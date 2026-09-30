Empresa cria solução de dados para prever intenção de compra em diferentes canais

RESUMO ＋ A empresa de publicidade digital Taboola apresenta o Realize ID, solução que identifica e ativa sinais de intenção de compra ao longo da jornada do consumidor. Alimentada por modelos preditivos e dados proprietários, a ferramenta pode elevar em até 2,4 vezes a eficiência de conversão dos anunciantes, segundo a empresa.

O retorno sobre o investimento ocupa o topo da lista de maiores problemas do marketing digital. Para a Taboola, a solução é o Realiza ID, que ajuda anunciantes a identificar e ativar sinais de intenção de compra. A solução é alimentada por modelos preditivos e pode aumentar em até 2,4 vezes a eficiência de conversão de anunciantes.

Na prática: o Realize ID identifica o comportamento contínuo do usuário, por exemplo, desde o momento em que ele lê uma matéria sobre planejamento financeiro em um veículo de comunicação, passando pela busca por melhores opções de contas ou cartões, até o clique no anúncio, a cotação no site da instituição e a conversão final.

O desafio que a empresa pretende vencer

O consumidor não tem mais apenas um ponto de contato. Dados de mercado indicam que compradores B2C realizam entre 8 e 23 interações distintas com uma marca enquanto pesquisam, comparam e tomam uma decisão final de compra.

Essa jornada de compra fragmentada em muitos canais cria uma enorme dificuldade para que gestores de mídia possam desenhar suas estratégias.

E para dificultar ainda mais, a consolidação da busca por inteligência artificial Generativa também adicionou mais uma camada de complexidade a esse cenário.

70% dos consumidores já utilizam sistemas de IA generativa em suas decisões de compras online.

“A IA está transformando o comportamento tradicional de busca, e os canais saturados já atingiram um teto de eficiência, tornando o crescimento incremental uma meta mais complexa de alcançar”, afirma Adam Singolda, CEO da Taboola.

Como a solução cumprirá seu planejamento?

O Realize ID conecta e unifica usuários dispersos para construir um perfil contínuo de consumidores com alta intenção de compra. A solução utiliza o acesso da Taboola a sinais de comportamento na Open Web e integra essa inteligência à plataforma Realize.

O principal objetivo é permitir que anunciantes compreendam o contexto da navegação enquanto o consumidor lê artigos, pesquisa produtos, compara alternativas ou acessa sites parceiros.

“Para escalar os resultados hoje, os profissionais de performance precisam impactar o consumidor em ambientes de alta confiança além dos walled gardens, onde as decisões de compra realmente ganham forma ao longo de dezenas de pontos de contato independentes”, complementa o CEO.

Por atuar de forma integrada em ambas as pontas do ecossistema — ao lado de publishers e anunciantes —, a Taboola opera em um modelo de circuito fechado em tempo real, capturando todo o contexto da navegação a cada visita.

Essa inteligência preditiva utiliza dados proprietários de primeira parte (first-party data) para cruzar hábitos de leitura, interações publicitárias e ações de meio de funil. Ao processar bilhões de jornadas completas via inteligência artificial, a ferramenta antecipa a intenção de compra antes que ela se torne óbvia para o mercado.