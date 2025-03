Ações da Capri sobem 8,5% com possível venda da Versace à Prada

As ações da Capri Holdings, controladora das marcas Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, operavam em alta de 8,51% no pré-mercado americano nesta segunda-feira (3) , após novas informações sobre a possível venda da Versace para a Prada.

Segundo a Bloomberg, o grupo de luxo italiano Prada está próximo de um acordo para adquirir a marca por cerca de € 1,5 bilhão (US$ 1,6 bilhão) . O negócio pode ser fechado ainda em março, segundo fontes ouvidas pela agência.

As negociações avançaram depois que a due diligence, auditoria de risco, não apontou problemas relevantes. No entanto, o valor final e o prazo do acordo ainda podem sofrer ajustes, e a transação pode não ser concluída.

Movimentação no setor de luxo

A possível venda da Versace ocorre em um momento de reestruturação da Capri Holdings, que adquiriu a marca italiana em 2018 por € 1,83 bilhão, incluindo dívidas . O valor da venda para a Prada, se confirmado, será inferior ao montante pago pela Capri na aquisição.

O grupo italiano já tinha acesso preferencial às informações financeiras da Versace desde fevereiro, segundo a Reuters. Outras empresas de moda também demonstraram interesse na marca, de acordo com declarações recentes de Miuccia Prada, acionista da Prada.

Até o momento, a Prada não comentou o caso, e a Capri Holdings não respondeu aos pedidos de posicionamento feitos fora do horário comercial.

