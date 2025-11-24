Casual

Por que os japoneses tratam meias como parte essencial do visual

Na moda japonesa, escolher o par de meias é uma decisão pensada, sendo considerado não somente a cor, mas o material e até a largura do canelado

Moda japonesa: meias são peças essenciais no guarda-roupa japonês (Getty Images/Getty Images)

Moda japonesa: meias são peças essenciais no guarda-roupa japonês (Getty Images/Getty Images)

Júlia Storch
Repórter de Casual

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16h17.

A moda japonesa conquistou os armários globalmente, seja com camisas básicas da Uniqlo, os tênis da Onitsuka Tiger, braço da Asics, ou as peças de streetwear da nipo-brasileira Pace. No entanto, um item pouco valorizado pelos ocidentais, as meias, são peças essenciais no guarda-roupa japonês e, pouco a pouco, têm ganhado espaço.

Enquanto no Japão as meias costumam estar à mostra, como ao adentrar nos restaurantes e ao retirar os sapatos, ou em casa, com o combo das sandálias tabi, nos países ocidentais, a peça fica escondida sob calças, ou nem aparecem com seus canos curtos cobertos pelos sapatos.

Na moda japonesa, escolher o par de meias é uma decisão pensada, sendo considerado não somente a cor, mas o material e até a largura do canelado.

Marcas têm se especializado na produção como grandes redes como Muji e Uniqlo, e empresas nichadas como a Yahae, sediada em Nara, cidade japonesa conhecida pela indústria têxtil. A marca se dedica na produção de meias de algodão orgânico, feitas com o método tradicional de fiação garabou, que deixa o tecido levemente irregular, com aparência quase artesanal. O par custa cerca de R$ 193.

"As meias são peças íntimas que entram em contato direto com a pele, mas também possuem um aspecto estiloso que pode ser visto por fora", diz o site da Yahae.

Ainda em Koryo, região japonesa com histórico de fabricação de meias, está a RoToTo. Mesmo que comprar meias não conste nos planos, talvez o par de toque macio da RoToTo chame a atenção. Fundada em 2014 pelo designer Daisuke Ishii, a RoToTo  segue uma filosofia epicurista ao dizer que ao usar as meias, os clientes são capazes de “encontrar uma pequena felicidade no dia a dia, que pode enriquecer a vida”.

A linha da RoToTo conta com peças feitas para diferentes usos, seja para dias frios de inverno, com tricôs de lã dupla face, para o dia a dia, feitas com algodão orgânico com alta respirabilidade ou a linha esportiva.

Para quem deseja adquirir as peças fora do Japão é necessário voar até os Estados Unidos, com lojas revendedoras em Nova York e Los Angeles, ou até Londres. No Brasil, o conforto minimalista de um par de meias caneladas tem um preço salgado, e não sai por menos de R$ 863 no site da Farfetch.

