Estudo global de RH revela que equilíbrio entre vida e trabalho barra o turnover feminino

A consolidação de uma marca empregadora forte e a sustentabilidade de uma grande operação corporativa não dependem de discursos vazios sobre diversidade, mas sim da capacidade analítica do RH de mitigar o custo financeiro da perda de talentos femininos de alta performance.

Quem materializa essa urgência mercadológica são as conclusões do Workmonitor 2026, estudo global anual desenvolvido pela multinacional de recursos humanos Randstad. Por trás da necessidade de as empresas adaptarem suas jornadas de trabalho, está uma mudança estrutural no comportamento de mães que ocupam posições corporativas.

Embora o fator salarial permaneça como uma linha de corte relevante para 81% dos profissionais do mercado, o verdadeiro motor de fidelização de talentos é a qualidade de vida. Hoje, a flexibilidade de horários e os modelos de atuação híbridos deixaram de ser classificados como benefícios periféricos e passaram a figurar como pré-requisitos cirúrgicos para a continuidade das carreiras femininas. “Mães enfrentam desafios adicionais que exigem das organizações uma abordagem mais flexível.

Quem entende essa dinâmica e oferece as condições adequadas não apenas retém o talento, mas fortalece o engajamento e a margem de produtividade”, afirma Priscila Magalhães, Gerente de Delivery na Randstad Operational.

Cultura organizacional e atração de talentos

A transição das relações laborais tradicionais para modelos baseados em autonomia ganhou tração após os relatórios de marca empregadora de 2025 já indicarem que fatores ligados ao ambiente de trabalho e à qualidade dos benefícios eram decisivos na atração de profissionais seniores.

Essa mudança comportamental se intensificou nas companhias que buscam eficiência na atração e seleção. Com a maternidade operando como um ponto de inflexão na trajetória corporativa, as lideranças de Recursos Humanos passaram a mensurar o impacto direto de políticas de inclusão no balanço contábil da empresa, percebendo que manter uma colaboradora experiente em seu quadro custa substancialmente menos do que financiar o processo completo de abertura de vagas, triagem, contratação e onboarding de um substituto.

Alocação de capital humano e decisões estratégicas

A análise da Randstad escancara um gap operacional crítico na governança de muitas organizações: a limpeza de um modelo de comando e controle rígido, que ignora a realidade das colaboradoras que lideram lares e equipes.

Quando o RH implementa modelos híbridos eficientes e dá autonomia de horários, o índice de retenção de mães dispara, o que reduz custos operacionais de turnover e protege o capital intelectual da companhia no longo prazo.

Investir em flexibilidade estrutural deve ser encarado pelas diretorias financeiras e de Recursos Humanos não como uma despesa operacional (OPEX), mas como um investimento estratégico em eficiência.

Companhias globais como a Randstad — que atua em 39 países e gerencia soluções de capital humano para milhares de marcas — apontam que redesenhar fluxos de trabalho para acolher a rotina materna constrói ecossistemas de negócios mais sustentáveis, blindando as margens operacionais da empresa contra a escassez de talentos qualificados.