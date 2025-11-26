Da Segunda Guerra Mundial às redes sociais: a ascensão do Onitsuka Tiger Mexico 66

Uma peça de um figurino de um filme de 2003 se tornou um dos itens mais desejados de 2025. Não se trata do conjunto amarelo usado por Uma Thurman no papel de Beatrix Kiddo, em Kill Bill: Volume 1, mas do par de tênis Mexico 66 da japonesa Onitsuka Tiger.

A história da criação do modelo se volta ao ano de 1964, quando Tóquio foi escolhida como a sede dos Jogos Olímpicos. Esta foi a primeira ocasião em que atletas competiram calçando tênis Onitsuka Tiger. Para a edição seguinte, realizada no México, a marca apresentou em 1966 o modelo Limber Up Kawa BK, pensado para ser usado nas seletivas e testes preparatórios para os jogos.

Esse foi o primeiro tênis a exibir as quatro linhas que hoje definem a identidade da marca. Anos mais tarde, a fim de tornar o modelo mais comercial, o tênis ganhou o nome que conhecemos hoje, Onitsuka Tiger México 66.

Desde a alta na popularidade das viagens ao Japão , a Onitsuka registrou quase ¥ 66 bilhões (R$ 2,28 bilhões) em vendas líquidas no primeiro semestre de 2025, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo seu relatório de resultados mais recente.

As redes sociais também são uma grande oportunidade de marketing orgânico para a marca, com milhares de vídeos sobre peças feitas de couro Mexico 66 e Tokuten da Onitsuka, ambos vendidos em diversos tons vibrantes.

A flagship da marca no bairro de Ginza, em Tóquio, também é um ponto popular para influenciadores filmarem. Por lá, há um andar inteiro dedicado ao modelo Mexico 66, onde é possível personalizar as compras com iniciais bordadas.

Sem lojas oficiais no Brasil, o modelo pode ser encontrado em revendedores como Farfetch e Lk Sneakers a partir de R$ 2.399,99.

Da criação da marca à inspiração para a Nike

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão começou a se abrir ao mercado externo e, em 1949, um militar chamado Kihachiro Onitsuka viu um oceano azul para a moda esportiva. Ao perceber que comunidades estavam devastadas pela guerra, decidiu aproveitar a fixação dos americanos por esportes para unir as pessoas através dos jogos. Com isso, decidiu criar o melhor sapato para atletas da história.

No entanto, Onitsuka não tinha experiência com tênis, fracassando nas primeiras tentativas. Segundo a marca, alguns anos depois o empresário teve uma revelação enquanto comia uma salada de polvo e perceber que as ventosas do animal poderiam ser simuladas nos calçados e, assim, ajudar atletas que precisavam de maior tração na pista.

O modelo ganhou popularidade nas escolas, principalmente nas quadras de basquete.

Em 1959, Onitsuka teve outro momento de inspiração enquanto tomava um banho de banheira. Ao observar as rugas que se formavam nos dedos dos seus pés, pensou em desenvolver algo que permitisse que os atletas tivessem tênis mais respiráveis. Com isso, adicionou pequenos furos aos tênis.

Dois anos mais tarde, o etíope Abebe Bikila venceu a Maratona Mainichi, em Osaka, com um par de tênis Onitsuka. A marca, então, começou a ganhar popularidade internacional.

Em 1964, Onitsuka entrou para a bolsa de Kobe e realizou sua primeira exportação. O destinatário era o corredor americano Phil Knight que, anos mais tarde, se uniria a Bill Bowerman para criar a Blue Ribbon Sports, empresa que em menos de dez anos viraria a Nike. Reza a lenda que o modelo clássico Cortez é inspirado nos calçados da Onitsuka.

As listras da Onitsuka não são meras semelhanças com os presentes em tênis da Asics, já que a marca fundiu com GTO Co. e a JELENK Co. em 1977. Após a fusão, a empresa oficializou-se como Asics.