Prêmio Jabuti 2026 divulga semifinalistas com veteranos e novos espaços para o digital

RESUMO ＋
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os dez semifinalistas de cada categoria do 68º Prêmio Jabuti, somando 4.675 obras e projetos inscritos. A edição de 2026 destaca nomes consagrados e novos talentos, traz homenagens póstumas e marca a estreia da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital. Além disso, a disputa pelo Livro do Ano passa a incorporar os indicados das categorias de escritores estreantes. Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados em 14 de outubro, e os vencedores serão anunciados no dia 27 de outubro na Sala São Paulo.
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou na noite da última terça-feira, 29, os dez semifinalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti, principal premiação do setor literário no país. A seleção deste ano, que contabilizou 4.675 obras e projetos inscritos, traz uma mistura de autores consagrados e novos talentos em categorias que vão da ficção à inovação digital.
Entre os finalistas das principais categorias literárias, figuram nomes como Adélia Prado, Itamar Vieira Junior, Milton Hatoum, Marilene Felinto, Aline Bei e Cristovão Tezza. A lista de indicados também traz menções póstumas e duplas presenças, a exemplo do psicanalista Contardo Calligaris e do escritor José Castello, ambos lembrados em mais de uma frente de atuação.
Além das tradicionais disputas de romance, poesia, conto e não ficção, a edição de 2026 destaca a criação da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital, que reconhece perfis e plataformas focados na formação de leitores na internet e já conta com votação popular aberta para definir os finalistas.
Outra mudança relevante recai sobre o prêmio de Livro do Ano, que, a partir de agora, passa a incluir na disputa as obras inscritas nas categorias de escritores estreantes. Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 14 de outubro. Os vencedores gerais serão coroados em 27 de outubro, em cerimônia na Sala São Paulo.
Veja a lista completa dos semifinalistas indicados ao Prêmio Jabuti de 2026
Literatura
Conto
- Anatomia de um nariz (Patuá), de Roberto Atihé Curan
- Ao quase, com amor: cartas e contos (Patuá), de Eve Rojas
- Caquinhos vermelhos (Fósforo), de Mário Medeiros
- Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro (Viseu), de Marcos Vinicius de Paula
- Maçã, mesa, moeda (Laranja Original), de Fernanda Caleffi Barbetta
- Massaranduba (Senac Rio), de Abáz
- Minha estranha loucura (Todavia), de Evandro Luiz da Conceição
- Nego tudo: ficções súbitas (Companhia das Letras), de Andréa del Fuego
- Os anos de vidro (Nós), de Mateus Baldi
- Tranças de meninas: contos (Alfaguara), de João Anzanello Carrascoza
Crônica
- 200 crônicas escolhidas (Autêntica), de Carlos Herculano Lopes
- A crônica não mata: notas do isolamento (Arquipélago), de Luís Henrique Pellanda
- A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo (Difel), de Claúdio Moreno
- Aproveitar a vida e suas dores (Planeta do Brasil), de Contardo Calligaris "em memória"
- A sangue quente: crônicas cariocas (Labrador), de Hermés Galvão
- Então viver é isso (Maralto Edições), de Cássio Zanatta
- Histórias miseráveis (Maralto Edições), de José Castello
- Lugares para chorar no Recife e outros (Seja Breve Edições), de DJ Dolores
- Memórias de menino (Valer), de Odenildo Sena
- Viagem no país da crônica (Tinta da-China Brasil), de Humberto Werneck
Escritor Estreante - Poesia
- Baleia (Urutau), de Felipe Bier Nogueira
- Borboleta Canhão (Selo do Burro), de Mariana Castro
- História a que ninguém deu nome (Mormaço Editorial), de Juliana Cajives
- Lavra mareia (Patuá), de Camila Paoletti
- O silêncio é a música mais antiga do mundo (Patuá), de Kalu Coelho
- Radiografia das árvores (Cachalote), de Ivana Fontes
- Resto (Urutau), de George França
- Tripas líquidas minha lírica: (poemas ensaísticos e outros híbridos desvarios) (Urutau), de Stella Prata
- Tudo existe para desaparecer (Urutau), de Lucas Ortolan
- Um oceano devorará meu esconderijo (Litteralux), de Andressa Nunes
Escritor Estreante - Romance
- Antes do início (Tinta-da-China Brasil), de Ernesto Mané
- Breu de maré (Obra Independente), de Diego Itabira
- Cantagalo (Todavia), de Fernanda Teixeira Ribeiro
- Cerapió (Urutau), de Flávia Bin
- Descer um degrau (Appris), de Plinio Meirelles
- Horas azuis (Companhia das Letras), de Bruna Dantas Lobato
- Índigo (Impressões de Minas), de Juca Magalhães
- Pitangas verdes (Labrador), de Mariana Lobato Botter
- Remissão (Viseu), de Ildeu Filho
- Sutura (Patuá), de Roberta Barbosa
Histórias em Quadrinhos
- Como fazer amigos e enfrentar vampiros (Japorama), de Eric Peleias, Gustavo Borges
- Daruma: identidade (Pitaya), de Monge Han
- Dormindo entre cadáveres (Comix Zone), de Felipe Parucci, Luís Moreira Gonçalves
- Fiodor (Pé-de-Cabra, Crime da Mala Editions), de Koostella
- Kabuki: verão, outono, inverno, primavera (Pipoca & Nanquim), de Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa
- Ouroboros (Comix Zone), de Luckas Iohanathan
- Petricor (Devir), de Jack Azulita
- Reparações (Figura), de Marcelo Lelis
- Segue o baile (Veneta), de Magô Pool
- Você precisa saber de mim (nVersos), de Helena Cunha
Infantil
- A baleia bailarina (Mannú), de Roberta Moysés
- A letra (Maralto), de Leo Cunha, Raquel Matsushita
- Alfabeto atrapalhado (Asinha), de Juliane Bortolucci
- Artur e Isadora na cidade subterrânea (Editora 34), de Braulio Tavares
- Baleia e o preá (Palavras), de Fernandoapires
- Eletricista (Elo), de Augusto Massi
- Fábulas de Leonardo da Vinci (Ciranda Cultural), de Eraldo Miranda
- Infância roubada (Casa de Bonecas), de Paula Anias
- Meu (Planeta do Brasil), de Alexandre Rampazo
- Ximlóp (Joaquina), de Gustavo Piqueira
Juvenil
- A descoberta que mudou minha vida (InVerso), de Ingrid Haas
- A escola do fim do mundo (Arte Literária), de Júlio Emílio Braz
- Ana & Artur desvendam a China (Editora do Brasil), de Silvana Salerno
- As figuras do nosso prédio (Moderna), de José Roberto Torero, Leo Cunha
- A única da sala (FTD), de Tathyana Viana
- Beijo elétrico (Ninho da Palavra), de Maria Amélia Elói
- Cartas de Cecília (Elo), de Penélope Martins, Tiago de Melo Andrade
- Diário de Alice: memórias de uma menina autista (Casa da Lara), de Roger Trimer
- Ocupado! (FTD), de Paula Fábrio
- Uma Maria (Xica Editorial), de Shirley Souza
Poesia
- A dança áspera das raízes (Praga), de Bárbara Mançanares
- A intacta natureza dos dias (Macabéa), de Thainá Carvalho
- Antes de dar nomes ao mundo (Relicário), de Adriana Lisboa
- Boris e Marina (Companhia das Letras), de Alberto Martins
- Diáspora não é lar (Pallas), de Nina Rizzi
- Imagemas, graphoenigmas: poemas gráficos (Laranja Original), de Pedro Vicente
- Noite devorada (Círculo de Poemas), de Mar Becker
- O jardim das oliveiras (Record), de Adélia Prado
- Porte Étoile (Cobalto), de Edimilson de Almeida Pereira
- Satori na laje: orikais, poemínimos e outros cantos (EditoRia), de Edson Cruz
Romance de Entretenimento
- Ao meu redor (Citadel), de André Vianco
- Aranha movediça (Moinhos), de Moacir Fio
- A sombra da mentira (Patuá), de Rodrigo Sena Magalhães
- Cartografia para caminhos incertos (Intrínseca), de Ian Fraser
- Instruções para desaparecer devagar (Faria e Silva), de Flávia Iriarte
- Moeda de troca (Rocco), de Lucas Mota
- Na sombra do lagarto (Oito e Meio), de Maria Filomena Lepecki
- O tesouro de Joaquim Nabuco (Obra Independente), de Fernando Lomardo
- Para Elisa (O Grifo), de Roberto Denser
- Quincas Borba e o Nosferatu: de como o resoluto filósofo e seu relutante assistente Brás Cubas enfrentam o diabólico conde Drácula para salvar a impulsiva Capitu (Faria e Silva), de Edson Aran
Romance Literário
- Coração sem medo (Todavia), de Itamar Vieira Junior
- Corsária (Fósforo, Ubu), de Marilene Felinto
- Dança de enganos (Companhia das Letras), de Milton Hatoum
- Deepirex (Arte & Letra), de Paulo Eduardo Gonçalves
- Devastação: drama cósmico (Arquipélago), de José Castello
- Jumentos na BR (Kotter Editorial), de Ricardo Rao
- Meridiana (Companhia das Letras), de Eliana Alves Cruz
- No rastro de Estela (Boto-cor-de-rosa livros arte e café), de Amanda Julieta
- Uma delicada coleção de ausências (Companhia das Letras), de Aline Bei
- Vez em quando, Billie Holiday (Record), de Evandro Affonso Ferreira
- Visita ao pai (Companhia das Letras), de Cristovão Tezza
Não Ficção
Artes
- Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 (Todavia), de Tulio Custódio (Organizador)
- Alberto Pitta: Fúnfún Dúdú (Anjo Negro), de Danillo Silva Barata
- Amazônia negra: as imagens da cor do (in)visível (Igrá Kniga), de Marcela Bonfim
- Expediente (Voar), de André Sanches
- Histórias da ecologia (MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores)
- O devorador: Zé Celso, vida e arte (Edições Sesc São Paulo), de Claudio Leal (Organizador)
- Teatro Experimental do Negro: histórias, críticas e outros dramas (Temporal), de Guilherme Diniz
- Tupinicópolis é aqui? (WMF Martins Fontes), de Alayde Alves
- Vaqueiro de gibão (Deu na Telha), de Pablo Pinheiro
- Zanele Muholi: beleza valente (IMS (Instituto Moreira Salles)), de Ana Paula Vitorio, Daniele Queiroz, Thyago Nogueira (Organizadores)
Biografia e Reportagem
- A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) (Record), de Rodrigo Faour
- Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros (Globo), de Felipe Nunes
- Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros (Todavia), de Michel Alcoforado
- Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno (Record), de Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil
- João Gilberto e a insurreição bossa nova: outros lados da história (L&PM), de Tárik de Souza
- Oswald de Andrade: mau selvagem (Companhia das Letras), de Lira Neto
- Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel (Todavia), de Virginia Siqueira Starling
- Rei: o livro sobre o homem incomparável a quem tentam se comparar há 70 anos (Planeta do Brasil), de Paulo Vinicius Coelho
- Roberto Marinho: a Globo na ditadura: dos festivais às bombas no Riocentro (Nova Fronteira), de Leonencio Nossa
- Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio (Companhia das Letras), de Ruy Castro
Economia Criativa
- A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial (Senac São Paulo), de Martha Gabriel
- Caminhos para a transição do sistema agroalimentar: desafios para o Brasil (Senac São Paulo), de Arilson Favareto, Ricardo Abramovay
- Contribuições a uma agenda de políticas públicas meso e microeconômicas no Brasil (CRV), de Anita Kon (Organizadora)
- Economia azul e cidades: uma introdução (BEĨ), de Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores)
- Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural (Caravana Grupo Editorial), de Fernando Antonio Prado Gimenez
- Gestão cultural baseada em evidências: por onde começar (SESC São Paulo), de Beth Ponte, Daniele Canedo
- Inovação com propósito: negócios com impacto social (Belas Artes), de Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores)
- Menos 1 lixo para uma vida mais sustentável (Senac São Paulo), de Fe Cortez, Wagner Andrade
- Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil (Obra Independente), de Walter Barretto Jr.
- Soluções climáticas: entenda como agir agora (Inteligência Educacional), de Eduardo Carvalho
Educação
- A esperança a gente planta (Planeta do Brasil), de Alexandre Coimbra
- A Faculdade de Educação e a Formação Docente na USP (Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)), de Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal
- Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes (Autêntica), de Hugo Monteiro Ferreira
- Aprendizado incidental: o poder do lifewide learning: desperte para as oportunidades de aprendizado que já existem em sua vida e potencialize seu desenvolvimento (Gente), de Conrado Schlochauer
- Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações (Obra Independente), de Clovis Luciano Teixeira
- Aula como conversa: transformando o jeito de ensinar e de aprender (Obra Independente), de Sergio Felipe Moraes
- Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade (Schreiben), de Manuel Alves de Sousa Junior
- Contos de fadas – modos de ser e de usar: educação, arte, psicanálise (Panda Educação), de Katia Canton
- Inspiração Griot: por uma educação antirracista (Malê Edições), de Sinara Rúbia
- Saberes indígenas: considerações ancestrais para o futuro da educação infantil (Estação das Letras e Cores), de Auritha Tabajara, Claudia Castilho, Kathia Castilho (Organizadores)
Negócios
- Brasil e Mundo Árabe: negócios, marketing e Diplomacia Econômica Ampliada (Novo Século), de Rubens Hannun
- Como investir em criptos?: é possível ganhar nesse mercado? (Appris), de Paulo Vitor Jordão da Gama Silva
- De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira (Nova Fronteira), de Juliana Rosa
- De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual (Portfolio-Penguin), de Ariane Abdallah
- Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia (História Real), de Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores)
- Faça o teu melhor: aprimorar a competência recusar a mediocridade exuberar a vida (Planeta do Brasil), de Mario Sergio Cortella
- Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição (Bambual), de Gabriela Blanchet
- Menos Forecast, Mais Foresight: A arte e a ciência de moldar o amanhã em tempos incertos (Alínea), de Glaucia Guarcello
- Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade (Record), de Mario Sergio Cortella
- O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos (Planeta do Brasil), de Adriana Alves
Saúde e Bem-Estar
- A paixão pela mentira: a família e as tiranias (Todavia), de Paulo Schiller
- A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? (Vestígio), de Alexandre Kalache
- As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar (Summus Editorial), de Carolina Delboni
- Barros & Fonseca: medicina da dor: princípios e práticas (Atheneu), de Carlos Marcelo de Barros, Paulo Renato da Fonseca
- Coisa de menino?: uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade (Papirus 7 Mares), de Contardo Calligaris “em memória”, Maria Homem
- Eu só existo no olhar do outro?: um encontro entre psicanalistas para pensar o amor e a existência (Planeta do Brasil), de Ana Suy, Christian Dunker
- Manual de cuidados paliativos na atenção primária e atenção domiciliar (Atheneu), de Caroline Silveira, Kamila Vieira, Renata Meiga (Editoras)
- O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade (Record), de Gustavo Arns, Leandro Karnal
- Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la (Civilização Brasileira), de Jessé Souza
- Por que os seres humanos sofrem?: Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais (Autêntica), de Adilson José Moreira
Produção Editorial
Capa
- Abel Rodríguez (Mogaje Guihu): a árvore da vida e da abundância (MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas
- Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones (Olhares), de Daniel Brito
- Ficção completa de Edgar Allan Poe (Nova Fronteira), de Eduardo Lustosa Belga
- Frans Krajcberg (MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Alles Blau
- Histórias da diversidade LGBTQIA+ (MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Paula Tinoco, Roderico Souza
- Mano a Mano (Companhia das Letras), de Alceu Chiesorin Nunes
- O devorador: Zé Celso, vida e arte (Sesc São Paulo), de Mateus Valadares
- O Idiota (Clube de Literatura Clássica), de Vicente Pessôa
- Outros navios (Sesc São Paulo), de Rafael Simões
- Vaqueiro de gibão (Deu na Telha), de Beatriz Matuck
Ilustração
- A torre (FTD), de Marcelo Cipis
- Delivery (Baião), de Gustavo Nascimento, Natália Gregorini, Odilon Moraes
- Eletricista (Elo), de Daniel Kondo
- Gran Circo (ÔZé), de Nelson Cruz
- Guernica: a arte em busca da paz (Via Lúdica), de Vinicius Sabbato
- Pantaleão e Serapião (Passarinho), de Alexandre Camanho
- Pinóquio (Figura), de Gonzalo Ivar Cárcamo Luna
- Prisma (Joaquina), de Felipe Kehdi
- Samaumeira: a árvore da vida (PeraBook), de Cris Eich
- Sombras (ÔZé), de Fabio Brazil, Luise Weiss
Projeto Gráfico
- Dobra (Cosac), de Raul Loureiro
- Excelsior (Ubu), de Luciana Facchini
- Faz colher e borda o cabo (Centro Cultural Vale do Maranhão), de Gabriel Gutierrez, Ubiratã Trindade
- Leonilson: diários de uma voz: trechos transcritos (Sociedade Amigos do Projeto Leonilson), de Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, Gabriel Dias Clemente, Herbert Frederico Ferrari Allucci, Leonardo Birche de Carvalho, Renata Rendelucci Allucci
- MMXXV: Klaus Mitteldorf (Conjunto 31 design & branding, Terra Virgens Edições), de Marcos Pereira de Almeida
- Moscou feliz (Ubu), de Elaine Ramos
- O capital (Ubu), de Elaine Ramos
- O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo (Ateliê Editorial, Mnema), de Casa Rex
- Teorema (Cosac), de Raul Loureiro
- Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz (Act.), de Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção
Tradução
- Maha ̄bha ̄rata: história de Sāvitrī (Mnēma), de Adriano Aprigliano, João Marcos Duarte, Johnny Dotta
- Mumbo jumbo (Zain), de João Vitor Schmidt
- O cantar de Roldão: chanson de Roland (Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)), de Ronald Costa
- O cavaleiro de bronze e outros contos e versos (Penguin-Companhia das Letras), de Rubens Figueiredo
- Odisseia: Homero (Mnēma), de Leonardo Antunes
- O oposto da branquitude: reflexões sobre o problema branco (Pallas), de Carolina Selvatici
- O retorno do Barão de Wenckheim (Companhia das Letras), de Zsuzsanna Spiry
- Os irmãos Karamázov (Penguin-Companhia das Letras), de Cecília Rosas, Lucas Simone
- Os itálicos são meus: autobiografia (Kalinka), de Aurora Fornoni Bernardini, Irineu Franco Perpétuo, Moissei Mountian
- Plotino Enéadas (Nova Acrópole), de Juvino Alves Maia Junior
Inovação
Incentivo à Leitura - Projeto
- A cidade da gente - Responsável(eis): Otavio
- A feira do livro 2025 - Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um
- Cartovivências nas periferias da cidade - Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva
- FLIPEBA: festa literária da ilha de Boipeba - Responsável(eis): Thales Felipe Moraes
- Leia Comigo! - Responsável(eis): Luis Norberto Pascoal
- Pajeú encantado - Responsável(eis): Jefferson Willian Moraes de Sousa
- Palavra que aproxima: narração artística como prática de formação de comunidades leitoras - Responsável(eis): Aline
- Programa de rádio Universo Literário - Responsável(eis): Fábia Pereira Lima
- Semana Literária Sesc e feira do livro - Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico
- Sempre um papo - Responsável(eis): Afonso Augusto Borges Filho
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
- Água turva (Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag)
- A obscena senhora D (Companhia das Letras, Pushkin Press)
- A terra dá, a terra quer (Ubu, Editions Wildproject)
- Bambino a Roma (Companhia das Letras, Feltrinelli Editore)
- Flor de gume (Moinhos, Fondo de cultura económica)
- Marrom e amarelo (Companhia das Letras, Gallimard)
- O crime do bom nazista (Todavia, Pushkin Press)
- O som do rugido da onça (Companhia das Letras, Liveright/ Norton)
- Os substitutos (Companhia das Letras, Métailié)
- Via Ápia (Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux)
Incentivo à Leitura - Cultura Digital
'Perguntas frequentes'
O que é o Prêmio Jabuti e quem organiza a premiação? ＋
O Prêmio Jabuti é a principal premiação do setor literário no Brasil. A iniciativa é organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).
Quantos inscritos disputam o Prêmio Jabuti em 2026? ＋
A 68ª edição do prêmio registrou 4.675 obras e projetos inscritos, distribuídos entre diversas categorias que abrangem desde a ficção e não ficção até a inovação digital.
Quais são os principais destaques entre os semifinalistas de 2026? ＋
A lista reúne autores consagrados como Adélia Prado, Itamar Vieira Junior, Milton Hatoum, Marilene Felinto, Aline Bei e Cristovão Tezza. Também há indicações póstumas e múltiplas nomeações para nomes como o psicanalista Contardo Calligaris e o escritor José Castello.
Quais são as novidades da 68ª edição do Prêmio Jabuti? ＋
As principais novidades incluem a criação da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital (com votação popular aberta para definir os finalistas) e a inclusão das obras das categorias de escritores estreantes na disputa pelo prêmio de Livro do Ano.
Quando serão anunciados os finalistas e os vencedores do Prêmio Jabuti 2026? ＋
Os cinco finalistas de cada categoria serão divulgados no dia 14 de outubro. Já os vencedores gerais serão anunciados na cerimônia oficial marcada para o dia 27 de outubro, na Sala São Paulo.