Prada alega 'desentendimentos' e anuncia saída de CEO Gianfranco d'Attis

A Prada anunciou a saída de Gianfranco d'Attis do cargo de CEO alegando "desentendimentos sobre estratégia". Em comunicado divulgado pela agência AFP, a grife confirmou a informação publicada anteriormente pelo portal especializado Women's Wear Daily.

D'Attis deixará o cargo em até 30 dias e será substituído interinamente por Andrea Guerra, atual CEO do Grupo Prada.

Segundo a reportagem do WWD, os desentendimentos entre o ex-CEO ocorreram com responsáveis pela alta administração da empresa.

Faturamentos e resultados da fusão com a Versace

No primeiro trimestre de 2025, a marca Prada foi responsável por 68% da receita do grupo. Apesar disso, registrou uma leve queda de 0,2% nas vendas, contrastando com o desempenho da Miu Miu - também pertencente ao grupo - que representou 31% da receita e segue em alta, ganhando atenção, principalmente, da geração mais jovem - cada vez mais interessada pelo mercado de luxo.

A saída de Gianfranco ocorre meses após a aquisição da Versace pelo Grupo Prada, rival da marca, em abril de 2025. A negociação girou em torno de US$ 1,25 bilhão e é considerada responsável pelo crescimento das vendas do grupo em 12,5%.