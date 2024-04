Executivo da Uniqlo: consumidor quer versatilidade nas peças de roupa

O consumidor está procurando versatilidade na hora de escolher uma roupa para comprar. É o que afirmou o COO da Uniqlo do Reino Unido, Alessandro Dudech, à agência de notíficas PA.

De acordo com Dudech, as mulheres jovens, parte crescentemente importante das vendas da loja da companhia japonesa -- em 2023, elas representaram 35% das vendas -- estão em busca de trajes que possam usar tanto no escritório quanto à noite.

Ainda de acordo com o executivo, o ano passado foi a primeira vez em que as vendas para mulheres ultrapassaram as vendas para homens.

Para o COO, a Uniqlo está 'se conectando mais com consumidores jovens', os quais estão em busca de peças versáteis, segundo ele. Ao menos parte do sucesso recente da loja se deve ao TikTok, onde viralizaram algumas vestimentas vendidas pela empresa.

A marca conta com mais de mil lojas espalhadas pela Ásia. Em abril, a empresa anunciou que planeja abrir mais onze lojas nos Estados Unidos, conforme informações do Wall Street Journal.

Com informações do Quartz.