Prêmio Jabuti 2026 divulga semifinalistas com veteranos e novos espaços para o digital

RESUMO ＋

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os dez semifinalistas de cada categoria do 68º Prêmio Jabuti, somando 4.675 obras e projetos inscritos. A edição de 2026 destaca nomes consagrados e novos talentos, traz homenagens póstumas e marca a estreia da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital. Além disso, a disputa pelo Livro do Ano passa a incorporar os indicados das categorias de escritores estreantes. Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados em 14 de outubro, e os vencedores serão anunciados no dia 27 de outubro na Sala São Paulo.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou na noite da última terça-feira, 29, os dez semifinalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti, principal premiação do setor literário no país. A seleção deste ano, que contabilizou 4.675 obras e projetos inscritos, traz uma mistura de autores consagrados e novos talentos em categorias que vão da ficção à inovação digital.

Entre os finalistas das principais categorias literárias, figuram nomes como Adélia Prado, Itamar Vieira Junior, Milton Hatoum, Marilene Felinto, Aline Bei e Cristovão Tezza. A lista de indicados também traz menções póstumas e duplas presenças, a exemplo do psicanalista Contardo Calligaris e do escritor José Castello, ambos lembrados em mais de uma frente de atuação.

Além das tradicionais disputas de romance, poesia, conto e não ficção, a edição de 2026 destaca a criação da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital, que reconhece perfis e plataformas focados na formação de leitores na internet e já conta com votação popular aberta para definir os finalistas.

Outra mudança relevante recai sobre o prêmio de Livro do Ano, que, a partir de agora, passa a incluir na disputa as obras inscritas nas categorias de escritores estreantes. Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 14 de outubro. Os vencedores gerais serão coroados em 27 de outubro, em cerimônia na Sala São Paulo.

Veja a lista completa dos semifinalistas indicados ao Prêmio Jabuti de 2026

Literatura

Conto

Anatomia de um nariz (Patuá), de Roberto Atihé Curan

Ao quase, com amor: cartas e contos (Patuá), de Eve Rojas

Caquinhos vermelhos (Fósforo), de Mário Medeiros

Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro (Viseu), de Marcos Vinicius de Paula

Maçã, mesa, moeda (Laranja Original), de Fernanda Caleffi Barbetta

Massaranduba (Senac Rio), de Abáz

Minha estranha loucura (Todavia), de Evandro Luiz da Conceição

Nego tudo: ficções súbitas (Companhia das Letras), de Andréa del Fuego

Os anos de vidro (Nós), de Mateus Baldi

Tranças de meninas: contos (Alfaguara), de João Anzanello Carrascoza

Crônica

200 crônicas escolhidas (Autêntica), de Carlos Herculano Lopes

A crônica não mata: notas do isolamento (Arquipélago), de Luís Henrique Pellanda

A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo (Difel), de Claúdio Moreno

Aproveitar a vida e suas dores (Planeta do Brasil), de Contardo Calligaris "em memória"

A sangue quente: crônicas cariocas (Labrador), de Hermés Galvão

Então viver é isso (Maralto Edições), de Cássio Zanatta

Histórias miseráveis (Maralto Edições), de José Castello

Lugares para chorar no Recife e outros (Seja Breve Edições), de DJ Dolores

Memórias de menino (Valer), de Odenildo Sena

Viagem no país da crônica (Tinta da-China Brasil), de Humberto Werneck

Escritor Estreante - Poesia

Baleia (Urutau), de Felipe Bier Nogueira

Borboleta Canhão (Selo do Burro), de Mariana Castro

História a que ninguém deu nome (Mormaço Editorial), de Juliana Cajives

Lavra mareia (Patuá), de Camila Paoletti

O silêncio é a música mais antiga do mundo (Patuá), de Kalu Coelho

Radiografia das árvores (Cachalote), de Ivana Fontes

Resto (Urutau), de George França

Tripas líquidas minha lírica: (poemas ensaísticos e outros híbridos desvarios) (Urutau), de Stella Prata

Tudo existe para desaparecer (Urutau), de Lucas Ortolan

Um oceano devorará meu esconderijo (Litteralux), de Andressa Nunes

Escritor Estreante - Romance

Antes do início (Tinta-da-China Brasil), de Ernesto Mané

Breu de maré (Obra Independente), de Diego Itabira

Cantagalo (Todavia), de Fernanda Teixeira Ribeiro

Cerapió (Urutau), de Flávia Bin

Descer um degrau (Appris), de Plinio Meirelles

Horas azuis (Companhia das Letras), de Bruna Dantas Lobato

Índigo (Impressões de Minas), de Juca Magalhães

Pitangas verdes (Labrador), de Mariana Lobato Botter

Remissão (Viseu), de Ildeu Filho

Sutura (Patuá), de Roberta Barbosa

Histórias em Quadrinhos

Como fazer amigos e enfrentar vampiros (Japorama), de Eric Peleias, Gustavo Borges

Daruma: identidade (Pitaya), de Monge Han

Dormindo entre cadáveres (Comix Zone), de Felipe Parucci, Luís Moreira Gonçalves

Fiodor (Pé-de-Cabra, Crime da Mala Editions), de Koostella

Kabuki: verão, outono, inverno, primavera (Pipoca & Nanquim), de Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa

Ouroboros (Comix Zone), de Luckas Iohanathan

Petricor (Devir), de Jack Azulita

Reparações (Figura), de Marcelo Lelis

Segue o baile (Veneta), de Magô Pool

Você precisa saber de mim (nVersos), de Helena Cunha

Infantil

A baleia bailarina (Mannú), de Roberta Moysés

A letra (Maralto), de Leo Cunha, Raquel Matsushita

Alfabeto atrapalhado (Asinha), de Juliane Bortolucci

Artur e Isadora na cidade subterrânea (Editora 34), de Braulio Tavares

Baleia e o preá (Palavras), de Fernandoapires

Eletricista (Elo), de Augusto Massi

Fábulas de Leonardo da Vinci (Ciranda Cultural), de Eraldo Miranda

Infância roubada (Casa de Bonecas), de Paula Anias

Meu (Planeta do Brasil), de Alexandre Rampazo

Ximlóp (Joaquina), de Gustavo Piqueira

Juvenil

A descoberta que mudou minha vida (InVerso), de Ingrid Haas

A escola do fim do mundo (Arte Literária), de Júlio Emílio Braz

Ana & Artur desvendam a China (Editora do Brasil), de Silvana Salerno

As figuras do nosso prédio (Moderna), de José Roberto Torero, Leo Cunha

A única da sala (FTD), de Tathyana Viana

Beijo elétrico (Ninho da Palavra), de Maria Amélia Elói

Cartas de Cecília (Elo), de Penélope Martins, Tiago de Melo Andrade

Diário de Alice: memórias de uma menina autista (Casa da Lara), de Roger Trimer

Ocupado! (FTD), de Paula Fábrio

Uma Maria (Xica Editorial), de Shirley Souza

Poesia

A dança áspera das raízes (Praga), de Bárbara Mançanares

A intacta natureza dos dias (Macabéa), de Thainá Carvalho

Antes de dar nomes ao mundo (Relicário), de Adriana Lisboa

Boris e Marina (Companhia das Letras), de Alberto Martins

Diáspora não é lar (Pallas), de Nina Rizzi

Imagemas, graphoenigmas: poemas gráficos (Laranja Original), de Pedro Vicente

Noite devorada (Círculo de Poemas), de Mar Becker

O jardim das oliveiras (Record), de Adélia Prado

Porte Étoile (Cobalto), de Edimilson de Almeida Pereira

Satori na laje: orikais, poemínimos e outros cantos (EditoRia), de Edson Cruz

Romance de Entretenimento

Ao meu redor (Citadel), de André Vianco

Aranha movediça (Moinhos), de Moacir Fio

A sombra da mentira (Patuá), de Rodrigo Sena Magalhães

Cartografia para caminhos incertos (Intrínseca), de Ian Fraser

Instruções para desaparecer devagar (Faria e Silva), de Flávia Iriarte

Moeda de troca (Rocco), de Lucas Mota

Na sombra do lagarto (Oito e Meio), de Maria Filomena Lepecki

O tesouro de Joaquim Nabuco (Obra Independente), de Fernando Lomardo

Para Elisa (O Grifo), de Roberto Denser

Quincas Borba e o Nosferatu: de como o resoluto filósofo e seu relutante assistente Brás Cubas enfrentam o diabólico conde Drácula para salvar a impulsiva Capitu (Faria e Silva), de Edson Aran

Romance Literário

Coração sem medo (Todavia), de Itamar Vieira Junior

Corsária (Fósforo, Ubu), de Marilene Felinto

Dança de enganos (Companhia das Letras), de Milton Hatoum

Deepirex (Arte & Letra), de Paulo Eduardo Gonçalves

Devastação: drama cósmico (Arquipélago), de José Castello

Jumentos na BR (Kotter Editorial), de Ricardo Rao

Meridiana (Companhia das Letras), de Eliana Alves Cruz

No rastro de Estela (Boto-cor-de-rosa livros arte e café), de Amanda Julieta

Uma delicada coleção de ausências (Companhia das Letras), de Aline Bei

Vez em quando, Billie Holiday (Record), de Evandro Affonso Ferreira

Visita ao pai (Companhia das Letras), de Cristovão Tezza

Não Ficção

Artes

Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 (Todavia), de Tulio Custódio (Organizador)

Alberto Pitta: Fúnfún Dúdú (Anjo Negro), de Danillo Silva Barata

Amazônia negra: as imagens da cor do (in)visível (Igrá Kniga), de Marcela Bonfim

Expediente (Voar), de André Sanches

Histórias da ecologia (MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores)

O devorador: Zé Celso, vida e arte (Edições Sesc São Paulo), de Claudio Leal (Organizador)

Teatro Experimental do Negro: histórias, críticas e outros dramas (Temporal), de Guilherme Diniz

Tupinicópolis é aqui? (WMF Martins Fontes), de Alayde Alves

Vaqueiro de gibão (Deu na Telha), de Pablo Pinheiro

Zanele Muholi: beleza valente (IMS (Instituto Moreira Salles)), de Ana Paula Vitorio, Daniele Queiroz, Thyago Nogueira (Organizadores)

Biografia e Reportagem

A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) (Record), de Rodrigo Faour

Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros (Globo), de Felipe Nunes

Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros (Todavia), de Michel Alcoforado

Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno (Record), de Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil

João Gilberto e a insurreição bossa nova: outros lados da história (L&PM), de Tárik de Souza

Oswald de Andrade: mau selvagem (Companhia das Letras), de Lira Neto

Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel (Todavia), de Virginia Siqueira Starling

Rei: o livro sobre o homem incomparável a quem tentam se comparar há 70 anos (Planeta do Brasil), de Paulo Vinicius Coelho

Roberto Marinho: a Globo na ditadura: dos festivais às bombas no Riocentro (Nova Fronteira), de Leonencio Nossa

Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio (Companhia das Letras), de Ruy Castro

Economia Criativa

A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial (Senac São Paulo), de Martha Gabriel

Caminhos para a transição do sistema agroalimentar: desafios para o Brasil (Senac São Paulo), de Arilson Favareto, Ricardo Abramovay

Contribuições a uma agenda de políticas públicas meso e microeconômicas no Brasil (CRV), de Anita Kon (Organizadora)

Economia azul e cidades: uma introdução (BEĨ), de Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores)

Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural (Caravana Grupo Editorial), de Fernando Antonio Prado Gimenez

Gestão cultural baseada em evidências: por onde começar (SESC São Paulo), de Beth Ponte, Daniele Canedo

Inovação com propósito: negócios com impacto social (Belas Artes), de Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores)

Menos 1 lixo para uma vida mais sustentável (Senac São Paulo), de Fe Cortez, Wagner Andrade

Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil (Obra Independente), de Walter Barretto Jr.

Soluções climáticas: entenda como agir agora (Inteligência Educacional), de Eduardo Carvalho

Educação

A esperança a gente planta (Planeta do Brasil), de Alexandre Coimbra

A Faculdade de Educação e a Formação Docente na USP (Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)), de Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal

Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes (Autêntica), de Hugo Monteiro Ferreira

Aprendizado incidental: o poder do lifewide learning: desperte para as oportunidades de aprendizado que já existem em sua vida e potencialize seu desenvolvimento (Gente), de Conrado Schlochauer

Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações (Obra Independente), de Clovis Luciano Teixeira

Aula como conversa: transformando o jeito de ensinar e de aprender (Obra Independente), de Sergio Felipe Moraes

Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade (Schreiben), de Manuel Alves de Sousa Junior

Contos de fadas – modos de ser e de usar: educação, arte, psicanálise (Panda Educação), de Katia Canton

Inspiração Griot: por uma educação antirracista (Malê Edições), de Sinara Rúbia

Saberes indígenas: considerações ancestrais para o futuro da educação infantil (Estação das Letras e Cores), de Auritha Tabajara, Claudia Castilho, Kathia Castilho (Organizadores)

Negócios

Brasil e Mundo Árabe: negócios, marketing e Diplomacia Econômica Ampliada (Novo Século), de Rubens Hannun

Como investir em criptos?: é possível ganhar nesse mercado? (Appris), de Paulo Vitor Jordão da Gama Silva

De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira (Nova Fronteira), de Juliana Rosa

De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual (Portfolio-Penguin), de Ariane Abdallah

Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia (História Real), de Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores)

Faça o teu melhor: aprimorar a competência recusar a mediocridade exuberar a vida (Planeta do Brasil), de Mario Sergio Cortella

Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição (Bambual), de Gabriela Blanchet

Menos Forecast, Mais Foresight: A arte e a ciência de moldar o amanhã em tempos incertos (Alínea), de Glaucia Guarcello

Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade (Record), de Mario Sergio Cortella

O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos (Planeta do Brasil), de Adriana Alves

Saúde e Bem-Estar

A paixão pela mentira: a família e as tiranias (Todavia), de Paulo Schiller

A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? (Vestígio), de Alexandre Kalache

As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar (Summus Editorial), de Carolina Delboni

Barros & Fonseca: medicina da dor: princípios e práticas (Atheneu), de Carlos Marcelo de Barros, Paulo Renato da Fonseca

Coisa de menino?: uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade (Papirus 7 Mares), de Contardo Calligaris “em memória”, Maria Homem

Eu só existo no olhar do outro?: um encontro entre psicanalistas para pensar o amor e a existência (Planeta do Brasil), de Ana Suy, Christian Dunker

Manual de cuidados paliativos na atenção primária e atenção domiciliar (Atheneu), de Caroline Silveira, Kamila Vieira, Renata Meiga (Editoras)

O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade (Record), de Gustavo Arns, Leandro Karnal

Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la (Civilização Brasileira), de Jessé Souza

Por que os seres humanos sofrem?: Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais (Autêntica), de Adilson José Moreira

Produção Editorial

Capa

Abel Rodríguez (Mogaje Guihu): a árvore da vida e da abundância (MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas

Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones (Olhares), de Daniel Brito

Ficção completa de Edgar Allan Poe (Nova Fronteira), de Eduardo Lustosa Belga

Frans Krajcberg (MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Alles Blau

Histórias da diversidade LGBTQIA+ (MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)), de Paula Tinoco, Roderico Souza

Mano a Mano (Companhia das Letras), de Alceu Chiesorin Nunes

O devorador: Zé Celso, vida e arte (Sesc São Paulo), de Mateus Valadares

O Idiota (Clube de Literatura Clássica), de Vicente Pessôa

Outros navios (Sesc São Paulo), de Rafael Simões

Vaqueiro de gibão (Deu na Telha), de Beatriz Matuck

Ilustração

A torre (FTD), de Marcelo Cipis

Delivery (Baião), de Gustavo Nascimento, Natália Gregorini, Odilon Moraes

Eletricista (Elo), de Daniel Kondo

Gran Circo (ÔZé), de Nelson Cruz

Guernica: a arte em busca da paz (Via Lúdica), de Vinicius Sabbato

Pantaleão e Serapião (Passarinho), de Alexandre Camanho

Pinóquio (Figura), de Gonzalo Ivar Cárcamo Luna

Prisma (Joaquina), de Felipe Kehdi

Samaumeira: a árvore da vida (PeraBook), de Cris Eich

Sombras (ÔZé), de Fabio Brazil, Luise Weiss

Projeto Gráfico

Dobra (Cosac), de Raul Loureiro

Excelsior (Ubu), de Luciana Facchini

Faz colher e borda o cabo (Centro Cultural Vale do Maranhão), de Gabriel Gutierrez, Ubiratã Trindade

Leonilson: diários de uma voz: trechos transcritos (Sociedade Amigos do Projeto Leonilson), de Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, Gabriel Dias Clemente, Herbert Frederico Ferrari Allucci, Leonardo Birche de Carvalho, Renata Rendelucci Allucci

MMXXV: Klaus Mitteldorf (Conjunto 31 design & branding, Terra Virgens Edições), de Marcos Pereira de Almeida

Moscou feliz (Ubu), de Elaine Ramos

O capital (Ubu), de Elaine Ramos

O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo (Ateliê Editorial, Mnema), de Casa Rex

Teorema (Cosac), de Raul Loureiro

Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz (Act.), de Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção

Tradução

Maha ̄bha ̄rata: história de Sāvitrī (Mnēma), de Adriano Aprigliano, João Marcos Duarte, Johnny Dotta

Mumbo jumbo (Zain), de João Vitor Schmidt

O cantar de Roldão: chanson de Roland (Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)), de Ronald Costa

O cavaleiro de bronze e outros contos e versos (Penguin-Companhia das Letras), de Rubens Figueiredo

Odisseia: Homero (Mnēma), de Leonardo Antunes

O oposto da branquitude: reflexões sobre o problema branco (Pallas), de Carolina Selvatici

O retorno do Barão de Wenckheim (Companhia das Letras), de Zsuzsanna Spiry

Os irmãos Karamázov (Penguin-Companhia das Letras), de Cecília Rosas, Lucas Simone

Os itálicos são meus: autobiografia (Kalinka), de Aurora Fornoni Bernardini, Irineu Franco Perpétuo, Moissei Mountian

Plotino Enéadas (Nova Acrópole), de Juvino Alves Maia Junior

Inovação

Incentivo à Leitura - Projeto

A cidade da gente - Responsável(eis): Otavio

- Responsável(eis): Otavio A feira do livro 2025 - Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um

- Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um Cartovivências nas periferias da cidade - Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva

- Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva FLIPEBA: festa literária da ilha de Boipeba - Responsável(eis): Thales Felipe Moraes

- Responsável(eis): Thales Felipe Moraes Leia Comigo! - Responsável(eis): Luis Norberto Pascoal

- Responsável(eis): Luis Norberto Pascoal Pajeú encantado - Responsável(eis): Jefferson Willian Moraes de Sousa

- Responsável(eis): Jefferson Willian Moraes de Sousa Palavra que aproxima: narração artística como prática de formação de comunidades leitoras - Responsável(eis): Aline

- Responsável(eis): Aline Programa de rádio Universo Literário - Responsável(eis): Fábia Pereira Lima

- Responsável(eis): Fábia Pereira Lima Semana Literária Sesc e feira do livro - Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico

- Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico Sempre um papo - Responsável(eis): Afonso Augusto Borges Filho

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Água turva (Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag)

A obscena senhora D (Companhia das Letras, Pushkin Press)

A terra dá, a terra quer (Ubu, Editions Wildproject)

Bambino a Roma (Companhia das Letras, Feltrinelli Editore)

Flor de gume (Moinhos, Fondo de cultura económica)

Marrom e amarelo (Companhia das Letras, Gallimard)

O crime do bom nazista (Todavia, Pushkin Press)

O som do rugido da onça (Companhia das Letras, Liveright/ Norton)

Os substitutos (Companhia das Letras, Métailié)

Via Ápia (Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux)

Incentivo à Leitura - Cultura Digital