trump, o grupo Prada anunciou, nesta quinta-feira, 10, a compra da Versace por aproximadamente 1,4 bilhão de dólares. Andrea Guerra, CEO da Prada, afirmou que, apesar das incertezas que marcam o setor, a grife está mirando o longo prazo e se posicionando para o futuro, mesmo em meio aos desafios globais.

A Capri Holdings havia adquirido a Versace em 2018 por 2,1 bilhões de dólares e agora a vende por um valor abaixo disso. As conversas entre as duas marcas vinham ocorrendo há meses, muito antes de qualquer decisão do governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Prada, que também controla a Miu Miu, enfrenta uma concorrência acirrada com gigantes como os conglomerados franceses LVMH e Kering. A aquisição marca um novo capítulo para a moda de luxo na Itália, sinalizando o desejo da Prada de expandir sua influência no setor.

No entanto, o desafio é grande. Nos últimos três meses, a Versace registrou uma receita de 193 milhões de dólares, uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita total da marca caiu 19%, para 810 milhões de dólares no ano fiscal encerrado em março. A Prada espera atingir o ponto de equilíbrio até março de 2026, após margens operacionais registrarem um prejuízo de um dígito alto no ano passado.

A guerra fiscal de Trump teve um impacto imediato nas ações da Michael Kors e da Capri Holdings, controladora da Versace, que caíram 36% em uma semana. No entanto, houve uma leve recuperação na quarta-feira, 9, após o anúncio de uma pausa de 90 dias nas tarifas mais altas sobre as importações, exceto a China. A avaliação do mercado é clara: a Prada não queria perder essa oportunidade, mesmo diante da volatilidade do cenário econômico.

"Nosso objetivo é dar continuidade ao legado da Versace, celebrando e reinterpretando sua estética ousada e atemporal. Nossa organização está pronta e bem posicionada para escrever uma nova página na história da Versace, inspirando-se nos valores do grupo e, ao mesmo tempo, continuando a executar com confiança e foco rigoroso", disse Patrizio Bertelli, chairman do grupo Prada e marido de Miuccia Prada, no comunicado oficial sobre a transação.

Em março, Donatella Versace deixou a direção artística da grife e foi substituída por Dario Vitale, que até então estava na Miu Miu, marca do grupo Prada. Esse movimento já indicava a iminente aquisição, trazendo a mesma alavancagem que impulsionou a Miu Miu. O grupo Prada viu suas vendas crescerem 15%, alcançando 5,4 bilhões de euros (cerca de 5,7 bilhões de dólares) no último ano. A expansão foi impulsionada principalmente pelas vendas da Miu Miu, cujas receitas quase dobraram.

Agora, ao unir forças com a Versace, a Prada não apenas fortalece seu império, mas também molda o futuro da moda de luxo italiana, buscando resgatar o brilho da Versace e recolocá-la no caminho da inovação e do sucesso. Afinal, como na alta costura e na própria história da moda, há momentos em que os desafios se tornam os maiores motores de transformação.